Від початку року прибуток міжнародного туризму скоротився на $730 млрд, - ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За перші 8 місяців 2020 року через пандемію коронавірусу прибуток міжнародного туризму впав на 730 млрд доларів - це у вісім разів більше, ніж показники під час глобальної кризи в 2009 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Всесвітня організація туризму ООН.
Через закриття кордонів туристичний потік впав на 70% (700 млн туристів) порівняно з 2019 роком, коли було зростання на 3,7%. Найбільше туристів у 2020 році втратив Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 79%, далі йдуть Африка та Близький Схід - 69%, Європа - 68% та Американський регіон - 65%.
Фахівці зауважують, що повноцінному відновленню міжнародного туризму найбільше заважають обмеження на в'їзд і виїзд у країни і повільна боротьба з пандемією коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
В суботу було авто-раллі проти невиправданих і абсолютно непослідовних =заходів=, звернення підприємців, рестораторів, власників джимів і т.д. ...
Трюдо вже виступив і сказав, що навряд чи можна буде зібратися на Різдво ... он читаю, як його дружно посилають на фб ... бо на Великдень всі сиділи по хатах, а він взяв приватних літачок, обслугу і полетів у одну з резиденцій (чи шале) і насолоджувався ...
Дуже багато банкрутств, самогубства ...
Клоунів в уряді закликали до прозорості - інакше це загрожує соціальній стабільності.
Бо ці придурки тільки нагнітають і погрожують.
А люди наводять закони: я не все маю час читати, поки копіюю - потім пошукаю. Наприклад, пишуть, що є така постанова, яка передбачає карантин тільки, коли 12% смертність (може, людина помилилася і йдеться про захворюваність, треба дивитися, я бігом переглядаю коменти...) Отже, це, що зараз - незаконне. Так само щодо масок: писали, що є закон, який забороняє закривати обличчя. А те, що вони впарюють, - це декретики, рекомендації і решта туфти (наш гол.санлікар рекомендації дає в усній формі - письмового нічого нема), які не мають сили закону.
Ще раз - я передаю те, що тут пишуть місцеві. Я особисто не перевіряла цю інформацію, але навряд чи вони б отак морозили дурниці.
В підходящій темі подам лінки з перекладом, як у нас =малюють= смертельні випадки. Напр. за останні 24 год жодної смерті / 2 / 5, а вони пишуть 19, 26. І тоді приписують - невідома дата і тиждень перед цим. Розтин померлих не проводять: просто пишуть =ковід=.
І люди більше не вірять і не розуміють, чому їх мордують.
У нас звільнили 8000 ліжок для ковідних, зайнято 500, відкладено 144 000 операцій - пишу про Квебек, я писала про жахливу ситуацію з онкохворими. Це просто жахіття, що відбувається.
І що буде у подальшій перспективі. Для людей. І для людства.
Вірус є. Але те, що виробляють політики - не налазить на голову.
Я вже писала: чому закриті музеї / кінотеатри /джими / ресторани, де справді і квитки онлайн береш, щоб вони могли передбачити к-ть людей і запускають групки, створена дистанція.
Але відкриті перукарні і косметичні салони ? Школи ? Решта магазинів і супермаркетів ?
Зате закритий Ботанічний Сад теж.
Ну, де логіка ? І нормальне обгрунтування таких рішень ?
При тому, що заборонено ходити в гості. Тільки до 6 людей мах.
Треба думати про всіх, а не лише про один-єдиний вірус.
международный ветеринарный паспортковид-пасс и посмотрите перед отходом в мир иной на наш, земной мир.
А я тоже понаблюдаю - за вами, мне интересно с научной точки, какие клетки будет атаковать эта "вакцина". Хочу проверить свою научную гипотезу, что будет нарушена ДНК репликация именно половых клеток.
А сколько всего, включая тех, кто кормил туристов, продавал сувениры, перевозчики таксисты ...