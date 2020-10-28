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У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов

В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 1100 осіб. Станом на сьогодні на лікарняних ліжках у лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти, з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на COVID-19. Усі ці пацієнти або середньої тяжкості, або важкі", - сказав Степанов.

"Кількість хворих на лікарняних ліжках продовжує зростати. ... Максимальна кількість ліжок, які ми можемо виділити для лікування COVID-19, 52 тис.", - додав міністр.

Також читайте: В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

Автор: Наталя Джума
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Кароче койки кончаться недели через 3...
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28.10.2020 09:39 Відповісти
Незабаром всі лікарні перепрофілюють під ковідних пацієнтів.
Бо кількість хворих росте щодня.
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28.10.2020 09:42 Відповісти
а где лечиться тогда всем остальным?
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28.10.2020 09:45 Відповісти
остальних практично не лишиться
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28.10.2020 09:46 Відповісти
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9792
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28.10.2020 09:48 Відповісти
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 7664
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28.10.2020 09:52 Відповісти
А жосткий карантин ..та штрафи ввести в п..?.
Європа вводить комендантську годину .штрафи .а в нас - *гуляй рваніна * ! ..Бо потрібно загравати з лохторатом ..* Не дай Бог ....* !?
ПС)) Подивіться на транспорт .Перевізникам (приватникам особливо ) поффф...
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28.10.2020 09:57 Відповісти
После того когда деньги выделенные на лечение от коронавируса были переброшены на строительство дорог, в АП отметили что больницы не остались в накладе и что туда направлены артисты с 95 квартала ,которые веселят больных коронавивирусом,а в онкологические отделения направили пианистов с каннабисом,чтобы как то снять боль у больных
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28.10.2020 09:42 Відповісти
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5770
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28.10.2020 10:02 Відповісти
 
 