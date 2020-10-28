Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Дослідники з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що із часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.
У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.
При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.
Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.
Будь ласка, зачекайте...
Не надо путать хрен с пальцем - антитела сами по себе и иммунитет на антителах - это две существенные разницы.
Организм может иметь антитела от патогена, но не иметь иммунитета. Вот такие антитела и исчезают. Это антитела, которые вырабатываются организмом при контакте с незначительными дозами патогена, когда с защитой организма справляется гуморальный иммунитет. Тогда в организме остается часть "технических антител". Но они не дают иммунитет, хотя несколько снижают тяжесть заболевания.
А иммунитет дает полноценное образование антител при заболевании или вакцинации. И этот иммунитет у к-вируса действует несколько лет - это по предварительным прогнозам ученых.
Но главное - коллективный иммунитет будет так или иначе (от переболевших и/или от вакцинированных) 100%. Английские ученые воду мутят некомпетентно как всегда. Пугают народ антинаучными страшилками по чьему-то заказу.