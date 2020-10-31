Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс?
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під час послання, яке Зеленський проголосив із трибуни Верховної Ради, він багато говорив про боротьбу з корупцією. А вже через тиждень антикорупційна система в Україні зазнала нищівних ударів.
Про це пише у Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ. Вона зазначає, що у Зеленського є всі інструменти, щоб удосконалити антикорупційне законодавство, яке ухвалювалося попередньою політичною командою. Але він пішов іншим шляхом - руйнування.
"Створення незалежних антикорупційних органів і введення е-декларування було обов‘язковою умовою безвізу. Ухвалення цих законів, відкриття інформації про статки чиновників і стали тією електоральною революцією, яка змінила політичний ландшафт суспільства. Люди вивчали декларації політиків, це стало найзахопливішим чтивом, квартал присвячував "баригам" свої скетчі і саме так прийшов до влади. Дорогою забув пару разів щось задекларувати, але ж він "чесний", йому можна. Народ повірив, що ці мільйонери з офшорними рахунками своїх студій – бєдниє і чєсниє", – іронізує Ірина Геращенко.
"Наша команда впровадила антикорупційну реформу. В епоху Зеленського її ліквідували. Ці закони точно не були ідеальними, вони непросто приймалися, під улюлюкання "антикорупціонерів", точно потребували вдосконалення, але не ліквідації. Ці рішення матимуть вкрай негативні наслідки для країни, населення якої, як ми пам’ятаємо, ще 2 дні тому "проголосувало" за пожиттєве для корупціонерів, а МВФ відмовив в черговому транші через непрозоре обрання конкурсної комісії САП", – нагадує Ірина Геращенко.
"Рівно тиждень тому Зеленський з трибуни ВР розпинався, що він повернув відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажив НАЗК і розпочав хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс, пліз? "Слуги" з усіх каналів кричали, що опозиція боїться опитування, бо не хоче боротися з корупцією. Ну-ну", – констатує співголова фракції.
"З трибуни ВР Зеленський ще розпинався про зняття недоторканості. В першому ряду йому радісно кивав бідний, але чесний згідно декларації депутат Юрченко, зловлений на хабарі і випущений під мільйонну заставу. Потім ми його зустріли в буфеті. Пив каву, насолоджувався життям", – резюмує Ірина Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
І ця роль - в'язня, буде найкращою у його кар'єрі і найдовшою.
Та й шкода його: він же не уявляв, що в Україні 73% ідіотів.
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.
Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 году.
Це він робив завжди, але зверніть увагу, Пеця ж не звернувся до КСУ із ідеями відміни програшних для нього виборів, чи чогось подібного? Я Овоч і Зеля це роблять. Чи ви настільки наївні, що вірити ц ці казочки - Зеленський не знав, не бажав, то усьо ОПЗЖ?
Власть ввергает Украину в масштабный международный скандал.
Признаться, я не сразу поверил достоверности информации о том, что во время закрытого заседания 27 октября, Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
Но сейчас уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации.
Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана. И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
А теперь внимание!!!! - Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «ЗМ» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».
Т.е, кроме того, что так называемый «опрос Зеленского» - это грубое нарушение закона и находится за пределами здравого смысла, кроме того что его результаты юридически ничтожны, потому что они вне закона, кроме того, что «опрос» стал прикрытием для агитации в день выборов, - так он еще оказался дико манипулятивным для сокрытия реальных планов власти разрушить антикоррупционную сеть и освободить топ-коррупционеров от ответственности перед законом.
Дичь. Необыкновенных масштабов дикий обман.
Откровенно говоря, мне трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но источники приближенных к Банковой телеграмм-каналов уже сообщили, что между временным поверенным США в Украине и главой ОП Ермаком состоялся жесткий разговор из-за решений КСУ.
По словам этих же источников, представитель официального Вашингтона высказал мнение о маловероятности того, что решение КСУ было принято без вмешательства Зеленского. Понимаете всю серьезность п*зд*ца?
Проще говоря, все и всё понимают и осознают, что данная ситуация спровоцирует громкий международный скандал, после которого рейтинг доверия к Украине будет обвален с непредсказуемыми экономическими, политическими и геополитическими последствиями.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТ.
И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
P.S
Петр Алексеевич, Петро Порошенко, нужно возвращаться!
Это крайняя необходимость, ибо приближается … сами знаете что.
Пора!
П.Нусс
Похід, це процес, а напрямок... а какая разница?
Жлобы не мы.
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.
Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 год
Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана.
И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТЬ. И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1526341414224208/