В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки
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В Україні станом на ранок середи, 28 жовтня, зафіксовано 7474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 363 075 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській (497), Львівській (398) та Чернівецькій (392) областях.
За добу одужали 3306 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 148 642 особи. Протягом минулої доби померли 165 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6755 осіб. Всього в Україні станом на ранок 28 жовтня на COVID-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4003 особи більше, ніж добою раніше.
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Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.
Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
В лікарнях зебіли ридали!
ТИ ?
Я поставлю на Петра Олексійовича.
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
Так от твоя партія синхронно з ригами та комуніздами голосувала проти розробки американцями шельфового газу. Саме на Донбасі. І поблизу Криму.
Здогадайся, чи напали б москалі, якби там були американці.
ПС ))) А щодо шельфу ..то *тема* здається була при пре-зеку .
Мені байдуже на політичний шлях Порошенка.
Він лишив після себе добрі справи.
І якби такі як ти були дещицю розумнішими, то не випендрювались би від власної пихатості, а обрали би його на другий термін.
Нє, знову гулю собі набили.
Чому в тій же Польщі не має олігархічних кланів ? А того ж Новака взяли за я...за *гешефти * в нашій державі ?
Зараз, завдяки тобі, вони знову повернулись.
Знаєш, як тепер поживає знову збитковий нафтогаз, який за бариги наростив податків на кілька мільярдів ?
Так а чиї *люди * сидять зараз в Кабміні.. які не мають (чи не хочуть ) впливу на той же Нафтогаз ?
..Чи мо барига не ставив свого Вовка для керування НКРЄ ?
Може для тебе новина, але всі країни захищають своїх бізнесменів.
Подивись, як німці відстоюють інтереси багатіїв, аж до стосунків з рашкою.
Як у штатах працює система лобістів.
Оце і є. Але в розумних межах.
А ти приймаєш багатіїв за абсолютне зло, яке має бути знищеним.
Комуняцька звичка ?
А тут - подумаешь, ну заразился кто-то - пусть доказывает сам шо на выборах, а не бухая в подъезде, или не лижа ыконку
Я правда хрен поверил, ибо таким образом был бы коллапс.