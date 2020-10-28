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Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені

Дослідники з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що із часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.

У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.

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При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.

Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

Також дивіться: "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ну тогда и вакцина получается бесполезна, тем более наспех сделанная.
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28.10.2020 10:53
+11
Який зручний вірус - немає антитіл і карантином можна крутити як циган сонцем ... Чим більше вони п"здять тим менше їм вірять, скоро за слово карантин будуть бити на вулиці в зуби ...
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28.10.2020 10:56
+11
Заголовок откровенно "желтый" и не соответствует действительности.

Антитела живут несколько месяцев, да, но Т-лимфоциты, которые распознают вирус и дают команду на выработку антител Б-лимфоцитам, имеют иммунную память, согласно последним исследованиям, иммунная память, вырабатывается на десятилетия.
Согласно анализу повторных заражений, коих, подтвержденных, около сотни на миллионы переболевших, подавляющее большинство не имеет симптомов, а те, кто имеют, переносят в мягкой, легкой форме.
Ученые (Швеция, Япония, Канада, Великобритания) говорят, что они "спокойны" на счет повторного заражения.
В некоторых регионах, группы населения уже выработали коллективный иммунитет и количество заражений резко начало снижаться - некоторые регионы Бразилии, Сингапур, Некоторые регионы Южной Америки, Нью-Йорк и много прочих.
Для коллективного иммунитета нужно что бы переболело (согласно модели для конкретно SARScov2) от 50 до 61%.
Летальность, по оценке ВООЗ и СиДиСи и других организаций, - от 0,3% до 0,8%, в зависимости от региона.
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28.10.2020 10:59
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Такая противоречивость: маски носить правильно, но это затрудняет дыхание, осложняет работу сердца. Продышаться хорошо на свежем воздухе с посильной физической нагрузкой - это хоть как то восстанавливает легочную и сердечную деятельность.
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28.10.2020 12:44 Відповісти
Ох уж эти английские ученые. Ну их нахй тупых идиотов.
Не надо путать хрен с пальцем - антитела сами по себе и иммунитет на антителах - это две существенные разницы.
Организм может иметь антитела от патогена, но не иметь иммунитета. Вот такие антитела и исчезают. Это антитела, которые вырабатываются организмом при контакте с незначительными дозами патогена, когда с защитой организма справляется гуморальный иммунитет. Тогда в организме остается часть "технических антител". Но они не дают иммунитет, хотя несколько снижают тяжесть заболевания.
А иммунитет дает полноценное образование антител при заболевании или вакцинации. И этот иммунитет у к-вируса действует несколько лет - это по предварительным прогнозам ученых.
Но главное - коллективный иммунитет будет так или иначе (от переболевших и/или от вакцинированных) 100%. Английские ученые воду мутят некомпетентно как всегда. Пугают народ антинаучными страшилками по чьему-то заказу.
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28.10.2020 14:04 Відповісти
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