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СБУ (10027) Баканов Іван (295) Венедіктова (756)

Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що за матеріалами спецслужби від початку 2020 року було розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів.

Про це Баканов повідомив на оперативній нараді з генеральним прокурором Іриною Венедіктової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки. Це конкретні розслідування за матеріалами СБУ, які доходять до обвинувальних вироків. По ним є цілком прикладні санкції – звільнення з посад і позбавлення волі", – зазначив Баканов.

За його словами, за матеріалами Служби безпеки України з початку 2020 року було розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів та повідомлено про підозру 679 особам. Також 104 особи засуджені і 143 посадові особи звільнені.

Зазначається, що в органах влади різних рівнів СБУ виявлено найбільше корупційних правопорушень.

"Зокрема, йдеться про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості. Серед них – підозру повідомлено колишньому голові Кіровоградської ОДА за вимагання хабаря у розмірі 1,3 млн грн, окремо ліквідовано масштабну схему з видачі незаконних дозволів у ДАБІ, яка функціонувала роками", - наголосили в СБУ.

Також було розпочато 208 кримінальних проваджень за фактами корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
это издевательство какое-то!..
под носом у этого дурачка Баканова, Каломойский заносит грузовик денег в Проститутционный суд, и судьи этого суда устраивают антигосударственный мятеж, а Баканов совещаньки проводит.. Придурок, очнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:16
+14
Человеку, который запустил флешмоб " ідіть у ср@ку", через два года долетел ответ : " пішов на@уй, наркоман".(с)
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28.10.2020 10:31
+14
Він не дурачок, а підлеглий. Не буде ж він на шефа- годувальника справу відкривати. Позбавити Україну міжнародної підтримки і кинути в обійми парашки, це їх спілна мета. Тим більше, що судячи по місцевим, часу у них залишилось мало. Тому й державний переворот, тому й поспішають.
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28.10.2020 10:38
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А результат есть? Ато что-то не слышно о посаженых корупционерах?
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28.10.2020 10:14 Відповісти
СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 9182
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28.10.2020 10:17 Відповісти
Человеку, который запустил флешмоб " ідіть у ср@ку", через два года долетел ответ : " пішов на@уй, наркоман".(с)
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28.10.2020 10:31 Відповісти
А "результат" - это кошмарить комерсов по рынкам (Одесса, 7-й км.), обворовывать обнальные центры и обилечивать топ-коррупционеров.
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28.10.2020 10:26 Відповісти
Результат уже предопределен решением Конституционного Суда в отношении незаконного обогащения, С таким успехом можно ещё открыть ещё хоть 1000 таких уголовных производств.
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28.10.2020 10:26 Відповісти
До тех пор, пока Егор Соболев не возглавит Конституционный суд главной статьей нашей Конституции будет "Ворон ворону глаз не выклюет! Судья у судьи "Мерседес" не отымет!"
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28.10.2020 13:59 Відповісти
****, и ни одного обыска в Конче-Заспе - все по рынкам...
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28.10.2020 10:15 Відповісти
Так кто ж полезет в Кончу-Заспу! Там же особо охраняемая территория, можно люлей отхватить.
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28.10.2020 10:30 Відповісти
это издевательство какое-то!..
под носом у этого дурачка Баканова, Каломойский заносит грузовик денег в Проститутционный суд, и судьи этого суда устраивают антигосударственный мятеж, а Баканов совещаньки проводит.. Придурок, очнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:16 Відповісти
Він не дурачок, а підлеглий. Не буде ж він на шефа- годувальника справу відкривати. Позбавити Україну міжнародної підтримки і кинути в обійми парашки, це їх спілна мета. Тим більше, що судячи по місцевим, часу у них залишилось мало. Тому й державний переворот, тому й поспішають.
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28.10.2020 10:38 Відповісти
поправьте если я не прав . но я считаю что эффективность работы оценивается по конечному результату а не по количеству фальшстартов СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 9569
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28.10.2020 10:16 Відповісти
Там спортивный принцип, - главное не победа, а участие.
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28.10.2020 10:28 Відповісти
