УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
1 810 3
місцеві вибори (1000) мер (484) результат (63) ТВК (28) Ужгород (232)

До другого туру виборів мера Ужгорода виходять Андріїв і Щадей, - голова міської ТВК Куберка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До другого туру виборів мера Ужгорода виходять Андріїв і Щадей, - голова міської ТВК Куберка

В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, до другого туру виборів мера виходять чинний мер Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу").

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка, передає Цензор.НЕТ.

"В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, за результатами голосування на посаду міського голови до другого туру виходять чинний мер Богдан Андріїв і Віктор Щадей. За Андріїва, попередньо, проголосували 9 143 виборців, за Щадея - 6 472" , - повідомила Куберка.

Також читайте: "Слуга народу" Підласа про результати СН на місцевих виборах: Без несподіванок. Наш загальний результат в облрадах - 20%. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натянули все таки щадея ))) Таких выборов даже при яныке не было
показати весь коментар
28.10.2020 10:50 Відповісти
Це якийсь сарказм? Бо до чинного мера питань повинно бути більше.
показати весь коментар
28.10.2020 14:35 Відповісти
У андреева админресурс и сетка, его результат был предсказуем.
А вот щадей будучи бологовской шестеркой прыгнул под зелёных, и его рейтинг резко пошёл вниз.
Первые результаты параллельного подсчёта показали, что щадей третий. Он даже написал плаксивое обращение в фейсбуке, в котором он ныл, что третий только из за того, что все куплено. Потом на участках начались чудеса, и по следующей выложенной информации он стал уже вторым ))
показати весь коментар
28.10.2020 14:50 Відповісти
 
 