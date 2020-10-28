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Продаж квитків у міста "червоної зони" відновили через дотримання "Укрзалізницею" карантинних вимог, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Продаж квитків у міста

У поїздах можуть повернути заповненість місць у шаховому порядку, якщо буде відповідна рекомендація МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Більшість обмежень зняли, бо на "Укрзалізниці" дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських чи внутрішньообласних автобусних перевезень. Там контролювати це значно важче. Щодо електричок, то треба обмежувати кількість пасажирів, які заходять до вагонів - є посадкові місця. Треба більш дієво здійснювати цей контроль", - наголосив Криклій.

На запитання, чи можуть у потягах повернутися до заповненості місць у шаховому порядку, він відповів, що цілком ймовірно, якщо буде відповідна рекомендація МОЗ.

Криклій також наголосив, що на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" може призначити додаткові потяги за популярними напрямками.

"Пасажирські перевезення досі не вийшли на стовідсоткову завантаженість, як було минулого року. Додаткові потяги за популярними напрямками - це цілком ймовірно. Зауважу, що пасажири мають тепер можливість купувати квитким за 90 днів, а тому можна заздалегідь планувати поїздки", - каже Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони".

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Автор: Наталя Джума
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28.10.2020 10:27 Відповісти
нет...нужно все остановить и всех домой разогнать! Я месяц назад возвращался из Болгарии и имел возможность побеседовать с проводницей. На ее направлении оставят 2 поезда...всех остальных за борт. Куда идти и на что жить?
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28.10.2020 10:38 Відповісти
Це ж ЖД.Тому, не розносити, а - розвозити.
Та щоб запобігти цьому, ви можете хоч зараз перекрити всі шпали. Самотужки. Успіхів Вам! Продаж квитків у міста "червоної зони" відновили через дотримання "Укрзалізницею" карантинних вимог, - Криклій - Цензор.НЕТ 7937
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28.10.2020 10:52 Відповісти
мені вже все одно.
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28.10.2020 11:02 Відповісти
Ксеніє, якщо б ви були дуже пильні, то з легкістю помітили б, що коронаістерію першими, дуже активно, почали мусувати саме кацапські тролі. Не помітити цього було просто неможливо.
То хіба ж, тільки з цього факту, не можна зробити правильного висновку на чій млин ковідоістерики ллють воду?
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28.10.2020 11:24 Відповісти
І на чий же млин ?
Реально вмирає багато людей.
А вам все жартики.
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28.10.2020 11:25 Відповісти
Дивно чути від вас подібне питання: на чій млин, по вашому, можуть ще лити воду тролі з Лубянки? На мєльніцу ФСБ, звичайно.
Доречі, я не писав жодного слова жартів
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28.10.2020 11:50 Відповісти
 
 