На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії

Згідно з оприлюдненими підрахунками 98,49% бюлетенів, Гунько проходить у парламент - за нього віддали свої голоси 33,86% виборців (20 842 голоси).

На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,91% виборців (19 641 голос).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,81% голосів і посідає третє місце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%