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На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим

Білоруські прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію країни людей з трьох сусідніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо",  про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в республіці Білорусь Ігор Кизим.

"Прикордонники й інші структури вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України. Вони таки продовжують вважати Україну загрозою. Все це безпідставно, але це комусь потрібно, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо учасників протесту", - зазначив посол.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А хіба хтось притомний туди поїде? Приклад Павла Гриба все пояснює.
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28.10.2020 10:57
+6
Їхати до полукацапської Білорусі можуть лише ******* на усю голову.
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28.10.2020 11:06
+4
Poka tam rezim vo vlasti i tak nikto nejedit.
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28.10.2020 10:56
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Сябры обиделись На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 4473
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28.10.2020 10:51 Відповісти
Нужны ваши кгб кому-то 100 лет! Наша полиция оказывает подобные услуги, так что нечего ехать к вам да еще тратиться на билет!
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28.10.2020 10:53 Відповісти
А сами тоже только на расею будут выезжать?
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28.10.2020 10:53 Відповісти
Poka tam rezim vo vlasti i tak nikto nejedit.
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28.10.2020 10:56 Відповісти
А хіба хтось притомний туди поїде? Приклад Павла Гриба все пояснює.
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28.10.2020 10:57 Відповісти
В мене там літні батьки. Може я і не притомна.
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28.10.2020 15:01 Відповісти
Были бы там действительно украинцы так это все закончилось в первую неделю,а милиция горела б как беркут,а не ходили по воскр 2 месяца по 100 000 и толку 0
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28.10.2020 10:58 Відповісти
Был бы Лукашенко президент Украины в 2014г
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28.10.2020 11:45 Відповісти
Та не дуже то й хотілося до вас їхати. Водіть і далі свої хороводи...
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28.10.2020 11:01 Відповісти
А тим часом КАЦАПІЯ ВКРАЛА В УКРАЇНИ ЗЕМЛЮ І ВСІ КАЦАПИ БЕЗПЕРЕШКОДНО КАТАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ РОКАМИ!!!!!
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28.10.2020 11:02 Відповісти
Українські бариги-олігархи (мафія на державному рівні) не зацікавлені у введенні візового режиму і припиненні торгівлі з російськими окупантами .
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28.10.2020 11:07 Відповісти
Та ви що! У нас же демократія і свобода слова і пересування, навіть антидержавні телеканали не закриваємо.
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28.10.2020 11:10 Відповісти
Якщо страйк дійсно буде загальнонаціональним, то за кілька тижнів гауляйтер лука опиниться у Ростові. А інакше білорусам знову доведеться йти в партизани. Досвід є, справляться.
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28.10.2020 11:04 Відповісти
Велено не впущать? А выпущать? Советский "железный занавес"?
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28.10.2020 11:06 Відповісти
Їхати до полукацапської Білорусі можуть лише ******* на усю голову.
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28.10.2020 11:06 Відповісти
Ну у мого зятя там батьки. Хоч він вусатого диктатора люто ненавидить, а рано чи пізно до пенсіонерів батьків поїхати доведеться. І таких мабуть у нас багато.
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28.10.2020 11:09 Відповісти
Ну правды ради, чего безосновательно, если власть Украины официально не признала выборы в Беларуси?
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28.10.2020 11:09 Відповісти
Nikto nepriznajiot eti vybori,a vjexat zapretili tolko 3.
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28.10.2020 11:22 Відповісти
Vidasik, davaj poedem v gorod Mensk posle otmeny zapreta.

Posmotrim pamiatnik saveckomu voinu axvabaditeliu На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961
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30.10.2020 03:18 Відповісти
не признал никто, кроме онижебратьев из паРашы.
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28.10.2020 11:28 Відповісти
Да как бы насрать то... Я от нынешниих зеленых у...бков не жду такого. Надеюсь мокшане так же по отношению к нам поступят.
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28.10.2020 11:11 Відповісти
лукашеску строит железный занавес. теперь кроме онижебратьев из паРашы никто не въедет, а также выехать можно будет только туда же, к онижебратьям в паРашу. да и то не всем, а только лояльным режиму.
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28.10.2020 11:27 Відповісти
1
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28.10.2020 11:48 Відповісти
А що ми там забули? До засрашки, а зараз і до Білорусі ні ногою.
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28.10.2020 12:13 Відповісти
Слава богу!
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28.10.2020 12:17 Відповісти
выгнать нахер посла РБ из Украины
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28.10.2020 20:12 Відповісти
 
 