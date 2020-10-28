До другого туру виборів мера Ужгорода виходять Андріїв і Щадей, - голова міської ТВК Куберка
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В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, до другого туру виборів мера виходять чинний мер Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей ("Слуга народу").
Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка, передає Цензор.НЕТ.
"В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, за результатами голосування на посаду міського голови до другого туру виходять чинний мер Богдан Андріїв і Віктор Щадей. За Андріїва, попередньо, проголосували 9 143 виборців, за Щадея - 6 472" , - повідомила Куберка.
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А вот щадей будучи бологовской шестеркой прыгнул под зелёных, и его рейтинг резко пошёл вниз.
Первые результаты параллельного подсчёта показали, что щадей третий. Он даже написал плаксивое обращение в фейсбуке, в котором он ныл, что третий только из за того, что все куплено. Потом на участках начались чудеса, и по следующей выложенной информации он стал уже вторым ))