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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Підласа Роксолана (32)

"Слуга народу" Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Роксолана Підласа вважає, що результати СН на місцевих виборах не стали несподіванкою.

Про це заявила нардепка (СН) Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.

"Всі питають: як ви оцінюєте результат" Слуги народу "?

Відповідаю: без несподіванок.

Точковий успіх місцевих партій очікуваний. Я і раніше говорила, що децентралізація дала всі карти в руки чинним мерам. На місцях стало більше грошей і повноважень, які почали витрачатись на благоустрій міста. Людям це видно. До питання аналізу ефективності витрачених коштів ми як суспільство ще не дійшли.

Наш загальний результат по обласним радам - 20%. Перше місце серед національних партій. Це при тому, що Голос чи Сила людей свідомо не виставляли кандидатів в усіх регіонах і визначити відсток їхньої національної підтримки зараз неможливо.

Слуга Народу - одна з двох партій (друга під питанням), які увійшла в усі облради. І ми це зробили без адмін ресурсу. Мабуть, вперше партія влади вела цивілізовані демократичні вибори без тиску на членів комісій, каруселей і бюджетників.

Ну і 208 округ - ви самі все знаєте

У громадах 196 голів обрані від СН, це 15% від кількості загалом по країні (всього 1395 громад). Найбільше у Харківській та Київській областях – по 18, ще по 17 у Миколаївській та Сумській областях. Загалом у Слуги є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави.

Що далі? Будем працювати. Будуть другі тури в Полтаві, Кривому Розі та Ужгороді (що ще раз підкреслює, що СН зшиває країну, а не поляризує). А моя робота - в парламенті. Бюджет, законопроєкти, спілкування з виборцями. Буду і далі підтримувати децентралізацію. На цих виборах ми побачили, що вона є основою демократії", - заявила Підласа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактами порушення виборчого законодавства в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

Слуга народу Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20% 01
Слуга народу Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20% 02
Слуга народу Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20% 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Слуга ********......я видел всё "Слуга народа" Пидаласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 8265
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28.10.2020 09:21
+13
"Слуга народа" Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 3762
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28.10.2020 09:22
+7
В Секті Недоумків підаласи. "Слуга народа" Пидаласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 6032
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28.10.2020 09:21
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В среднем по больнице СН не обосралось.
Обосралось только во всех проукраински настроенных регионах.
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28.10.2020 13:01 Відповісти
От в цьому і вся проблема що, є ваші і наші регіони. І з таким підходом ви збираєтеся будувати оборону?
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28.10.2020 13:52 Відповісти
Предложения?

Я всегда говорил, что варианта только 2:
- эволюция и постепенное прогибание;
- быстрый эффективный геноцид.

А сейчас дела так, как есть - весь юго-восток населен ватным говном.
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28.10.2020 15:41 Відповісти
Пропозиція давно і одна- не розколювати проукраїнську спільноту і не кидати лайно лопатами на вентилятор. Бо такі дії грають на руку тільки ваті. Ватникам взагалі не потрібно нічого робити, а тільки тикати пальцем на тих, хто з лопатою.
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Это львоване с домбабвийцами шоле сообщество?
Что у нас с этим сепартским говном общего, кроме анатомии?
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28.10.2020 17:49 Відповісти
ЗІ: 16% за ПЄС, а коаліція Зажиття 13%+Замайбутнє 7% та Нашкрай 3% що, в сумі дає 23%. І хто у вас в союзниках? Може з Юлькою у вас відносини гарні чи Свобода вас підтримує? Чому ви радієте?
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Ю.В хоть и с проукраинским взглядом, но экономика Украины при её власти, в самом лучшем варианте, будет стоять на месте.Беэ динамики роста экономике не будет..А факты,которыми Вы пытаетесь оперировать и ваши оппоненты -самообман.Если вытаскивать подобные факты,то найдётся несусветное обилие для каждого из них. И совсем не удивительно факты у всех вас, как колода карт,с попыткой шулерски её тасовать.
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28.10.2020 14:16 Відповісти
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