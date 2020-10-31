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Новини Політика України Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
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Геращенко Ірина (1130) Зеленський (17428) корупція (4070) КС (1154) МВФ (1343) електронне декларування (1016) НАЗК (1166) незаконне збагачення (81)

Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка

Під час послання, яке Зеленський проголосив із трибуни Верховної Ради, він багато говорив про боротьбу з корупцією. А вже через тиждень антикорупційна система в Україні зазнала нищівних ударів.

Про це пише у Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ. Вона зазначає, що у Зеленського є всі інструменти, щоб удосконалити антикорупційне законодавство, яке ухвалювалося попередньою політичною командою. Але він пішов іншим шляхом - руйнування.

"Створення незалежних антикорупційних органів і введення е-декларування було обов‘язковою умовою безвізу. Ухвалення цих законів, відкриття інформації про статки чиновників і стали тією електоральною революцією, яка змінила політичний ландшафт суспільства. Люди вивчали декларації політиків, це стало найзахопливішим чтивом, квартал присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади. Дорогою забув пару разів щось задекларувати, але ж він "чесний", йому можна. Народ повірив, що ці мільйонери з офшорними рахунками своїх студій – бєдниє і чєсниє", – іронізує Ірина Геращенко.

"Наша команда впровадила антикорупційну реформу. В епоху Зеленського її ліквідували. Ці закони точно не були ідеальними, вони непросто приймалися, під улюлюкання "антикорупціонерів", точно потребували вдосконалення, але не ліквідації. Ці рішення матимуть вкрай негативні наслідки для країни, населення якої, як ми пам’ятаємо, ще 2 дні тому "проголосувало" за пожиттєве для корупціонерів, а МВФ відмовив в черговому транші через непрозоре обрання конкурсної комісії САП", – нагадує Ірина Геращенко.

"Рівно тиждень тому Зеленський з трибуни ВР розпинався, що він повернув відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажив НАЗК і розпочав хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс, пліз? "Слуги" з усіх каналів кричали, що опозиція боїться опитування, бо не хоче боротися з корупцією. Ну-ну", – констатує співголова фракції.

