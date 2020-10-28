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Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ДТП сталася сьогодні, приблизно о 3:15, між селами Собичеве і Макове Шосткинського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля "Ауді", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з відбійником. Унаслідок чого водій і три його пасажири від травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили в Шосткінську ЦРЛ.

Нині проводиться огляд місця події. Поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

Також дивіться: ДТП на трасі Київ-Обухів: рятувальники звільнили з понівечених автомобілів 8 осіб. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція 01
Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція 02
Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Винить отбойник это тоже самое шо винить зеленского, шо 73 % зебилов за него проголосовало... как и винить акулу, шо позавчера пацаненку руку откусила...
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28.10.2020 09:19
+10
Мають посадити чиновників Служби автодоріг України які приймали у підрядників цей відбійник і самих підряників які продавали і монтували цей відбійник! Відбійник має витримувати удар автобуса і не відриватись від кріплень!
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28.10.2020 09:13
+8
поспішали... у вічність...
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28.10.2020 09:14
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Евробляха или американский биток?
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28.10.2020 09:12 Відповісти
Сделали дороги на свою голову Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8183
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28.10.2020 09:21 Відповісти
ДСТУ Б В.2.3-10-2003. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ПАРАПЕТНОГО ТИПУ
Не бачу на цілому відбійнику з іншої сторони дороги "Пристрій амортизаційний -встановлений перед торцем огородження пристрій, який у разі наїзду забезпечує пом'якшення удару та зменшення пошкоджень транспортного засобу." Саме це і стало причиною смерті водія та пасажирів!
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Огородження повинне забезпечити стримування транспортних засобів з допустимими ваговими параметрами, які рухаючись проїзною частиною дороги з дозволеною швидкістю змінили напрямок руху.
5.2 Під час контакту з огородженням транспортний засіб не повинен:перевертатись через огородження;переміщатися в бік небезпечної зони понад 0,6 м, якщо це не обумовлено окремо цим стандартом;отримувати проникнення матеріалу огородження до салону транспортного засобу.
5.3 Конструкція огородження та фактура його вертикальної (робочої) поверхні повинна бути однорідною та максимально гладкою. Під час контакту транспортного засобу вона повинна забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання, максимальні інерційні перевантаження транспортного засобу у центрі його мас, величиною не більше 1,4·9,81 м/с2 (або загального індексу інерційного перевантаження ASIУнаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2086 1,4). Інерційні перевантаження водія і пасажирів при цьому не повинні бути більше 1,0·9,81 м/с2 (9,81 м/с2 - прискорення вільного падіння).
5.4 Взаємодія транспортного засобу з огородженням повинна завершитись його зупинкою або виїздом у бік смуги руху під кутом до огородження та із швидкістю, які менше ніж під час первинного контакту.
5.5 Під час контакту з транспортним засобом огородження не повинне нахилятись, відриватись, руйнуватись, огородження СМБ, крім того, переміщатись у бік, огородження СДБ, СДПта СМЦ - переміщатись (зсовуватись) у бік на відстань понад 0,1 м, огородження ТБ - 0,6 м.
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28.10.2020 11:15 Відповісти
20-летний водитель возомнил себя с 20-ти летним стажем вождения
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28.10.2020 14:05 Відповісти
Взлітали в небо...
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28.10.2020 09:12 Відповісти
поспішали... у вічність...
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28.10.2020 09:14 Відповісти
Мають посадити чиновників Служби автодоріг України які приймали у підрядників цей відбійник і самих підряників які продавали і монтували цей відбійник! Відбійник має витримувати удар автобуса і не відриватись від кріплень!
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28.10.2020 09:13 Відповісти
дивлячись звідки бити..
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28.10.2020 09:18 Відповісти
Відбійник на трасі має витримувати удар з будь якої сторони і зупиняти автобус з пасажирами на швидкості і не давати машині вилетіти за межі дороги в кювет і перекнутись! Для цього й існують відбійники! Відбійник не має відриватись від кріплень за жодних обставин, а тим більше при ударі легкової автівки! Смертельні травми водій та пасажри отримали саме від неякісного відбійника, який протнкув машину та пошматував водія та пасажирів! За це має бути кримінальна відповідальність чиновників Укравтодору, постачальників та підрядників які монтували та експлуатували цей відбійник!
Испытания ограждений.
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28.10.2020 09:53 Відповісти
Винить отбойник это тоже самое шо винить зеленского, шо 73 % зебилов за него проголосовало... как и винить акулу, шо позавчера пацаненку руку откусила...
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28.10.2020 09:19 Відповісти
Потрібно звернути увагу влади та чиновників Укравтодору на неналежний стан відбійників по всій країні, від яких гинуть сотні водіїв та пасажирів. Якщо відбійник стоїть на дорозі, він має бути якісний та безпечний, інакше це відбійник-вбивця який тільки погіршує ситуацію на дорогах! Тоді краще ставити як в СРСР бетонні стовпчики з тросами, це більш безпечно для водія та пасажирів!
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28.10.2020 09:55 Відповісти
читай, потім пиши про кримінальну відповідальність.
ГОСТ 31994-2013. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования
действующий Стандарт распространяется на дорожные удерживающие боковые ограждения, располагаемые сбоку от проезжей части автомобильной дороги, на мостовом сооружении и разделительной полосе, и устанавливает к ним общие технические требования
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29.10.2020 09:53 Відповісти
Це російські стандарти, а в Україні діють українські стандарти. Я вище навів текст українського стандарту ДСТУ Б В.2.3-10-2003. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ПАРАПЕТНОГО ТИПУ
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29.10.2020 09:57 Відповісти
