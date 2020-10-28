Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що за матеріалами спецслужби від початку 2020 року було розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів.

Про це Баканов повідомив на оперативній нараді з генеральним прокурором Іриною Венедіктової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки. Це конкретні розслідування за матеріалами СБУ, які доходять до обвинувальних вироків. По ним є цілком прикладні санкції – звільнення з посад і позбавлення волі", – зазначив Баканов.

За його словами, за матеріалами Служби безпеки України з початку 2020 року було розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів та повідомлено про підозру 679 особам. Також 104 особи засуджені і 143 посадові особи звільнені.

Зазначається, що в органах влади різних рівнів СБУ виявлено найбільше корупційних правопорушень.

"Зокрема, йдеться про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості. Серед них – підозру повідомлено колишньому голові Кіровоградської ОДА за вимагання хабаря у розмірі 1,3 млн грн, окремо ліквідовано масштабну схему з видачі незаконних дозволів у ДАБІ, яка функціонувала роками", - наголосили в СБУ.

Також було розпочато 208 кримінальних проваджень за фактами корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів.

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