"З трибуни ВР Зеленський ще розпинався про зняття недоторканості. В першому ряду йому радісно кивав бідний, але чесний згідно декларації депутат Юрченко, зловлений на хабарі і випущений під мільйонну заставу. Потім ми його зустріли в буфеті. Пив каву, насолоджувався життям", – резюмує Ірина Геращенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Судячи зі свинячого вереску Дубінського і йому подібних , ні ЗЕбанда , ні ОПЗЖо не очікували такого прориву від "ЄС " і П. О.Порошенка... Що , вср@лися , падлюки ?!
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28.10.2020 09:55
+31
Ви не забувайте, що сам Зеленський зацікавлений у цьому рішенні. Він збрехав у своїй декларації про оплату "подорожі до Оману". Як тільки його усунуть від влади, відразу буде розпочато кримінальне провадження, а тепер - ні! Тому, я в обурення кловуна не вірю!
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28.10.2020 09:58
+28
Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:06
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Судячи зі свинячого вереску Дубінського і йому подібних , ні ЗЕбанда , ні ОПЗЖо не очікували такого прориву від "ЄС " і П. О.Порошенка... Що , вср@лися , падлюки ?!
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28.10.2020 09:55 Відповісти
Прийнятий вами закон про збагачення,призначений вами К.С. теж скасував,тож нема чим пишатись окрім судової продажної реформи. Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис? - Цензор.НЕТ 3403
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28.10.2020 09:57 Відповісти
Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:06 Відповісти
Вся ця вакханалія почалася ще при шлепері коли цей же КС у цьому ж складі міняв устрій країни з парламентсько -президентського на президентсько- парламентський і навпаки ,і все це проковтнули,ніхто не поніс ніякої відповідальності а тільки знов затвердили на своїх місьцях та підняли захмарні утримання цих злочинців за кошти платників.І все це судова реформа одного проєвропейського президента.
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28.10.2020 10:16 Відповісти
Воно то так. Але ж не будете заперечувати очевидний факт, що за Порошенка судді такого собі не дозволяли? Чи будете заперечувати очевидне?
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28.10.2020 11:00 Відповісти
Судді такого собі не дозволяли, бо Порох їм багато чого дозволяв, а зараз вони перелякались і пішли у контрнаступ.
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28.10.2020 12:37 Відповісти
А можна конкретніше? Що їм Порох дозволяв? Пити людську кров? Їсти немовлят?
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28.10.2020 13:14 Відповісти
А просте слово "корупція" тобі в мозок не прийшло?
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28.10.2020 13:35 Відповісти
Я бачу, ти е вмієш читати. Я написав:"конкретніше". Це з фактами і посиланнями. Бо бачу, що у твоїй голові крвюім слова "корупція" вже нічого не вміщається. НапевнеЛжщєнко голову засрав. Добре, що тепер за тим же Лєщєнком корупції нема. Нє? А ще цікаво, чого ж ьютак за твоєю версією судді боятися при Зєлєнскому стал? Його відсіків? Бо посадок корупціонерів так і не було. Чи у тебе є інша інформація?
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28.10.2020 13:44 Відповісти
Ви "ж не будете заперечувати очевидний факт"? Чи можете підтвердити, що ці судді за часів Петі нічого не брали? "Це з фактами і посиланнями."?
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28.10.2020 19:15 Відповісти
Чоловіче, а ви можете підтвердити доказами, що не ґвалтували сусілську собаку? У мене є підозра, що ґвалтували. То як? Тепер серйозно. У цивілізовано у світі прийнято здійснювати правосуддя на основі презумпція невинуватості. Це не знають громадяни таких країн, як КНДР, РФ і ще декількох. Ви - громадянин якої з них?
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29.10.2020 07:18 Відповісти
Навіщо нести пургу про те, хто кого призначав. Якщо хочеться випорожнитись на Пороха, то можна йому закинути 4 судді з 15, а якщо на ВР минулої каденції - то 2 судді з 15. Питання в іншому - ваші упорототиші зупинили погану реформу Порошенка, від слова - взагалі. Тепер ми рухаємося взад у цій справі.
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28.10.2020 10:13 Відповісти
Вони її не зупиняли. Вони її знищили. Свідомо.
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
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28.10.2020 10:21 Відповісти
Розкритикувала судову реформу, що тільки планується? То вона ж буде відкоригована...
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28.10.2020 12:39 Відповісти
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. "
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28.10.2020 18:09 Відповісти
Та ні порошенко ні в чому не винен і нікого не призначав.від слова взагалі. Таке враження що він і президентом не був і не затверджував того складу КС.То вони самі себе призначили і оклад по 800тис теж самі собі платять з бюджету.
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28.10.2020 10:22 Відповісти
Ти читати вмієш, чи зелені сцяки не дають осилити текст - Порох по квоті Президента призначив 4 судді з 15, 5 сіддів призначав ще Янукович, 2 судді ВР минулого скликання, всі решта - З"зд суддів і ВР позаминулого скликання і нинішнього. Виходить, що "порохівських" суддів 4 з 15-ти. Так краще? Але ж цвях з Г+Г міцно стерчить в черепушці. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 926
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28.10.2020 10:36 Відповісти
Я тобі бику вихолощеному пояснюю знову.Чому твій порошенко маючи всю повноту влади не притягнув цих суддів К.С (котрі своїми минулими рішеннями міняли устрій країни) не звільнив і не прнитягнув до кримінальної відповідальності ,а залишив ще додов туди лугандонських колоборантів по своїй квоті.Тож закрийся зі своїм патріотом і не тявкай.Привіт мертвечуку.
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28.10.2020 10:42 Відповісти
Яка це повнота влади Порошенка дозволяє йому притягувати до кримінальної відповідальності суддів, іпанько зелене? Чому тоді твоє зелене падло нікого не притягує? Привіт портянці і мертвечуку, зеленний.
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28.10.2020 10:55 Відповісти
Та воно не зелене , воно "ИСПОЛЬЗОВАННОЕ".
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28.10.2020 12:00 Відповісти
Не шукайте послідовності в діях ідіота.
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28.10.2020 09:57 Відповісти
Ви не забувайте, що сам Зеленський зацікавлений у цьому рішенні. Він збрехав у своїй декларації про оплату "подорожі до Оману". Як тільки його усунуть від влади, відразу буде розпочато кримінальне провадження, а тепер - ні! Тому, я в обурення кловуна не вірю!
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28.10.2020 09:58 Відповісти
Я не вірю в те, що блаЗЄнський матиме будь-яку відповідальність за свої злочини. Літак мабуть завжди стоїть напоготові, тому він і поводиться так: від першого злочину, розпуску ВР, до "опитування". Він знає, що не відповідатиме.
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28.10.2020 11:23 Відповісти
Буде. Повірте мені на слово, це буде перший президент України, який реально сяде... (на 99% впевнений, 1%, що до в'язниці з тих чи інших обставин не дотягне).
І ця роль - в'язня, буде найкращою у його кар'єрі і найдовшою.
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28.10.2020 11:26 Відповісти
Що не кажіть, але я ніколи не повірю, що "-ські" сядуть. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 8386
Та й шкода його: він же не уявляв, що в Україні 73% ідіотів. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 8436
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28.10.2020 11:28 Відповісти
Ви різниці не розумієте між ідіотом і корупціонером. Останні заробить, але кінців ніколи не знайдеш. Він нічого не підпише, а свідки такі, що вони краще помруть, ніж почнуть свідчити, інша справа клоун. Цей ідіот в перший день себе задокументував на вчиненні особливо тяжкого злочину і робить це щодня. Він вже на декілька довічних строків напідписував... І усі свідки, за нього і пальцем не ворухнуть. Тому його доля визначена.
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28.10.2020 11:38 Відповісти
то була передвиборча лапша клоуна для зелохів,зараз почнеться тотальний злив України щоб захід послав нас нах
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28.10.2020 09:58 Відповісти
Реванш достиг своего апогея. Может хватит нормальным украинцам веками по миру разъезжаться? Может время "КС - геть" уже пришло?
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28.10.2020 09:59 Відповісти
А чего вскукареки не кричат про порохоботов, что судей парашенко назначал и вообще, этот указ, про отмену , подписан еще в 2014 году и некуда деваться окроме как выполнять ?
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28.10.2020 10:01 Відповісти
смешались в кучу кони, люди (с)
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28.10.2020 10:05 Відповісти
ну так на их морде не написано ,как и на твоей, что вы враги Украины -они продажны ,а ты спецом привел клоуна президентом в воюющую страну
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28.10.2020 10:05 Відповісти
ну так на их морде не написано ,как и на твоей, что вы враги Украины))Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 2408 ...
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28.10.2020 10:19 Відповісти
18.09.2019




Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.


Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 году.
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28.10.2020 10:26 Відповісти
Зеленский ВОЗГЛАВИЛ коррупцию в Украине.
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28.10.2020 10:04 Відповісти
Полностью поддерживаю тезис "Зеленский - марионетка и бездарь", поэтому крикуны "зелебот" могут приготовиться к когнитивному диссонансу от того, что услышат дальше. А дальше я скажу вот что: Если верить тому, что Порошенко принес реформы в систему правосудия и "пэрэтрахнул" Конституционный Суд, как вы можете объяснить то, что сейчас КС принимает совершенно неконституционные решения? Получается, что КС у нас продолжает обслуживать президентский кабинет и олигархов? В таком, все реформы Порошенко - чушь и болтовня. И Геращенко следует пошевелить хотя бы одной извилиной, прежде чем понять, что она, в сущности, свидетельствует против своего патрона.
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28.10.2020 10:05 Відповісти
Спеціально для вас повторюся:Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:08 Відповісти
Получается, что КС у нас продолжает обслуживать президентский кабинет и олигархов?

Це він робив завжди, але зверніть увагу, Пеця ж не звернувся до КСУ із ідеями відміни програшних для нього виборів, чи чогось подібного? Я Овоч і Зеля це роблять. Чи ви настільки наївні, що вірити ц ці казочки - Зеленський не знав, не бажав, то усьо ОПЗЖ?
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28.10.2020 10:09 Відповісти
и на твоей морде, надеюсь ,нет тату как и у продажных судей:" Я враг Украины, поэтому специально привел клоуна зелю, чтоб страна загнулась"
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28.10.2020 10:10 Відповісти
Потому, что реформы - это не засечки на столье - типа раз сделал, отметился, и оно работает постоянно. Реформы - это процесс, постоянно уточняемый, корректируемый и контролируемый. Предыдущая Рада, и сам Петя эти основы только заложили, и, возможно, продолжали бы движение по этому маршруту, если бы вы, зелебобы и зебилы,не привели к власти полное ничтожество Просра Полшестого и ворох разных мерзавцев и откровенных дебилов, которые прервали эту тонкую линию! Вот с вас, в первую очередь, и спрос. А с зеленых история еще спросит...
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28.10.2020 10:14 Відповісти
Комментируя всю ту истерику, которую вызвал мой пост, могу добавить, что порохоботам точно так же не грозит когнитивный диссонанс, как и зелеботам. Нечему там входить в противоречия. Эмоции доминируют над рассудком, поэтому логические противоречия разрешаются на уровне гипоталамуса, а не неокортекса. Удачи вам, верующие в "единого и непорочного шоколадного бога". Если вы думаете, что вы чем-либо отличаетесь от 73%, которых вы ненавидите - вы сильно ошибаетесь В сущности, идиотов в нашей стране намного больше. Что роднит ее с любой другой страной, включая Россию.
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28.10.2020 10:58 Відповісти
Ира, ты как вчера родилась! Да сколько угодно выступлений на "бис". Клоунам ****...ть - что воздухом дышать.
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28.10.2020 10:07 Відповісти
Эти твари всё надеются, что пропетляют. Не пропетляете!
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28.10.2020 10:09 Відповісти
В опросе ЗЕля ныл о "пожизненном за коррупцию", а на деле - отменил для коррупционеров наказание...
Власть ввергает Украину в масштабный международный скандал.
Признаться, я не сразу поверил достоверности информации о том, что во время закрытого заседания 27 октября, Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
Но сейчас уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации.
Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана. И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
А теперь внимание!!!! - Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «ЗМ» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».
Т.е, кроме того, что так называемый «опрос Зеленского» - это грубое нарушение закона и находится за пределами здравого смысла, кроме того что его результаты юридически ничтожны, потому что они вне закона, кроме того, что «опрос» стал прикрытием для агитации в день выборов, - так он еще оказался дико манипулятивным для сокрытия реальных планов власти разрушить антикоррупционную сеть и освободить топ-коррупционеров от ответственности перед законом.
Дичь. Необыкновенных масштабов дикий обман.
Откровенно говоря, мне трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но источники приближенных к Банковой телеграмм-каналов уже сообщили, что между временным поверенным США в Украине и главой ОП Ермаком состоялся жесткий разговор из-за решений КСУ.

