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Кривий Ріг (811) Укрзалізниця (2038) вагони (150) Жмак Володимир (23)

Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава "Укрзалізниці" Жмак

Новини Цензор.НЕТ Події

Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава

Причиною сходження з рейок 15 вагонів на перегоні у Кривого Рогу стало навмисне пошкодження залізничних колій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

"Ранок почався з двох поганих новин: сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді за маршрутом "Шевченко-Черкаси". Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший - умисне пошкодження колій з явним наміром вчинити аварію, другий - простий вандалізм", - повідомив він.

Жмак наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.

"Зі свого боку ми вже проводимо розслідування за цими фактами і відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального злочину", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Нацполіції, 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області вночі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Це називається терористичний акт під час війни!
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28.10.2020 11:11
+15
А, Кривий Ріг, це там де жирний клоун з 95го кварталу все кришує?
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28.10.2020 11:13
+13
получается, что дурачок Баканов проспал теракт в Кривом Рогу.. наверно, Зеленский должен дать Баканову медальку и повысить в звании..
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28.10.2020 11:19
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Це називається терористичний акт під час війни!
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28.10.2020 11:11 Відповісти
партизанен? диверсанты? или таки... металлисты-металлотыбзи?
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28.10.2020 11:12 Відповісти
Нарики, алкаши металолом собирают на жд путях.
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28.10.2020 11:12 Відповісти
Диверсанти пробрались аж в Кривий Ріг?
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28.10.2020 11:32 Відповісти
Зачем им пробираться-они там и живут,как везде.
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28.10.2020 11:36 Відповісти
Кому они сделали хуже, такой же вате, как и они?
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28.10.2020 11:40 Відповісти
У вас логика же...лезная,з ней не поспориш.
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28.10.2020 11:57 Відповісти
на жд путях металлолом можно разве что дрезиной и ломом собирать, нарики разве что костыль ржавый поцелуют)
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28.10.2020 11:52 Відповісти
Новость 2013 года. Там, правда, серьезнее ребята работали.

"Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, співробітники лінійного пункту на станції Первомайськ-на-Бузі лінійного відділу на ст. Котовськ затримали вісьмох чоловіків, які на 25-й під'їзній колії демонтували 46 метрів залізничного полотна, вирізавши автогеном 92 метри рейок.

"Правоохоронцям робітники розповіли, що їх найняв місцевий підприємець, який повідомив, що в нього нібито укладена угода з державним підприємством «Одеська залізниця» на демонтаж списаної колії», - розповіли в секторі.
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28.10.2020 11:56 Відповісти
А, Кривий Ріг, це там де жирний клоун з 95го кварталу все кришує?
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28.10.2020 11:13 Відповісти
получается, что дурачок Баканов проспал теракт в Кривом Рогу.. наверно, Зеленский должен дать Баканову медальку и повысить в звании..
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Проспали и подрыв поезда в Житомирской области. Зато по сигаретам и водке молодцы.
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28.10.2020 11:26 Відповісти
Очент символично, ЗЕленый вагон сошел с рельсов в Кривом Рогу сразу после выборов))) Причина схода с рельсов 15 вагонов в Кривом Роге - умышленное повреждение пути, - глава "Укрзализныци" Жмак - Цензор.НЕТ 5855
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28.10.2020 11:26 Відповісти
вилкул празднуе выборы бабло отбивае))
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29.10.2020 07:54 Відповісти
Росіяни організували, щоб підірвати економіку України... Так точними диверсіями і руйнують економіки країн проти яких воюють
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Похоже на правду.
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28.10.2020 12:01 Відповісти
Угу...и путейцев почему-то 30 процентов от штата Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава "Укрзалізниці" Жмак - Цензор.НЕТ 6243
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28.10.2020 12:10 Відповісти
Так сбуушникики заняты они базар кошмарят в Одессе на 7 км,машину материала вывезли с боем.
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28.10.2020 12:56 Відповісти
Та гайки на грузила поскручивали. Как в Чеховском рассказе про злоумышленика.
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28.10.2020 21:10 Відповісти
или на всей рельсе болты сперли руске террористы дивесранты или болгаркой метр спилили гады ватники...
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29.10.2020 07:53 Відповісти
Вот так, от мала до велика, растаскивают страну по шпалам. И винят во всем то Овоща, то Пороха, то Блазня...
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29.10.2020 08:14 Відповісти
 
 