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В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

В Україні станом на ранок середи, 28 жовтня, зафіксовано 7474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 363 075 осіб.

Також читайте: COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській (497), Львівській (398) та Чернівецькій (392) областях.

За добу одужали 3306 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 148 642 особи. Протягом минулої доби померли 165 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6755 осіб. Всього в Україні станом на ранок 28 жовтня на COVID-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4003 особи більше, ніж добою раніше.

В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 01
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 02
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 03
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 04
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 05
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
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28.10.2020 09:05
+6
Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.

Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
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28.10.2020 08:48
+5
Та ти що...
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
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28.10.2020 09:29
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Посмотрим, что будет на той неделе после выбаров За сутки в Украине выявлены 7 474 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 363 075 человек - Цензор.НЕТ 5675
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28.10.2020 08:45 Відповісти
Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
Пойдя на выборы, хочется заразиться.

Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
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28.10.2020 08:48 Відповісти
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 2780
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28.10.2020 20:05 Відповісти
раньше, чем предсказывала зеленая пошесть. уверенно движемся к жопе За сутки в Украине выявлены 7 474 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 363 075 человек - Цензор.НЕТ 7968
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28.10.2020 08:45 Відповісти
Уже внутри
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28.10.2020 09:02 Відповісти
Так это с какой стороны смотреть, если через рот... В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6378
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28.10.2020 09:28 Відповісти
Дубинский еще с марта визжит шо нам всем(матерится). Если бы все шло так как он вдалбливает, то зараженным был бы уже каждый. А так - такими темпами подохнуть от старости можно скорей, чем от вируска.
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28.10.2020 08:46 Відповісти
Скорее всего болеет или переболело процентов 60-70от всех жителей
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28.10.2020 08:50 Відповісти
Не, в тех странах где куча тестов - Меркельщина, всякие швейцарии, Япония - в таком случае уже бы знали(антитела были бы у половины тестируемых), так что мимо - а то шо заразятся не только лишь все - может и так.
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28.10.2020 09:28 Відповісти
Любопытно узнать мнение гл. сан. врача ЛЯШКО - это у нас уже вторая волна заражений или мы еще и пика первой не достигли?
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28.10.2020 08:49 Відповісти
Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
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28.10.2020 09:05 Відповісти
Но и тот, и другой СЧИТАЕТСЯ.
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28.10.2020 09:31 Відповісти
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 4876 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6102
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28.10.2020 08:53 Відповісти
Боліли легені палали
В лікарнях зебіли ридали!
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28.10.2020 08:56 Відповісти
Гумор так собі! М'яко кажучи...
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28.10.2020 09:35 Відповісти
Митенька це тобі не допоможе. Ти як там тепер за Шарія голосував? Кацапска гнида!
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28.10.2020 08:57 Відповісти
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5010 За *шарікових * таки гниди ..малороси голосували За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 7393
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28.10.2020 08:59 Відповісти
В Україні немає малоросів! Є Українці як я і є кацапи як ти!
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28.10.2020 09:02 Відповісти
Весь світ знає Владимира..... на призвісько *ху@ло * В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 1305
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28.10.2020 09:09 Відповісти
Так за кого ти кацяпениш голосував?
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28.10.2020 09:12 Відповісти
За путена В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 8089
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28.10.2020 09:16 Відповісти