По словам этих же источников, представитель официального Вашингтона высказал мнение о маловероятности того, что решение КСУ было принято без вмешательства Зеленского. Понимаете всю серьезность п*зд*ца?
Проще говоря, все и всё понимают и осознают, что данная ситуация спровоцирует громкий международный скандал, после которого рейтинг доверия к Украине будет обвален с непредсказуемыми экономическими, политическими и геополитическими последствиями.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТ.
И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
P.S
Петр Алексеевич, Петро Порошенко, нужно возвращаться!
Это крайняя необходимость, ибо приближается … сами знаете что.
Пора!
П.Нусс
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28.10.2020 10:15 Відповісти
сегодня те же судьи собираются отменить закон про рынок земли. с подачи тех же партий
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28.10.2020 10:16 Відповісти
Скоріше вони проголосують про приватизацію ще й кріпаків на додачу до землі.
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28.10.2020 11:25 Відповісти
у чому проблема? "Мужик" сказав, "мужик" зробив!
Похід, це процес, а напрямок... а какая разница?
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28.10.2020 10:19 Відповісти
Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 3577
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28.10.2020 10:19 Відповісти
Слышком роскошно, осинового кола дотаточно.
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28.10.2020 10:45 Відповісти
Мы не жлобы,
Жлобы не мы.
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28.10.2020 10:49 Відповісти
Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 3725
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28.10.2020 10:20 Відповісти
Отож, Порох так корупціонерів ніколи не лякав, щоб вони зразу відмінили всю його антикорупційну реформу.
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28.10.2020 12:44 Відповісти
И рояль не забыть. Правда, придется немного обождать. Там скорая дежурит. Потому как только чувак придет в чувство, так сразу можно объявлять номер.
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28.10.2020 10:20 Відповісти
Кто назначил этих судей? Фамилию в студию!
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28.10.2020 10:21 Відповісти
18.09.2019
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.

Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 год
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28.10.2020 10:28 Відповісти
Как-то смущает фамилия этого председателя. Вроде как наподобе фамилия председателя комиссии по борьбе с алкоголизмом - Дурнопьян.
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28.10.2020 10:49 Відповісти
З 15 суддів Конституційного Суду 13 було призначено при Президенту України Петру Порошенку а 6 з них особисто Порошенком.
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28.10.2020 10:25 Відповісти
неуважаемые госслужащие , те для которых электронное декларирование проблема, неуважаемые депутаты,прикрывающиеся заботой о народе, а по факту желающие грабить и дальше простой народ без всякого наказания : не нравиться быть под микроскопом у общества, считаете, что источники ваших доходов это личные данные не должны быть достоянием общественности за деньги которого вы и ваше окружение сытно жрете, мягко спите, лечитесь в спецбольницах, ж..ы возите в комфортных автомобилях- на х..р с пляжа, никто вас насильно в эти кресла не усаживал и насильно не удерживает: на вольные хлеба и все сами- создавайте фирмы, трудитесь у станков, в полях и будет вам счастье без деклараций, без внимания СМИ
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28.10.2020 10:40 Відповісти
Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «За Майбутнє» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».

Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана.
И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.

И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТЬ. И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.

https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1526341414224208/
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28.10.2020 11:13 Відповісти
 
 