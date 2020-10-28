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Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ

У деяких країнах Європи протягом останнього тижня значно зросла добова кількість нових випадків зараження коронавірусом і летальних випадків серед пацієнтів із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє BBC.

За словами Гарріс, у Європі спостерігається інтенсивне і тривожне зростання випадків зараження коронавірусом і смертей унаслідок хвороби.

Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, РФ та Франції.

Добова кількість смертей у Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування - на третину, зазначила Гарріс.

Водночас вона висловила стурбованість у зв'язку з переповненням лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з COVID-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Як повідомлялося, у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 осіб.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Так, а де ж цифри ?
У нас маніпулюють, не ховаючись: вертаються на тиждень назад, придумують випадки + пишуть =дата смерті невідома= і плюсують.
Дістали вже всіх. Люди просто плюються на це.
Відповідей на питання нема.
Навіть вже якісь там епідеміологи звернулися до уряду і порадили бути =прозорішим= до людей.
Але з такою нахабною брехнею на довіру і розуміння вони розраховувати не можуть.
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28.10.2020 01:43
+6
Не варто недооцінювати корону. Підступна штука і може закінчитися смертю. Особисто я такої кількості пневмоній не пам'ятаю.
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28.10.2020 06:14
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Так, а де ж цифри ?
У нас маніпулюють, не ховаючись: вертаються на тиждень назад, придумують випадки + пишуть =дата смерті невідома= і плюсують.
Дістали вже всіх. Люди просто плюються на це.
Відповідей на питання нема.
Навіть вже якісь там епідеміологи звернулися до уряду і порадили бути =прозорішим= до людей.
Але з такою нахабною брехнею на довіру і розуміння вони розраховувати не можуть.
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28.10.2020 01:43 Відповісти
Не варто недооцінювати корону. Підступна штука і може закінчитися смертю. Особисто я такої кількості пневмоній не пам'ятаю.
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28.10.2020 06:14 Відповісти
Я не кажу, що я її недооцінюю.
Наведу іншим разом, як у нас подають інформацію.
Побачиш.
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28.10.2020 06:37 Відповісти
А яким чином її можна недооцінити? Вона набагато підступніша, ніж він каже: в лікарню, як раніше, не ляжеш, швидка далеко не на всі виклики виїздить - не дай Боже в людини шмарклі і вона зізналась... Умрут все пенсионеры (С).
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28.10.2020 09:02 Відповісти
В Україні вже 200 тис. хворих, майже вдвічі більше, ніж в Германії. І це лише за офіційними даними. Виходить в лідери. Але хтось бачить, що в Україні лікують краще, ніж в Європі.
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28.10.2020 02:15 Відповісти
Шолом, вам с Кисточкой!
Пролечите свою "Ленку" в "Феофании" и вы таки да, убедитесь что в Украине, лечат лучше чем в Европе!
Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1861
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28.10.2020 05:06 Відповісти
Я просто знаю, що ти кажеш неправду. Правди в тебе десь 50/50, а в голові стружка, як у Вініпуха. Справжній Дубинський.
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28.10.2020 08:44 Відповісти
Транш Білла Гейтса відкрив рота пані Гарріс. Будуть прищеплювати вакциною №1 масонів великого градусу, а вакциною №2 робочих бджіл. Як мило.
Одним з компрометуючих доказів проти Гейтса є згадана на самому початку лекція на Ted Talk 2015 року, суть якої зводилася нібито до аналізу дій і пророкувань глави Microsoft. Мовляв, так, всі були здивовані і захоплені зненацька спалахом епідемії, але 60-річний ІТ-фахівець знав про неї 5 років тому. Масла у вогонь підлила відповідь Гейтса на питання про те, що зміниться в результаті пандемії. Мільярдер відповів:
"Для поїздки вам знадобиться сертифікат імунітету. В результаті у нас будуть якісь цифрові сертифікати, які покажуть, хто вже одужав або був недавно протестований".
Це рішення, за його словами, буде необхідне для того, щоб ми могли переміщатися між країнами. Не всі країни можуть успішно впоратися з коронавірусом, і в деяких частинах світу епідемія триватиме довше. Щоб потрапити в країну, де ситуація вже була опанована, приїжджим доведеться якось довести, що вони не заразять нас небезпечним вірусом. Сертифікат буде саме таким доказом.
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28.10.2020 08:28 Відповісти
Этот скот даже высшего образования не имеет, а пытается командовать планетой.
Нюрнбергский процесс по нему плачет.
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28.10.2020 09:17 Відповісти
 
 