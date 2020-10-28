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спостерігач (396) ОБСЄ (3402) обстріл (21042) зброя (5750) Донбас (21733)

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 256/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 жовтня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість із яких сталися в районах на північ від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітний період Місія зафіксувала на Донеччині 7 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження.

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"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

Добою перед цим на Луганщині Місія зафіксувала 10 таких порушень (постріли зі стрілецької зброї).

Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1903 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 573 вибухи, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1261 чергу і постріл).

Також СММ ОБСЄ виявила майже 200 одиниць озброєння, половину з якого становлять танки, розміщені за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.

"Місія також зафіксувала 193 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей - усі на полігонах", - йдеться у звіті.

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Серед виявленого озброєння – майже 100 танків, а також буксирувані та самохідна артилерія, зенітно-ракетні комплекси. Техніка була зафіксована 20, 25 та 26 жовтня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Что-то слепое ОБСЕ фиусирует нарушений на порядок больше чем Генштаб! С чего бы это?
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28.10.2020 08:31
+4
И все это откопали из шахт...
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28.10.2020 08:34
+2
Слепота блуждающая
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28.10.2020 08:32
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Что-то слепое ОБСЕ фиусирует нарушений на порядок больше чем Генштаб! С чего бы это?
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28.10.2020 08:31 Відповісти
Слепота блуждающая
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28.10.2020 08:32 Відповісти
Там же наші люді...
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28.10.2020 08:35 Відповісти
И все это откопали из шахт...
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28.10.2020 08:34 Відповісти
Так орки тоже готовятся к "разведению", будут отводить в места, где еще не остыли наши окопы.
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28.10.2020 08:35 Відповісти
Раз они вне мест хранения, значит их там нет и на них можно попробовать "Байрактар". За это ничего не будет, ведь "ихтамнет".
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28.10.2020 08:45 Відповісти
А в нашого гідранта куряча сліпота. Воно бачить тишу...
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28.10.2020 08:54 Відповісти
Думаю за слепоту уплачено.
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28.10.2020 08:56 Відповісти
Тот кто скажет что перемирие должен сидеть за госизмену!
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28.10.2020 08:55 Відповісти
СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. - Цензор.НЕТ 127
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28.10.2020 08:59 Відповісти
сколько же всего бедные шахтеры откопали танков и сау если только за пределами определенных стоянок их сотни
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28.10.2020 09:01 Відповісти
Природа не терпит пустоты. Готовятся к вводу на отведенные нами позиции.
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28.10.2020 09:29 Відповісти
Українські військові не відкривають вогонь у відповідь. А це значить, що у терористів, зеленського з хомчаком та тарана - тиша і всеосяжне перемир'я.
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28.10.2020 09:50 Відповісти
Дивина дивна! Читаю:
"СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе." Источник: https://censor.net/ru/n3227494

І намагаюсь співставити з оцим:
"За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности" Источник: https://censor.net/ru/n3227488

Щось в мене не дуже виходить...
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28.10.2020 10:12 Відповісти
 
 