Этот кацапский анус вечно за всякое говно голосует.
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28.10.2020 09:08 Відповісти
За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5045 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6732 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5045 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 6732 За добу в Україні виявлено 7474 нові випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 363 075 осіб - Цензор.НЕТ 5601
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28.10.2020 08:54 Відповісти
Проводить выборы в пик пандемии - это преступление.
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28.10.2020 08:59 Відповісти
За это Зеленского и посадим! Пожизненно как он и хотел!
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28.10.2020 09:04 Відповісти
..Разом з баригою В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 7806Правда малорос !?
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28.10.2020 09:10 Відповісти
Діма, а хто захистить державу ?
ТИ ?
Я поставлю на Петра Олексійовича.
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28.10.2020 09:23 Відповісти
Барига .який змінював партії як рукавички . ніколи не буде українцем !
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28.10.2020 09:25 Відповісти
Та ти що...
І хто це сказав ?
Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
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28.10.2020 09:29 Відповісти
Діма, ти ж до Свободи тяжієш...
Так от твоя партія синхронно з ригами та комуніздами голосувала проти розробки американцями шельфового газу. Саме на Донбасі. І поблизу Криму.
Здогадайся, чи напали б москалі, якби там були американці.
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28.10.2020 09:31 Відповісти
..Прогугляй спочатку до яких *партейок * тяжів ваш барига.
ПС ))) А щодо шельфу ..то *тема* здається була при пре-зеку .
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28.10.2020 09:37 Відповісти
А ти в курсі, що твою партію фінансував Рінат ?
Мені байдуже на політичний шлях Порошенка.
Він лишив після себе добрі справи.
І якби такі як ти були дещицю розумнішими, то не випендрювались би від власної пихатості, а обрали би його на другий термін.
Нє, знову гулю собі набили.
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28.10.2020 09:45 Відповісти
В Україні править бал клан олігархів ..до якого належить і ваш барига . В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 1543
Чому в тій же Польщі не має олігархічних кланів ? А того ж Новака взяли за я...за *гешефти * в нашій державі ?
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28.10.2020 09:50 Відповісти
Міжнародні експерти погоджувались, що Порошенко усунув олігархів.
Зараз, завдяки тобі, вони знову повернулись.
Знаєш, як тепер поживає знову збитковий нафтогаз, який за бариги наростив податків на кілька мільярдів ?
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28.10.2020 09:52 Відповісти
Хто усунув ? ..Гешефти з Ахметкою . Беней та Фірташем то *усунув * ? В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 3411
Так а чиї *люди * сидять зараз в Кабміні.. які не мають (чи не хочуть ) впливу на той же Нафтогаз ?
..Чи мо барига не ставив свого Вовка для керування НКРЄ ?
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28.10.2020 10:11 Відповісти
Усунув від впливу на державу.
Може для тебе новина, але всі країни захищають своїх бізнесменів.
Подивись, як німці відстоюють інтереси багатіїв, аж до стосунків з рашкою.
Як у штатах працює система лобістів.
Оце і є. Але в розумних межах.
А ти приймаєш багатіїв за абсолютне зло, яке має бути знищеним.
Комуняцька звичка ?
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28.10.2020 10:24 Відповісти
Баран, ты вообще способен воспринимать обьективные цифры и аргументы ,которые тут часто пишут форумчане и которые есть на официальных сайтах уважаемых организаций ? Если нет, то ты или реально животное необучаемое или рашистский пригожинский говнометчик,других вариантов просто нет
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28.10.2020 11:54 Відповісти
петуШмариец, как ты задолбал всех....
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28.10.2020 09:35 Відповісти
Ха ! Про анус та пляшку ..то одвічна тема кацапів . В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 8202
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28.10.2020 09:38 Відповісти
Ты родился на бутылке.....почему любишь вора-педофила и украинофоба петуШария?
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28.10.2020 09:44 Відповісти
Ну а вот Семочко угробил, писали, 200 человек и ниче - стал чет там главарем, или замом СВР.
А тут - подумаешь, ну заразился кто-то - пусть доказывает сам шо на выборах, а не бухая в подъезде, или не лижа ыконку
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28.10.2020 09:30 Відповісти
А если бы их не провели - тоже кричали бы о преступлении...
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28.10.2020 09:57 Відповісти
Цікаво, якщо б їх відмінили, ви б голосили, що зе використав пандемію, бо бачив, що його партія програє?
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28.10.2020 10:38 Відповісти
