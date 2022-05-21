"Слуга народу" Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20%. ІНФОГРАФІКА
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"Слуга народу" Роксолана Підласа вважає, що результати СН на місцевих виборах не стали несподіванкою.
Про це заявила нардепка (СН) Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.
"Всі питають: як ви оцінюєте результат" Слуги народу "?
Відповідаю: без несподіванок.
Точковий успіх місцевих партій очікуваний. Я і раніше говорила, що децентралізація дала всі карти в руки чинним мерам. На місцях стало більше грошей і повноважень, які почали витрачатись на благоустрій міста. Людям це видно. До питання аналізу ефективності витрачених коштів ми як суспільство ще не дійшли.
Наш загальний результат по обласним радам - 20%. Перше місце серед національних партій. Це при тому, що Голос чи Сила людей свідомо не виставляли кандидатів в усіх регіонах і визначити відсток їхньої національної підтримки зараз неможливо.
Слуга Народу - одна з двох партій (друга під питанням), які увійшла в усі облради. І ми це зробили без адмін ресурсу. Мабуть, вперше партія влади вела цивілізовані демократичні вибори без тиску на членів комісій, каруселей і бюджетників.
Ну і 208 округ - ви самі все знаєте
У громадах 196 голів обрані від СН, це 15% від кількості загалом по країні (всього 1395 громад). Найбільше у Харківській та Київській областях – по 18, ще по 17 у Миколаївській та Сумській областях. Загалом у Слуги є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави.
Що далі? Будем працювати. Будуть другі тури в Полтаві, Кривому Розі та Ужгороді (що ще раз підкреслює, що СН зшиває країну, а не поляризує). А моя робота - в парламенті. Бюджет, законопроєкти, спілкування з виборцями. Буду і далі підтримувати децентралізацію. На цих виборах ми побачили, що вона є основою демократії", - заявила Підласа.
Будь ласка, зачекайте...
Обосралось только во всех проукраински настроенных регионах.
Я всегда говорил, что варианта только 2:
- эволюция и постепенное прогибание;
- быстрый эффективный геноцид.
А сейчас дела так, как есть - весь юго-восток населен ватным говном.
Что у нас с этим сепартским говном общего, кроме анатомии?