Кабмін сьогодні заслухає звіт про причини катастрофи Ан-26 під Чугуєвом і розглядатиме питанням тарифів на опалення

Кабінет Міністрів в середу на черговому засіданні ознайомиться з результатами розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року в Харківській області.

Доповідати це питання буде віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністри розглядатимуть проєкт постанови про внесення змін до порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Питання про внесення змін до порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання також може розглядатися.

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У планах - зміни до положення про Національну поліцію. Можуть бути внесені також зміни до порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, до переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки.

Буде також схвалено Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери.

Учасники засідання планують утворити Міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення).

Міністри мають погодити низку законопроєктів, які потім будуть передані на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кодексу цивільного захисту щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, зміни до деяких законів щодо соціального захисту осіб похилого віку.

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Члени уряду також погодять проєкт Указу Президента про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Національну стратегію із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на період до 2030 року".