Коронавирус валит всех с хроническими болячками, особенно ожиревших независимо от возраста.
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28.10.2020 09:07 Відповісти
Этот уволенный вроде.
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28.10.2020 09:57 Відповісти
Работает дальше не покладая рук.
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28.10.2020 10:14 Відповісти
Бред сумашедшего..
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28.10.2020 09:23 Відповісти
Конечно, вчера два человека с ожирением, которых я знал умерли от коронавируса, одному 56, второму 42.....от выявления до смерти прошло 7 дней!!! Не верь дальше.....
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28.10.2020 09:27 Відповісти
Тестов 7-10 дней ждут. "Выявили", позвонили - Мы щас вас в больничку наложим, жди.те, - а по поциенту уже 3 дня как справили?)
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28.10.2020 09:32 Відповісти
Много идиотов не верит в реальную смерть от коронавируса.
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28.10.2020 09:33 Відповісти
Антиколорадос высрал шо ок. половины знакомых и родаков уже заразились, а кто-то и откинул кеды.
Я правда хрен поверил, ибо таким образом был бы коллапс.
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28.10.2020 09:40 Відповісти
Коллапса не будет, но вымрут многие из тех кто загубил своё здоровье пьянками, жратвой и пр.
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28.10.2020 09:47 Відповісти
КОВІДу до сраки твої жири і вуглеводні! Помирають різні люди старі й молоді, жирні і сухі як тріска.
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28.10.2020 10:10 Відповісти
Найгiршi шанси у тих, что має хронiчнi системнi захворювання. А такi є i серед молодi...
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28.10.2020 20:13 Відповісти
165 умерших за день, и это только официоз. Впервый раз за Гепу порадовался что выйграл с первого тура. не будет того хаоса во втором, и за Кличко тоже. По сути ничего не поменяется, а сбережёт сотни жизней
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28.10.2020 09:33 Відповісти
Так, це єдиний плюс. Хоча можливо харків'яни обрали мером покійника... В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 5799
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28.10.2020 10:11 Відповісти
в Румынии, в сентябре выбрали. Пришли на кладбище помянули и назначили новые выборы
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28.10.2020 10:59 Відповісти
Але і інфікуються втричі більше того, що пишуть. І одужань ми всіх не бачимо, бо далеко не всі здають другий тест
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28.10.2020 10:13 Відповісти
Доктор Барік подивився на Україну і сховавсяь аж під ліжко. Треба вже переходити до другої фази пандемії, кого вже вакциновано, вживляти чіп, що він вже не може, ні заражувати оточення, ні мати дітей, ні прожити гарантовано більше 20 років, як проце далекоглядно говорив пан Білл Гейтс ще 5 років тому.
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28.10.2020 09:54 Відповісти
В Швеции за 4 дня (включая 2 выходных) 5191. А неделю назад за 4 дня с 2 выходными было 3180. Поскольку население там в 4 раза меньше, это примерно соответствует пересчету на дневную заболеваемомть в Украине. У нас подобная заболеваемость была 19-20 октября.
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28.10.2020 10:21 Відповісти
І Індії смертність на 1 мільйон населення нижча за Україну втричі. Однак в Індії населення в 33 рази більше і по КОРОНі вони на другому місці в світі.
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28.10.2020 11:05 Відповісти
По цьому критерію, що Ви обрали, найкращий показник у Бурунді. Пропонуєте брати з них приклад? А от Швецію за приклад тут людей з 20 пропонували. Правда, вони кудись поділися останнім часом...
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28.10.2020 11:17 Відповісти
В УКРАИНЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ В МИРЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
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28.10.2020 10:35 Відповісти
Вам тупить не надоело? Если за сутки никто у нас не заболеет, но хотябы один из ранее заболевших умрет, то по этому "критерию" у нас будет катастрофа.
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28.10.2020 11:19 Відповісти
В ГЕРМАНИИ ЗА СУТКИ ЗАБОЛЕЛО 14964 ЧЕЛОВЕК, А УМЕРЛО 27 ЧЕЛ, А В УКРАИНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ.
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28.10.2020 12:35 Відповісти
В Украине считаются все умершие с коронавирусом, если даже основная причина смерти была другой. Так санврач Ляшко говорил.
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28.10.2020 13:31 Відповісти
А помните у нас тут где-то завелся мастер спорта по борьбе с ковидом?
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28.10.2020 13:34 Відповісти
Такой рост, ещё объясняется появлением схемы, госслужащие за взятку болеют, а им финансово компенсируют "расходы". Пруфов не будет, но такое мне про Жмеринку рассказывали.
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28.10.2020 13:57 Відповісти
"Болеют"
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28.10.2020 13:58 Відповісти
 
 