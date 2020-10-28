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За добу коронавірус виявили у 356 співробітників МВС, більшість у Києві, Дніпропетровській і Волинській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу коронавірус виявили у 356 співробітників МВС, більшість у Києві, Дніпропетровській і Волинській областях

Сьогодні, 28 жовтня, за добу зафіксовано 356 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість інфікованих за добу зареєстровано: в Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та в Києві (+30).

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 11 745 правоохоронців, одужали - 10 898, померли - 29.

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Автор: Анастасія Потіха
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