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Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК

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Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її

Голосіївський райсуд Києва відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦПК в Facebook.

"Поки рахують результати виборів, Голосіївський райсуд Києва під шумок відпустив з-під варти експоліцейського Левандюка. Ця людина - фігурант справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику. Сторона обвинувачення просила продовжити йому утримання під вартою, проте суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що рішення винесла така собі суддя Олександра Колдіна (на фото).

Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її відмазала ВРП, - ЦПК 01

Фото: ЦПК / Facebook

"У 2018 році вона не пройшла оцінювання та її повинні були звільнити, але ні! Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 000 грн на рік", - повідомили в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її відмазала ВРП, - ЦПК 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Безкарність породжує вседозволеність.
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28.10.2020 09:11
+10
"судья" Колдина, получающая 600 000 в год из карманов украинцев, страшненькая, видимо мечтает хоть о такой любви, как в кагарлицком отделении.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
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28.10.2020 09:10
+7
Как же все это з...ло.пока не будет смертной казни за корупцию и покрывательство так в жопе мы и будем жить
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28.10.2020 09:06
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Как же все это з...ло.пока не будет смертной казни за корупцию и покрывательство так в жопе мы и будем жить
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28.10.2020 09:06 Відповісти
А что изменит смертная казнь? Если сейчас за коорупцию и пятерку не дают. Ты думаешь наступит смертная казнь и судьи сразу поменяются не будут брать взятки?
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28.10.2020 09:08 Відповісти
Будут.но единицы.
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28.10.2020 09:11 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність.
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28.10.2020 09:11 Відповісти
Так 10 лет это тоже не мало но проблема в том что не содют!
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28.10.2020 09:26 Відповісти
Проблема в том, что законы размазаны и ими можно крутить и вертеть как хочешь. Они написаны бандитами , поэтому такие. А эта судья , что отпустила полицейского преступника не думает о законе бумеранга? А напрасно.
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28.10.2020 09:30 Відповісти
В Китае стреляют и что?!
Серьожа, не уподобляйтесь зеле.
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28.10.2020 09:11 Відповісти
ну там хотя бы их отстреливают. а тут выплачивают миллионы компенсации "несправедливо обиженным"
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28.10.2020 12:44 Відповісти
Треба у слідчому експерименті по цієї справі використати цю "Феміду " у якості потерпілої ....
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28.10.2020 09:45 Відповісти
Яка смертна кара може бути при продажних судах?
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28.10.2020 12:09 Відповісти
И так 29 лет
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28.10.2020 09:10 Відповісти
"судья" Колдина, получающая 600 000 в год из карманов украинцев, страшненькая, видимо мечтает хоть о такой любви, как в кагарлицком отделении.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
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28.10.2020 09:10 Відповісти
Поговаривают, что отпустили по просьбе оманского,
Которого в свою очередь Аваков напряг
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28.10.2020 09:11 Відповісти
За *потужних реХформ * бариги .
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28.10.2020 09:12 Відповісти
Та ні. Через потужні реХворми вибраного дмітрієм зЕ.
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28.10.2020 09:53 Відповісти
Точно также можно написать что поговаривают что отпустили по просьбе мальдивского или ростовского...
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28.10.2020 09:20 Відповісти
Зеленский наш президент
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28.10.2020 09:12 Відповісти
может вы там в Америке не в курсе но у нас уже полтора года как новый президент Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3368 может хватит валить на папередников ? не пора ли и Вовочке чем то кроме записи видосиков заниматься ? Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6750
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28.10.2020 09:24 Відповісти
Ні, не хватить. Попередники ще мають значну владу. Так нехай працюють.
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28.10.2020 12:25 Відповісти
Ні. Оманська судова реформа. Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5011
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
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28.10.2020 09:56 Відповісти
За те реформу порошенка ніхто не критикував от і маємо результат,90% суддівських рішень злочинні.
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28.10.2020 10:01 Відповісти
Так, але ця суддя мала бути звільнена в 2018му але її не звільнили. В 2018му зеле президентом не був ще.
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28.10.2020 12:23 Відповісти
Йому півтора роки не вистачило? Він дуже спритно прибрав керівеника КС. Двох. І призначив рига, який потрапив в КС по квоті януковоча. А з якоюсь суддею не впорався, чи його влаштовують висуванці ригів?
"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год"
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28.10.2020 13:03 Відповісти
А ви знаете хочь хто в Венеціанській Коміссії від України? Сергій Головатий. Классній юрист і колишній завзятий регіонал. І саме ж його доповіді слухає Коміссія.

