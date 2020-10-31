Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс?

Під час послання, яке Зеленський проголосив із трибуни Верховної Ради, він багато говорив про боротьбу з корупцією. А вже через тиждень антикорупційна система в Україні зазнала нищівних ударів.

Про це пише у Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ. Вона зазначає, що у Зеленського є всі інструменти, щоб удосконалити антикорупційне законодавство, яке ухвалювалося попередньою політичною командою. Але він пішов іншим шляхом - руйнування.

"Створення незалежних антикорупційних органів і введення е-декларування було обов‘язковою умовою безвізу. Ухвалення цих законів, відкриття інформації про статки чиновників і стали тією електоральною революцією, яка змінила політичний ландшафт суспільства. Люди вивчали декларації політиків, це стало найзахопливішим чтивом, квартал присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади. Дорогою забув пару разів щось задекларувати, але ж він "чесний", йому можна. Народ повірив, що ці мільйонери з офшорними рахунками своїх студій – бєдниє і чєсниє", – іронізує Ірина Геращенко.

"Наша команда впровадила антикорупційну реформу. В епоху Зеленського її ліквідували. Ці закони точно не були ідеальними, вони непросто приймалися, під улюлюкання "антикорупціонерів", точно потребували вдосконалення, але не ліквідації. Ці рішення матимуть вкрай негативні наслідки для країни, населення якої, як ми пам’ятаємо, ще 2 дні тому "проголосувало" за пожиттєве для корупціонерів, а МВФ відмовив в черговому транші через непрозоре обрання конкурсної комісії САП", – нагадує Ірина Геращенко.

"Рівно тиждень тому Зеленський з трибуни ВР розпинався, що він повернув відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажив НАЗК і розпочав хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс, пліз? "Слуги" з усіх каналів кричали, що опозиція боїться опитування, бо не хоче боротися з корупцією. Ну-ну", – констатує співголова фракції.

"З трибуни ВР Зеленський ще розпинався про зняття недоторканості. В першому ряду йому радісно кивав бідний, але чесний згідно декларації депутат Юрченко, зловлений на хабарі і випущений під мільйонну заставу. Потім ми його зустріли в буфеті. Пив каву, насолоджувався життям", – резюмує Ірина Геращенко.