COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис.

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 459 020 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7028 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 44 252 677 випадків інфікування, з них 459 020 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 171 479 осіб, з них 7028 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місце світового рейтингу і на 7-му в Європі.