это верно . плюс резонанс . за то как круто звучит 510 дел . а там по каждому не один человек проходит . лохторат глянет и сразу уважение к работе СБУ появляется . а то что на выходе из этих тысяч присядет один или два это ни кого не волнует
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28.10.2020 10:32 Відповісти
Как бы Ваня не пыхтел,
Как бы он не тужился,
Всё равно его команда,
Села мордой в говняную лужицу.
СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 4565
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28.10.2020 10:17 Відповісти
Мене ще дуже цікавить, а що співробітники сбу палили в баках на задніх дворах під час революції гідності?
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28.10.2020 10:23 Відповісти
Этим должно заниматься СБУ? У нас конечно же, нет других служб по борьбе с коррупцией? У нас войны нет в Украине? У нас сепаратизма нет? У нас в самом ОП нет предательства, сепаратизма?
У нас вообще все тихо, все зашибись, что СБУ занимается коррупцией! Ппц! Позорище!
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28.10.2020 10:28 Відповісти
Але ж це, дуже прибутково.
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28.10.2020 11:15 Відповісти
Це звісно круто, але мені пох.ру від слова ВЗАГАЛІ, на усі "досягнення" СБУ у "боротьби із корупцією". Мене цікавить, чому досі наволоч, яка злила операцію щодо Вагнерівців контрозвідкою СБУ не затримана (або не розпочата процедура імпічменту, якщо це той, на кого я особисто думаю). І до тих пір, поки СБУ не буде займатись тим чим має, усі їхні "заробітчанські справи, мені по боку"...
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28.10.2020 10:28 Відповісти
Когда один дурак по нелепой случайности оказывается на вершине власти он первым делом избавляется от умных людей и заменяет их теми на фоне которых он выглядит более умным а те в свою очередь по этому же принципу подбирают и свой штат и так по цепочке до самого низа,в итоге мы получаем реальную "Страну Дураков" в которой дурак сидит на дураке и дураком погоняет. Ведь все же знали что недалёкий балаганный шут веселивший быдло приволокёт за собой весь шутовской балаган и дураков из подворотен и тем не менее позволили это,так что нехрен сейчас сопли размазывать и ждать пока он всё уничтожит. Шут должен быть в балагане где ему и место.
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28.10.2020 10:36 Відповісти
Золоті слова!
Даже не має чого добавити....
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28.10.2020 12:16 Відповісти
...Еще забрали у турка два рулона тюля, но не успели убежать...
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28.10.2020 10:36 Відповісти
Лазарева есть там,она огромный ущерб нанесла.
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28.10.2020 10:51 Відповісти
510 начали, а сколько закончили ? Закончили ноль. И пока там будет Баканов ничего хорошего не будет.
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28.10.2020 10:53 Відповісти
Этот враг народа на должности главного шпиона делает из громких заявлений дымовую завесу, чтоб спрятать так называемый "КС", загаженный в очередной раз, в этом случае отпетым мошенником, Коломойским. Когда же мерзавцев остановят в Украине?
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28.10.2020 11:02 Відповісти
Давно я нашего летеху не слышал. Он уже справился с заданием ФСБ? Все агентуру СБУ слил? Кто в курсе?
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28.10.2020 11:13 Відповісти
Цікаво, а костюмчик у нього з тканини вилученої на Сомому кілометрі?
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28.10.2020 11:14 Відповісти
Кожна справа по корупції далеко не завжди закінчується оголошенням вироку але, завжди закінчується покращенням майнового стану причасних до справи.
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28.10.2020 11:17 Відповісти
Системное разрушение коррупцией властных структур Бакановым и прочими друзьями Зеленского угрожает национальной безопасности Украины.
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28.10.2020 11:17 Відповісти
и опять, обратите внимание, у этой зелёной плесени акцент на внутренних делах. Как будто СБУ должна заниматься исключительно отъемом денег у собственных граждан, решать, кто коррупционер, а кто нет. О том, что у нас война на востоке, о сепарах, о рашавояках осевших в киеве, об отжатом крыме никто уже не говорит, всем интересна коррупция внутри страны.
Спасибо вам, зебилы, за этот цирк, попахивающий предательством страны.
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Системне руйнування зеленодупими владними структурами антікорупційних органів України - оце загроза нацбезпеці країни!
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28.10.2020 13:15 Відповісти
Та ты шо, ЗЕбаканов!
Поэтому ты и не делаешь экспертизу по Приватбанку?
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28.10.2020 20:43 Відповісти
 
 