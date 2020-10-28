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За фактами порушення виборчого законодавства в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

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За фактами порушення виборчого законодавства в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства в ТВК села Петропавлівська Борщагівка, а також перешкоджання діяльності народного депутата України, повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці поліції Київської області

"Поліція Київщини відкрила кримінальні провадження за низкою виявлених порушень виборчого законодавства в ТВК села Петропавлівська Борщагівка", - наголошується в інформації

Правоохоронці уточнили, що слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру.

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Зокрема, на одну з виборчих дільниць Києво-Святошинського району прибула народна депутатка з питанням про затягування підрахунку голосів результатів голосування і сфотографувала виборчі документи. На це працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення. "Відразу після повідомлення на 102 на зазначену адресу за кілька секунд прибула слідчо-оперативна група", - зазначили в поліції.

На місці події поліцейські провели огляд приміщення, де під час проведення невідкладного обшуку і першочергових слідчих дій виявили та вилучили записи з підписами осіб, де вказані суми в грошовому еквіваленті, інші документи, які можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. грн.

"Водночас народна депутатка пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівської Борщагівка вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не являється членом ДВК", – йдеться в повідомленні.

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За цими фактами слідчі поліції відкрили три кримінальні провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

"Встановлюються всі обставини, причини скоєних злочинів та причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень", - підкреслили в поліції.

Автор: Наталя Джума
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не удивлюсь если там и опрос-пункт от зенедоразумения располагался.
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28.10.2020 00:53 Відповісти
голова на своем посту пережил Кучму, Ющенко, шлепера... думал и зевласть переживет. Я же говорю, шо придет Порошенко к власти, нефиг толерантничать с отребьем.
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28.10.2020 00:56 Відповісти
щойно була пряма трансляція засідання... так там такі цифри... ЄС бере ~50% всіх голосів! Тепер зрозуміло, як вони нагло намагались зфальсифікувати!
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28.10.2020 01:41 Відповісти
Ти, тупе, спочатку подивись, що хай підняли депутати від ЄС. А тобі ЖОПАстому навіть телевізор не допоміг.
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28.10.2020 07:14 Відповісти
Порушення є ? Є !
Виявила депутат ВР і поліція ...
Питання ?
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28.10.2020 08:48 Відповісти
при місцевих виборах народ більш-менш знає, хто скільки краде. Тому вибори більш справедливі. В цілому. Бо як хто всіх обдурив, то таємниця серед місцевих стає відома згодом швидко про те, як і хто, і коли і за кого під'їхав зайвий мішок бюлетнів.
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28.10.2020 02:31 Відповісти
Пан сам зрозумів, що написав ?
Яка справедливість ?
Суцільний кримінал.
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28.10.2020 08:50 Відповісти
Поліція найчисельніша, судів найбільше в Європі, з найбагатшими олігархами. Земля найродючіша. Та звідки криміналу взятися? З такими статками кожен куток країни не те що виглажений має бути, як в Берліні, а вилизаний і випрасуваний. Чи ви хочете сказати, що годуєте отих усіх чортів задарма, щоб вони гадили й байдики били у вас на головах?
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28.10.2020 08:58 Відповісти
Шоколад Корона

при місцевих виборах народ більш-менш знає, хто скільки краде. Тому вибори більш справедливі. В цілому. Бо як хто всіх обдурив, то таємниця серед місцевих стає відома згодом швидко про те, як і хто, і коли і за кого під'їхав зайвий мішок бюлетнів.

Я про це писав. Ви виправдовуєте корупцію.
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28.10.2020 09:47 Відповісти
І толку з того кримінального провадження. Визвуть, допитаюить, а саме головне, що фальсифікації вже пройшли і протоколи здали.
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28.10.2020 08:18 Відповісти
Один ныл .сидите тыхо бо хйуло нападе .а второй зе ***** .просто .ненужно стрелять .и как быть ВСУ?
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28.10.2020 09:21 Відповісти
 
 