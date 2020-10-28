У психлікарні в окупованому Криму зафіксовано спалах COVID-19: понад 80 хворих

У психоневрологічній лікарні №1 в окупованому Сімферополі розгорнули госпіталь для хворих на COVID-19 через масове зараження цією інфекцією в установі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомила так звана глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції 28 жовтня.

"У Сімферополі було оперативно розгорнуто "ковідний" госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана в зв'язку з епідситуацією. На території лікарні зареєстровано групове захворювання - там 81 постраждалий. Практично половина з них - медичні працівники, 56 осіб - це особи без клінічних проявів", - розповів вона.

Причиною спалаху Пеньковська назвала "низьку настороженість медперсоналу".

"При прийомі на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали дані щодо обстеження на COVID-19, хоча це обов'язкова умова", - сказала вона.

Вона зазначила, що триває епідрозслідування за цим фактом.

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