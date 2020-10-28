У кожному регіоні України перепрофілюють по 2-4 лікарні для допомоги хворим на COVID-19, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я перепрофільовує по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають також інші захворювання.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне розпорядження було дано регіонах ще два тижні тому.
"Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас вони мають захворювання на COVID-19. Зазвичай їх треба лікувати в таких лікарнях", - сказав Степанов.
При цьому міністр закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності на COVID-19.
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