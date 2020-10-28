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Новини Політика України
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НАБУ (3426) Южний (55)

НАБУ і САП повідомили про підозру керівництву порту "Южний" у завданні підприємству збитків на 47,5 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ і САП повідомили про підозру керівництву порту

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру 11 особам, викритим в організації корупційної схеми, зокрема представникам чинного та екскерівництва ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили схему заволодіння грошовими коштами шляхом закупівлі товарів за свідомо завищеними цінами, яка діяла в порту протягом 2017-2018 рр. і завдала підприємству збитків на суму 47,5 млн грн.

Слідством встановлено, що один із чинних керівників ДП ​​"МТП "Южний" разом з ексзаступником директора цього ж ДП і керівником приватної компанії діяли в змові і залучили для реалізації своїх планів ще деяких осіб - директорів і працівників приватних компаній.

"Ця схема дозволяла їм повністю контролювати весь процес закупівлі - від формування потреби в закупівлі та складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, - щоб у результаті забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. У ході досудового розслідування встановлено проведення 29 таких тендерів", - наголошується в повідомленні.

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Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників директора та ексзаступнику директора ДП "МТП "Южний", семи колишнім директорам приватних компаній і двом чинними співробітницям приватних фірм.

Нині посадових осіб порту затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.

Автор: Наталя Джума
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НАБУ и САП сообщили о подозрении руководству порта "Южный" в нанесении предприятию ущерба на 47,5 млн грн - Цензор.НЕТ 9436
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28.10.2020 10:10 Відповісти
Виталий Жуковский, экс-директор порта "Южный"..
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28.10.2020 10:12 Відповісти
банкротят в николаеве судостроительный. там собирались модернизировать американские катера.
ищут воров в южном. там сейчас американские водолазы обследуют дно в интересах строительства базы вмф.
совпадения?
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28.10.2020 10:23 Відповісти
А тепер це КОНСТИТУЦІЙНО ?
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28.10.2020 12:02 Відповісти
 
 