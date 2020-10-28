Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС
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За минулу добу, 27 жовтня, в смугах відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.
"На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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лично я твердо знаю, что на Донбассе все это закончится новой войной
войной, к которой уже сейчас нужно активно готовиться!
чтобы дебилы на него "клевали"
ну вот, ты - очередной карасик
и за ЕС - что а 19-м, что сейчас
Хомчак, власник трьох квартир.
Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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