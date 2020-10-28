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У кожному регіоні України перепрофілюють по 2-4 лікарні для допомоги хворим на COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У кожному регіоні України перепрофілюють по 2-4 лікарні для допомоги хворим на COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я перепрофільовує по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають також інші захворювання.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження було дано регіонах ще два тижні тому.

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"Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас вони мають захворювання на COVID-19. Зазвичай їх треба лікувати в таких лікарнях", - сказав Степанов.

При цьому міністр закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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А лікарів з мєнтів і прокурорів будуть перепрофільовувати? В каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для помощи больным COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6275
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28.10.2020 10:23 Відповісти
Раньше был лозунг:-"Если умру-считайте был коммунистом".
А щас:-"Если умру-считайте короновирусником"
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28.10.2020 10:39 Відповісти
 
 