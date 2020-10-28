Глава Євроради Мішель закликав країни ЄС до створення "союзу тестів і вакцин": Ситуація з COVID-19 загрозлива, кожен день на рахунку

Перед обличчям другої хвилі пандемії COVID-19, яка накрила всю Європу, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС до подальшої координації, створення "союзу тестів і вакцин".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок увечері, запрошуючи лідерів країн ЄС на саміт, який відбудеться 29 жовтня у форматі відеоконференції.

"Кожний день на рахунку. Що нам зараз потрібно, так це рішучі дії однозначно на європейському рівні, засновані на двох стовпах: тестуванні і відстеженні контактів і вакцинах", - заявив він.

Він зазначив, що в країнах ЄС "за кілька тижнів ситуація переросла з тривожної в загрозливу, і тепер ми маємо уникнути трагедії".

Глава Євроради наголосив, що держави ЄС мають найближчим часом домовитися про сумісність мобільних застосунків з відстеження контактів, які також гарантували б конфіденційність, і досягти консенсусу із загальних правил тестування, самоізоляції і карантину.

"Друга основа стратегії, яку необхідно реалізувати, - це вакцини, - зазначив він. - Європа перебуває в авангарді видатних зусиль, які зроблені в цій галузі на світовому рівні. І цим вона займалася не тільки заради себе, а й на благо решти світу".

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У Брюсселі вже розробляється стратегія вакцинації, метою якої є визначення критеріїв поширення вакцин серед країн ЄС, щоб за всяку ціну уникнути хаосу.

Різноманітність вакцин, які, як очікується, надійдуть в обіг в ЄС "протягом наступних кількох місяців", може створити логістичні проблеми, і до них країни союзу повинні бути готові, зазначив Мішель.

Деякі вакцини будуть однократними, для інших потрібно щеплення в два прийоми. Одні можна буде зберігати в звичайних холодильниках, а інші доведеться тримати при температурі в кілька десятків градусів нижче нуля. Організаційні проблеми потрібно планувати і вирішувати сьогодні.

"Кампанія вакцинації також потребує механізмів нагляду, зокрема, для моніторингу ефективності і будь-яких побічних ефектів вакцин. Це надзвичайно важливо, якщо врахувати, що на розробку вакцини зазвичай йде десять років, а не один", - зауважив глава Євроради.

"Перед обличчям цієї виняткової кризи ми мусимо діяти швидко і рішуче. За кілька місяців ми стали свідками як невдач, так і успіхів. Але буря ще не закінчилася, і ми всі в одному човні", - сказав він.