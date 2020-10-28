Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК
Новини Цензор.НЕТ Події
Голосіївський райсуд Києва відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦПК в Facebook.
"Поки рахують результати виборів, Голосіївський райсуд Києва під шумок відпустив з-під варти експоліцейського Левандюка. Ця людина - фігурант справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику. Сторона обвинувачення просила продовжити йому утримання під вартою, проте суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.
У ЦПК зазначили, що рішення винесла така собі суддя Олександра Колдіна (на фото).
Фото: ЦПК / Facebook
"У 2018 році вона не пройшла оцінювання та її повинні були звільнити, але ні! Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 000 грн на рік", - повідомили в ЦПК.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Серьожа, не уподобляйтесь зеле.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
Которого в свою очередь Аваков напряг
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Зеленський призначив 90 суддів - новини на УНН | 6 ...
Зеленський призначив 49 суддів - Укрінформ
Зеленський призначив 57 суддів - Главком
Зеленський призначив 20 суддів | LIGA:ZAKO
Зеленський призначив суддів у 12 областях » Слово і Діло
Президент України призначив 27 суддів до місцевих ...
... https://www.google.com/search?
"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год"
С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]. 28 ноября 2012 года выступил с критикой действующего президента Виктора Януковича, заявив в эфире 5-го канала, что «после легализации главой государства фальсификата под названием "закон о референдуме", следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого». При этом Головатый сообщил, что не намерен в знак протеста покидать фракцию Партии регионов в Верховной Раде, поскольку «выход народного депутата никакого не имеет значения»[2].
"Народный депутат Украины с марта 1990 г. В 2002 г. был избран в Верховную Раду по списку блока Юлии Тимошенко, однако покинул фракцию в 2005 г. после положительного голосования за правительство Еханурова (сменившего Тимошенко, отправленную в отставку президентом Ющенко). В марте 2006 г. был повторно избран по списку «Нашей Украины», однако в 2007 г. неожиданно выступил с критикой позиции партии и блока, требовавшей роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Исключен из «Нашей Украины» за участие в заседании ВРУ 29 марта 2007 г., собранное для обсуждения решения об объявленном Ющенко роспуске парламента. С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]." А потім вже ваш текст.
І що це міняє?
Головатий один з тих, зто проголосував проти суддівського беЗПредела.
► Александр Гриненко и влияние Портнова
Сын еще одного члена Комиссии Михаила Макарчука на днях выиграл конкурс на должность судьи Кобеляцкого суда Полтавской области. Судьей Большой Палаты Верховного Суда является Лященко Наталья Павловна, которая выиграла конкурс, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Ее муж, Александр Гриненко, является судьей Киевского апелляционного суда. Во времена Майдана он возглавлял Апелляционный суд Киевской области. Коллеги прямо называли его ставленником Портнова. И именно благодаря ему судьи этого суда осуждали невинных майдановцев.
Він побудував ******* школу, садочок, амбулаторію, багато чого.
Випускні вечори для школярів влаштовував.
Вважають, що цей вбитий сам винний, та і лозинського закон не переслідує, чому б і не вибрати.
Очевидно, что только самосуд сегодня может быть самым справедливым выходом!