С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]. 28 ноября 2012 года выступил с критикой действующего президента Виктора Януковича, заявив в эфире 5-го канала, что «после легализации главой государства фальсификата под названием "закон о референдуме", следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого». При этом Головатый сообщил, что не намерен в знак протеста покидать фракцию Партии регионов в Верховной Раде, поскольку «выход народного депутата никакого не имеет значения»[2].
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28.10.2020 12:31 Відповісти
Ви пропустили. Мабуть, випадково.
"Народный депутат Украины с марта 1990 г. В 2002 г. был избран в Верховную Раду по списку блока Юлии Тимошенко, однако покинул фракцию в 2005 г. после положительного голосования за правительство Еханурова (сменившего Тимошенко, отправленную в отставку президентом Ющенко). В марте 2006 г. был повторно избран по списку «Нашей Украины», однако в 2007 г. неожиданно выступил с критикой позиции партии и блока, требовавшей роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Исключен из «Нашей Украины» за участие в заседании ВРУ 29 марта 2007 г., собранное для обсуждения решения об объявленном Ющенко роспуске парламента. С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]." А потім вже ваш текст.

І що це міняє?
Головатий один з тих, зто проголосував проти суддівського беЗПредела.
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28.10.2020 12:55 Відповісти
Тому що він досвідчений юрист і інтеллігентна людина. Шукав місця під сонцем. Все пішло не так як він думав в 90х. Думаю, що він сам офігев від того в який бік все пішло.
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28.10.2020 13:39 Відповісти
Нет . Портнов с 2012 строил сеть подконтрольных судей. Сейчас , благодаря таким как вы, вернулся и реанимировал беспредел . Пользует пользователей типа тебя.
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28.10.2020 12:36 Відповісти
Николай Мишин

► Александр Гриненко и влияние Портнова

Сын еще одного члена Комиссии Михаила Макарчука на днях выиграл конкурс на должность судьи Кобеляцкого суда Полтавской области. Судьей Большой Палаты Верховного Суда является Лященко Наталья Павловна, которая выиграла конкурс, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Ее муж, Александр Гриненко, является судьей Киевского апелляционного суда. Во времена Майдана он возглавлял Апелляционный суд Киевской области. Коллеги прямо называли его ставленником Портнова. И именно благодаря ему судьи этого суда осуждали невинных майдановцев.
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28.10.2020 12:49 Відповісти
И да. Для сушеств типа тебя. Закон "Про мову" гарантуе мне право писать и общаться на том языке, на котором МНЕ удобно
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28.10.2020 12:51 Відповісти
слава мусорам и судьям государства украина
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28.10.2020 09:22 Відповісти
судьи конечно козлы . но Украина пишется с большой буквы Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6552
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28.10.2020 09:26 Відповісти
А люди ******* лозинського.
Він побудував ******* школу, садочок, амбулаторію, багато чого.
Випускні вечори для школярів влаштовував.
Вважають, що цей вбитий сам винний, та і лозинського закон не переслідує, чому б і не вибрати.
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28.10.2020 09:39 Відповісти
А розумний виборець обрав того депутата знов і дозволив себе відстрілювать. Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 397
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28.10.2020 09:43 Відповісти
Мне нравится одно слово из "репертуара" диктатора лУКАШЕНКО,- перетрАхивать. Вот и нашу судейскую систему всю снизу и доверху надо перетрАхивать. Юридические академии выпускают каждый год специалистов. Неужели нет достойных? Не все же там "блатные"?!!
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28.10.2020 09:23 Відповісти
Ніяке "перетрахування" не допоможе. Тільки військово-польові суди і трибунали.
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28.10.2020 12:13 Відповісти
Я думаю, в понимании лУКАШЕНКО это одно и то же.
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28.10.2020 12:27 Відповісти
Значит мусора должна наказать и приговорить по голове кусок арматуры
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28.10.2020 09:27 Відповісти
Ничего не поменяется и через 5,10,30 лет. Общество такое. Это в крови.
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28.10.2020 09:40 Відповісти
зе дно
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28.10.2020 09:45 Відповісти
Считая взятки зрение испортила
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28.10.2020 09:52 Відповісти
При Порохе постепенно, с трудом, но надежда на правосудие восстанавливалась! За1,5 года плесень похоронипа ее.
Очевидно, что только самосуд сегодня может быть самым справедливым выходом!
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28.10.2020 10:01 Відповісти
Для этих зе-уродов насильники в погонах - свои ребята. Это патриоты, как Антоненко, для них преступники 👿
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28.10.2020 10:06 Відповісти
Колдина - от чомусь не здивований.
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28.10.2020 10:07 Відповісти
А шо таке?При Порошенке было бы ишшо хуже.
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28.10.2020 11:41 Відповісти
Надо ету судейскую мафию на кол или вешать а так ети мерзавцы в мантиях нас всех задушат
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28.10.2020 11:47 Відповісти
Хто буде вішати?
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28.10.2020 12:15 Відповісти
Мусора-прокурвори-"судді" - це одне ОЗУ.
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28.10.2020 11:48 Відповісти
 
 