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COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис.

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 459 020 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7028 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 44 252 677 випадків інфікування, з них 459 020 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 171 479 осіб, з них 7028 за минулу добу.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місце світового рейтингу і на 7-му в Європі.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. 02

Автор: Наталя Джума
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Кажется мне, что эта пандемия схожа с приливами и отливами на море-океЯне и не закончится, пока не иссякнет море, то бишь последний землянин. Потом вирус примется за фауну... Пардон за утренний пессимизм. Просто на эту мысль натолкнули последние сводки ВОЗ.
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28.10.2020 08:18 Відповісти
ахаха, почитай скока в минуту "новых земляников" появляется на планетке и пойми шо таких вирусов 50 надо шоп возможно случилось то шо вы сказал
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28.10.2020 08:22 Відповісти
7000 всего за сутки в целом мире усопших вроде и много, но если подумать, то Великий Жуков расходовал столько же совковых дидов аж за целый час и не плакал как-то, более того, считал шо те слишком медленно и грустно бегут "заСралина", а должны быстро, весело да с советской песней.

Не, ну статистика конечно как Путин - что-то высрала = солгала. А если и правду сообщила, то случайно
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28.10.2020 08:21 Відповісти
А где гарантия, что вновь появляющиеся "земляники" будут здоровы и жизнеспособны? Особенно если мамы переболели этой заразой! Все это новое, неисследованное, а потому просто очень тревожно. Не за себя, а за детей и внуков.
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28.10.2020 08:32 Відповісти
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 8707 COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 5289 А-а-а-а-а-а!!! COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 1805 Я сам люблю кошмарити прямоходячих приматів.
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28.10.2020 08:48 Відповісти
 
 