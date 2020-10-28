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Новини Здоров'я
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650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов

Світові виробники тільки почали поставку в Україну вакцин проти грипу. У жовтні та листопаді в країну планують ввезти 650 тис. доз вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року загальна кількість вакцин, які збираються завезти на наш ринок світові виробники, це більш ніж 650 000 доз. Це приблизно 500 000 доз "Ваксигрип Тетра" (виробник - "Санофі Пастер"), вакцини виробника "Грін Крос Корпорейшн" і вакцини "Абботт Біолоджікалз Б.В." з Нідерландів. Усі ці вакцини будуть завезені протягом жовтня-листопада. Вже почалися поставки цієї вакцини, і вже вакцина з'являється в аптеках і медичних закладах", - сказав Степанов.

За словами міністра, минулого року щеплення проти грипу зробили 238 тис. українців.

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"Крім того, у нас є відповідні кошти, які передбачені в бюджеті, і ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти, для того, щоб провести імунізацію, щеплення груп ризику, в тому числі медичних працівників, які працюють із хворими на коронавірус", - додав Степанов.

Автор: Наталя Джума
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Ви шо подуріли, нахєр та вакцина, там же чіпи, рептілоїди, і ще мабудть ілюмінати. Нехай лікуються травкою і дурістю своєю.
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28.10.2020 10:48 Відповісти
тебя так от травки штырит, или ты всё же укололся 650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов - Цензор.НЕТ 6356
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28.10.2020 11:27 Відповісти
как вовремя))) как раз пройдет пик
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28.10.2020 10:57 Відповісти
Антитела сохраняются менее 3-х месяцев!
Колоться каждый месяц? 650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4278
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28.10.2020 11:01 Відповісти
Ліпше б завезли російську вакцину від коронавірусу!
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28.10.2020 11:13 Відповісти
лучше бы всех желающих ею уколоться отправили на парашку, там бы укололись и на карантинчик лет на десять!
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28.10.2020 11:46 Відповісти
Грин Кросс Корпорейшн - це Корея і вакцина, яка за останній місяць вбила 60 людей. В Азії скандал через цю вакцину, а вони її збираються нашим лікарям ширяти, а потім будут розказувати, що вони померли через коронавірус. Ця мразота свідомо не назвала країну виробника, щоб не привертати увагу, бо про скандал з корейською вакциною від гриппа люди могли бачити інформацію.
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28.10.2020 11:40 Відповісти
А еще завезите 10 млн доз вакцины от вируса осовковелости для чмырдлонов из 73%.
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28.10.2020 14:32 Відповісти
 
 