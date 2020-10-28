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Міноборони (5279) призов (383)

На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони

Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб, що становить 40% від запланованого обсягу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на інформаційне агентство АрміяInform.

"Станом на 26 жовтня до війська призвано 5406 осіб - це 40 відсотків від запланованого. З них до ЗС України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань — 1447 юнаків", — зазначив виконувач обов’язків начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Дмитро Вастьянов.

За його словами, призов триває згідно із затвердженими планами відправок.

"Західний регіон України на 42% виконав план, північний — на 41%, південний на 39%, східний — на 38%", — додав офіцер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують прийняти зміни до законодавства про відстрочку призову на строкову військову службу співробітників ДСНС

Під час весняного призову цього року через відсутність транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом — коли призовники, наприклад, з західного регіону спрямовувались до навчальних центрів, розташованих у тому ж регіоні.

"Нині транспортне сполучення в країні працює, тому ми дотримуємося затверджених раніше планів і перерозподіл молодого поповнення між навчальними центрами поки не здійснюється", — зауважив підполковник Дмитро Вастьянов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Вот завтра кацапы нападут а ты и автомат с какой стороны держать не знаешь и убъеш сам себя нахрен! Или ты на диване думаешь отлежаться?
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28.10.2020 07:33
+3
Задля якого хера потрібні срочники в ЗСУ, а тим більше в іншому непотрібі?
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28.10.2020 07:30
+3
Для создания мобилиционого резерва! Вот в Израиле там даже и бабы служат!
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28.10.2020 07:31
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Задля якого хера потрібні срочники в ЗСУ, а тим більше в іншому непотрібі?
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28.10.2020 07:30 Відповісти
Для создания мобилиционого резерва! Вот в Израиле там даже и бабы служат!
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28.10.2020 07:31 Відповісти
Вот завтра кацапы нападут а ты и автомат с какой стороны держать не знаешь и убъеш сам себя нахрен! Или ты на диване думаешь отлежаться?
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28.10.2020 07:33 Відповісти
Для постройки дач и копания огородов!)
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28.10.2020 07:42 Відповісти
На копание огородов у нас тупизней посылали которые больше как копать ниначто не способны. А про постройку дач там звиздеж кто неопытному и зачастую криворукому доверит себе дачу строить? Что-бы балкой ночью придавило?
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28.10.2020 07:45 Відповісти
Проще 10 ********* сдать в аренду и нанять одного специалиста! На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5519
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28.10.2020 07:46 Відповісти
Кстати в основном на копание огородов посылали призывников с Лугандона! Тупые были шо капец! Не знаю это у них генетическое или всётаки плохая экология и клей дало осложнение на мозги! Клееенухов с Луганды было ну человек 9 из 10!
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28.10.2020 07:56 Відповісти
в 18 лет нюхать клей?! это какой то, позор
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28.10.2020 08:46 Відповісти
А с западных регионов посылали чистить выгребные ямы на свинофермах. Ведь было такое?
У лугандонов, после копания огородов на свежем воздухе, мозг очищался. Чего не скажешь про западников.

Ты ещё про одну страну что-то бормочешь. Не стыдно?
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28.10.2020 09:37 Відповісти
Помпезно...
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28.10.2020 07:50 Відповісти
Военные любят свежее глупое мяско-а тем более на халяву .Родители старались ,кормили ,учили ,берегли его жизнь -,А этим подавай готовое Создание -захотят-изуродуют ,и хуже убьют -за бесплатно. Частная собственность священна для тех -у кого её отжали ?Понятно контрактники-знают на что идут .А срочнику что защищать ? свою задницу ? Ведь правящее ворьё облапошила на собственность всё население -,а теперь защищать украденную у населения же собственность -это долг? Идеология явно нарушена ,умирать за воров? Вот к чему приводит обман -видим Карабах .И с той и с другой стороны гибнут солдаты ,а за что ?Ведь им же в любом случае достанется ноль.
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28.10.2020 07:51 Відповісти
Кацап а за что твои воюют в Лугандоне?
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28.10.2020 07:52 Відповісти
Я ещё могу понять подобную ересь с рассказами о пагубности срочников до 2014, но после, на 7-м! году войны?... Кто-то вообще считал настоящую стоимость контрактника в армии, от и до? А кроме срочников, надо ещё военно-патриотическим воспитанием молодёжи заниматься, всякими "кружками" юного стрелка, Территориальной обороной, информационным просвещением по военным вопросам, Мобилизационным резервом и прочими непонятными для диванного щписиалиста вещами На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5634
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28.10.2020 08:06 Відповісти
Не стидно втірати тупую ахінєю, ще й собачою мовою про "патріотічєскоє воспітаніє маладьожі"?
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30.10.2020 11:24 Відповісти
Все кто хотел откосить - откосили. Сейчас это не дорого, да и коронавирус списывать не стоит со счетов. Кстати случаев, что заносят военкому, что бы служить все больше и больше На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8499
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28.10.2020 08:04 Відповісти
Армійські спогади… https://youtu.be/***********
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28.10.2020 08:14 Відповісти
Зебелята - они в армии служить не согласны!
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28.10.2020 08:40 Відповісти
Всі повинні служити хто в резерві, хто в армії. Професійні солдати і офіцери - в мирний час, а в воєнний професійна армія стримує ворога для повної мобілізації, професійні офіцери готують шатат армії воєнного часу. У війні наступає така ситуація ( як в Другій світовій), що елітні підрозділи знищені втратами і війною, і вже воюють прості громадяни за призовом вчителі, зубні техніки, селяни і фермери, робітники. Тому , для олігофренів, пояснюю ніхто крім вас не буде проливати кров за ваш спокій, вашу власність і вашу державу. Це було б дуже чудово дивитись на дивані кадри як бепілоник рознгосить вщент артилерію, як бійці розвішують власні кишки на деревах заради ваших диванів, Ашанів і Епіцентрів. А коли вам вішають на вуха солодку локшину, що вас захистить якийсь дядько, то або у вас вже вкрали державу, або хочуть її забрати собі одразу і всю.
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28.10.2020 08:51 Відповісти
Янелох опять закосил?
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28.10.2020 08:59 Відповісти
 
 