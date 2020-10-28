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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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обстріл (21042) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 27 жовтня, в смугах відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

"На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

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"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А якщо і є- від нас Ви не дізнаєтеся!
Хомчак, власник трьох квартир.
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28.10.2020 07:45
+6
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
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28.10.2020 08:11
+4
Вам не кажется, что перемирие давно закончилось, но фигляры из ОП и МО через СМИ продолжают нас убеждать в обратном? Может хватит клоунады? Тем более, что клоунам:
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5099


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28.10.2020 08:01
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вот как надо!
учитесь у азербайджанцев!

https://www.youtube.com/watch?v=YgWnIjf0sn0&t
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28.10.2020 07:39 Відповісти
ну так осталось до 5 ноября подождать зеленский войну будет заканчивать... как обещал
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28.10.2020 08:08 Відповісти
я не знаю, кто там будет ждать, что оно само собой все закончится... разве что дебилы какие-то
лично я твердо знаю, что на Донбассе все это закончится новой войной
войной, к которой уже сейчас нужно активно готовиться!
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28.10.2020 11:00 Відповісти
это потому что твой ник больше нынешнему президенту подходит
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28.10.2020 13:56 Відповісти
а я его специально такой выбрал
чтобы дебилы на него "клевали"
ну вот, ты - очередной карасик
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28.10.2020 18:01 Відповісти
так ты с ************ ... иди дефективный фугу членом на рояле разучивай.. а дебил на твою маму клюнул.. ну и ты производное от него
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29.10.2020 07:52 Відповісти
и в первом, и во втором туре голосовал за Пороха
и за ЕС - что а 19-м, что сейчас
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29.10.2020 13:51 Відповісти
А якщо і є- від нас Ви не дізнаєтеся!
Хомчак, власник трьох квартир.
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28.10.2020 07:45 Відповісти
Ну нарик собрал весь шлак в Украине в свою команду! По мне даже рыги были порядочней хотя они ещё те проходимцы!
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28.10.2020 07:59 Відповісти
Вам не кажется, что перемирие давно закончилось, но фигляры из ОП и МО через СМИ продолжают нас убеждать в обратном? Может хватит клоунады? Тем более, что клоунам:
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5099


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28.10.2020 08:01 Відповісти
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
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28.10.2020 08:11 Відповісти
кому верит? из следующей новости : "СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе"Источник: https://censor.net/ru/n3227494
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28.10.2020 08:50 Відповісти
Наш дегенерат и дурак Говнокомандующий уверяет о полной тишине. Вот же погань и сволота.
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28.10.2020 10:20 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6323

..
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28.10.2020 19:56 Відповісти
Очередное вранье от паркетных генералов.
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29.10.2020 00:30 Відповісти
https://turan.az/mmedia/2020/102800033171.mp4
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29.10.2020 06:42 Відповісти
 
 