прийнято міждержавним технічним комітетом по стандартизаціі, метрології і сертифікації (протокол від 07 червня 2013 року №43-2013)
від України підписано Мінекономрозвитку
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29.10.2020 14:49 Відповісти
технічний комітет не має повноважень приймати стандарти в Україні, це робить найвищий орган виконавчої влади в Україні - Кабінет міністрів України. На території України діють українські нормативно-правові акти а не російські!
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29.10.2020 14:53 Відповісти
1. акт не російський, а міждержавний.
2. майже всі дсту - калька з союзних гостів.
це по формі.
а по суті - якби не зруйнувалась конструкція огородження, пошкодження автомобіля були б ще більшими і було б п'ять трупів відразу. енергія удару має гаситися деформацією і розривом певних елементів конструкції. та й сама конструкція металевої колесовідбійної смуги не розрахована на стримування удару з боку кріплення
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29.10.2020 15:12 Відповісти
Конструкція відбійника має витримувати удар з будь якої сторони, відрив елементів відбійника не допускається. Так написано в українському стандарті і так має бути за логікою речей! Відбійник не для того щоб розкладатись на частини і вбивати пасажирів та водіїв, а для того щоб відбивати удари машин!
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29.10.2020 15:22 Відповісти
Дуже вже ти великий спеціаліст))!! З фото зрозуміло що машину відбійник розрізав майже посередині. А чого таке трапилось?? Скоріше за все очі водія вже нічого не бачили. З якої причини то вже інша справа!! І дорожники тут ні до чого!! А
відбійник монтувався згідно діючих стандартів.
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28.10.2020 09:36 Відповісти
"З якої причини..." - три години ночі, 5 молодих людей з дівчатами у машині...
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28.10.2020 09:39 Відповісти
На протилежній стороні дорозі змонтований такий самий відбійник-вбивця який чекає свою жертву! В цього відбійника кінець металевої ленти висить у повітрі, що при боковому ударі дозволяє відбійнику протикати машину з пасажирами як шампуру шашлики!
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28.10.2020 10:02 Відповісти
Навіть якщо водій наїжджає з боку на відбійник машиною, відбійник має погасити удар, прогнутись, машина має заїхати зверху на відбійник і зупинитись. Відрив відбійника від кріплень не допускається! Тут порушена технологія монтажа відбійника, на кінці відбійника немає стовпчиків-кріплень які утримують відбійник при боковому ударі і не дають відбійнику залізти в машину і пошматувати пасажирів! Порушення технології встановлення дорожного огородження відбулось за мовчазної згоди чиновників Укравтодору, які не контролювали ані проект, ані замовлення конструкцій, ані монтаж!
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28.10.2020 10:00 Відповісти
очі водія бачили мир в очах отбойника
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28.10.2020 12:15 Відповісти
никакой отбойник не выдержит если в него на скорости 120 - 140 влетать
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28.10.2020 09:43 Відповісти
Відбійник має зім'ятись в місці удару, але не відриватись від кріплень!
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28.10.2020 09:56 Відповісти
Онотоле, иди в сраку.
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28.10.2020 09:59 Відповісти
Поліцай зупиняє автомобіль на дорозі. Водій, здивовано:
- Я що, швидко їхав?!...
- Ні, Ви надто низько летіли...
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28.10.2020 11:16 Відповісти
Заснув, от і усе слідство.
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28.10.2020 09:13 Відповісти
На табличку насрать и наплевать! Осталось.
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28.10.2020 09:17 Відповісти
Не поганий такий "отбойнік" український. Отбойнік який повинен рятувати вбиває. Я розумію, що вина водія але такі "отбойніки" бути не повинні. Бабло розкрадають а бутафорію ставлять. Молодці хохляки!
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28.10.2020 09:18 Відповісти
дурня написана.
все там зроблено правильно.
якби той хлопчина заснув і в'їхав у дерево, винне було б дерево
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28.10.2020 09:25 Відповісти
Гарні дороги теж вбивають.
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28.10.2020 09:27 Відповісти
Думаешь зеля для народа дороги строит? То он для себя строит, шоб было где его кортежам ездить Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 199
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28.10.2020 09:31 Відповісти
Ти думаєш Зелєбоба збирався поїхати у село Макове Шосткінського району за маковинням?))Дороги будують,бо на них гарно красти))Але факт,шо їх будують.
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28.10.2020 09:35 Відповісти
ну красты гарно, а еще и для кортежей хорошо, шоб ходовую не ушатывать Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1223
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28.10.2020 09:40 Відповісти
Дали свиням скорости, но не научили их взаимопониманию и уважению.
Результат налицо. Ибо каждый второй водитель считает что его **** лоб - крепче стального ограждения. Какова же будет разочаровашка, когда пусть и поздно но придет понимание что это на самом деле не так.
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28.10.2020 09:32 Відповісти
Правила Дорожнього Руху,написані кров"ю,нажаль не всі це розуміють.
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28.10.2020 09:37 Відповісти
Це була не машина,це був реактивний снаряд.
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28.10.2020 09:59 Відповісти
Я могу конечно ошибаться, но эти конкретные отбойники не должны теоретически убивать машины и их пассажиров, или нет? По крайней мере тут они складываются при ударе, ну, может и не все конечно.
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28.10.2020 10:05 Відповісти
На скорости выше 140 км/ч любой отбойник - верная смерть.
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28.10.2020 10:14 Відповісти
Хорошая дорога в Украине производит тот же эффект, что источник воды посреди пустыни - будет пить пока не лопнет.
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28.10.2020 10:13 Відповісти
А якби не відбійник, просто б злетіли в кювет. І зосталися б цілі. Цікава конструкція в цих відбійників! Хтось мудрий їх придумав.
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28.10.2020 11:06 Відповісти
Слишком низко летел. Взять бы повыше.
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28.10.2020 11:23 Відповісти
 
 