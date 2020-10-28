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За добу на COVID-19 захворіли 300 дітей і 475 медиків, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу на COVID-19 захворіли 300 дітей і 475 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 7 474 людини, з них 300 дітей і 475 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 7 474 людини, з них 300 дітей і 475 медичних працівників. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 165 летальних випадків. При цьому одужали 3 306 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 363 075 осіб, з них 21 143 дитини, а також 22 287 медпрацівників.

Також читайте: В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

Автор: Анастасія Потіха
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Сейчас Аваков сбрешет про 500 мародеров-полицаев и поймём откуда рост заболеваемости.
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28.10.2020 09:25 Відповісти
Школи садки не закриваємо, бо діти заразу не переносять.
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28.10.2020 09:27 Відповісти
А как паразиты уверяли, что детки не подвержены инфицированию COVID-19! А их вон сколько ежесуточно!!! ВСЕМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
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28.10.2020 09:29 Відповісти
Как интересно у этой гниды и журнашлюх болеют только дети и медики.
дети - чтобы быдло боялось
медики - чтобы быдло исправно отстёгивало деньги на "строительство дорог"
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28.10.2020 09:45 Відповісти
Прочёл статью.
Увидел вообще шедевр:
" Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 165 летальних випадків."


пздц! страна зебилов!
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28.10.2020 09:47 Відповісти
 
 