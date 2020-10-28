За добу в ЗСУ виявлено 101 випадок коронавірусу, хворіють 1390 осіб, - Командування Медсил
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 10:00 28 жовтня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 1390 осіб.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу виявлено 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 25 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 7 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 65 військовий мобільний госпіталь та Старокостянтинівська ЦРЛ – по 3 військовослужбовці, Житомирський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Миколаївський військовий госпіталь, 66 військовий мобільний госпіталь та Смілянська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю, Київська міська лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 76 осіб (Київська область – 18 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України, Одеська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Хмельницька та Донецька області – по 5 військовослужбовців, Вінницька область – 4 військовослужбовці, Харківська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Тернопільська область – 3 військовослужбовці, Черкаська, Івано-Франківська та Полтавська області – по 2 військовослужбовці, Чернігівська, Миколаївська, Львівська та Кіровоградська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії одужало – 3828 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 74 особи.
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Говорят от ковида нет таблеток. Да, он так и разрабатывался. Но он бессилен перед народным лечением. Ведь народное лечение запрещено за рубежом, там только по лицензии и только таблетки.
Попробуйте принимать - можно добавлять в кофе - пол чаной ложки куркумы плюс маааленькая щепотка красного жгучего и черного перцев. залитого четверть или пол стаканчика горячей воды. Вы сразу почувствуете как словно эликсир жизни разливается по телу. Проходят температура, ломота, больное горло, лечится расстройство желудка. Все это лечит красный острый перец. Перцы увеличивают силу куркумы в сто раз. А куркума считается мощным средством от всего перечисленного также, фактически аналог антибиотику - природное средство.
Избавляет от всех вышеперечисленных бед также пол чайной ложки соды на пол стакана закипающей воды(90 градусов или до первых пузырьков - кипение белого ключа). Только все время я соду не пью, потому что иногда распухает вена - столько грязи она выносит в кровь. В таком случае надо выпить большой стакан воды - вена разглаживается.
Если все же заболели сильным кашлем и сильная слабость, то силы организму преодолеть напасть придает средство для туберкулезников и обновляющее кровь - настойка алоэ, кагор, мед - вот ссылка:
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Хорошо бы все эти народные рецепты передать нашим воинам на фронт - у них мало лекарств, а такие простые и дешевые средства помогли бы им быть здоровыми в тяжелых полевых условиях.Ваши сыновья, мужья и браться будут здоровыми, а наша украинская армия - крепче и сильнее.
Желаю всем крепкого здоровья!