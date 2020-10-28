У психлікарні в окупованому Криму зафіксовано спалах COVID-19: понад 80 хворих
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У психоневрологічній лікарні №1 в окупованому Сімферополі розгорнули госпіталь для хворих на COVID-19 через масове зараження цією інфекцією в установі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомила так звана глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції 28 жовтня.
"У Сімферополі було оперативно розгорнуто "ковідний" госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана в зв'язку з епідситуацією. На території лікарні зареєстровано групове захворювання - там 81 постраждалий. Практично половина з них - медичні працівники, 56 осіб - це особи без клінічних проявів", - розповів вона.
Причиною спалаху Пеньковська назвала "низьку настороженість медперсоналу".
"При прийомі на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали дані щодо обстеження на COVID-19, хоча це обов'язкова умова", - сказала вона.
Вона зазначила, що триває епідрозслідування за цим фактом.
Будь ласка, зачекайте...
ну тогда накапайте им остатки воды из пересыхающей лужи - выпить за здоровье *****...
и пусть главная мечта сбывается - умереть в родной говени под шелест аквафреша...
ну... то...якби вже псячі справи москалів ))))
сентябрь 2020.
Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, уже выпустили в обращение. Россия планирует произвести до конца этого года 30 миллионов доз "Спутник-V" для собственного населения.
Первыми в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности учителей и медиков. Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования. Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре-ноябре 2020 года.
Там низкая настороженность не только у медперсонала. Там только НАТО настораживает. А президент узурпатор и низкий уровень жизни с интеллектуальным развитием не повод настораживаться.
и в спам еще раз, господин пристарелый совкодрочер она же дочка офицера.