За фактами порушення виборчого законодавства в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства в ТВК села Петропавлівська Борщагівка, а також перешкоджання діяльності народного депутата України, повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці поліції Київської області

"Поліція Київщини відкрила кримінальні провадження за низкою виявлених порушень виборчого законодавства в ТВК села Петропавлівська Борщагівка", - наголошується в інформації

Правоохоронці уточнили, що слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру.

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Зокрема, на одну з виборчих дільниць Києво-Святошинського району прибула народна депутатка з питанням про затягування підрахунку голосів результатів голосування і сфотографувала виборчі документи. На це працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення. "Відразу після повідомлення на 102 на зазначену адресу за кілька секунд прибула слідчо-оперативна група", - зазначили в поліції.

На місці події поліцейські провели огляд приміщення, де під час проведення невідкладного обшуку і першочергових слідчих дій виявили та вилучили записи з підписами осіб, де вказані суми в грошовому еквіваленті, інші документи, які можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. грн.

"Водночас народна депутатка пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівської Борщагівка вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не являється членом ДВК", – йдеться в повідомленні.

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За цими фактами слідчі поліції відкрили три кримінальні провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

"Встановлюються всі обставини, причини скоєних злочинів та причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень", - підкреслили в поліції.