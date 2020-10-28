Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава "Укрзалізниці" Жмак

Причиною сходження з рейок 15 вагонів на перегоні у Кривого Рогу стало навмисне пошкодження залізничних колій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

"Ранок почався з двох поганих новин: сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді за маршрутом "Шевченко-Черкаси". Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший - умисне пошкодження колій з явним наміром вчинити аварію, другий - простий вандалізм", - повідомив він.

Жмак наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.

"Зі свого боку ми вже проводимо розслідування за цими фактами і відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального злочину", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Нацполіції, 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області вночі.

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