На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим
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Білоруські прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію країни людей з трьох сусідніх країн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в республіці Білорусь Ігор Кизим.
"Прикордонники й інші структури вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України. Вони таки продовжують вважати Україну загрозою. Все це безпідставно, але це комусь потрібно, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо учасників протесту", - зазначив посол.
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