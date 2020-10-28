Посол Білорусі в Аргентині подав у відставку: Не можу перебувати в підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав у відставку в день інавгурації Олександра Лукашенка, 23 вересня. Але днями він заяву відкликав і подав нову, тепер посол подав у відставку в зв'язку з порушенням наймачем законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Після інавгурації, 23 вересня, я подав заяву про звільнення із займаної посади за згодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Ніякої реакції на це не отримав. Зараз я цю заяву відкликав і 27 жовтня подав нову, з вимогою звільнити мене з посади посла вже на підставі статті 41 - у зв'язку з порушеннями наймачем законодавства, що перешкоджаєь виконанню моєї роботи за трудовим договором", - сказав Володимир Астапенко.

Посол вважає, що ціла низка дій наймача створює об'єктивні умови для невизнання легітимності глави держави і міжнародної ізоляції Білорусі. Зокрема допущені:

- численні порушення основних прав і свобод громадян Білорусі, закріплених у Конституції країни і її міжнародно-правових зобов'язаннях;

- очевидні і грубі фальсифікації підсумків президентських виборів, що стало причиною їх невизнання 27 державами - членами ЄС, Великою Британією, США, Канадою, Україною та іншими країнами;

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- невиправдано жорстка реакція органів внутрішніх справ (застосування надмірної сили і спецзасобів) у відповідь на законні акції мирного протесту;

- неправомірне затягування прийняття рішень про порушення кримінальних справ за фактами вбивств, тортур, насильства, масових побиттів, довільних затримань, лжесвідчення з боку правоохоронних органів;

- недотримання вимог національного законодавства та міжнародно-правових звичаїв, які передбачають необхідність забезпечення максимальної публічності при організації церемонії президентської інавгурації.

"Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу", - пояснює Астапенко.

Володимир Астапенко - кар'єрний дипломат, починав свою роботу третім секретарем МЗС Білоруської РСР. Обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, працював у кількох посольствах. У 2018 році був призначений послом Білорусі в Аргентинській Республіці, а пізніше - послом в Чилі, Парагваї і Перу за сумісництвом.

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