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На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії
Згідно з оприлюдненими підрахунками 98,49% бюлетенів, Гунько проходить у парламент - за нього віддали свої голоси 33,86% виборців (20 842 голоси).
На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,91% виборців (19 641 голос).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,81% голосів і посідає третє місце.
Топ коментарі
+14 Bastian - Bastian
показати весь коментар28.10.2020 01:13
+11 Dima L
показати весь коментар28.10.2020 02:09
+10 Horvi Hor d3d97a8c
показати весь коментар28.10.2020 02:32
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Будь ласка, зачекайте...
Обоє рябоє... В тюрягу! Обох! Можна було би на сусідні нари - але опущеному місце біля очка під шконкою...
Но тут бы лучше заШляшка...
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и смех и грех...
Ну, а Софія Гетьман, я так понял, холуйски помогает ватникам, подтирая здесь неугодные записи. Как же вы, гниды, надоели Украине своей проплаченной, холуйской сущностью. Небось и дети пристроены на поприще гадить украинцам?
Такие и выбирают зелёную мразь, потом плачутся.
Вместо Ляшка, который всегда голосовал нормально и говорил правильные вещи, выбрали очередную падлу - для многих повод для радости.
Хоть малейший намек на мозги у вас имеется, дебилы?
Як можна писати, що "краще б Ляшко" ніж ЗЕбобік"?!
Виявляться факти про якогось "Зе-бобіка" - гнати сраною мітлою!
Хіба це не логічно?
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І багатьох уже погнав? Чи фактів нема? Логіки тут мало.
Вибори - інструмент еволюційний.
Революційним шляхом казнокрадів , прихованих комуняк і гебню вичистити не вдалося.
Це ж ти за них голосував всі попередні роки. І до чого твій висєр?
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А если бы этих... неофранцуженных... не было, то жили бы ещё комфортней.
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Что, мало ещё этот...новый не опробованный... наворотил? Мазохизм какой-то...
підбирати.Та ще на забути Зорьку під хвіст поцілувати! Бабусі
на селі оргазм отримали, коли побачіли як цей херой на трибуні
землю жер та корову Зорьку цілував в самісенькі десна!
Це - Анатолій Гунько, який здобув перемогу на виборах в окрузі №208.
Він був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука, власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували у доведенні "Михайлівського" до банкрутства. За даними ЗМІ, Поліщук одружений на племінниці дружини колишнього прем'єра РФ Дмитра Медведєва.
31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.
За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання.
2019 року балотувався у тому ж таки виборчому окрузі №208 від "Батьківщини", посів третє місце.
2020 року обраний до Верховної Ради від "Слуг народу".
Його дружина - Гунько Наталія, 2015 року була обрана до Київської облради від Радикальної партії.
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Целуйте... неопробованного
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.
Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html