Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава "Укрзалізниці" Жмак
Новини Цензор.НЕТ Події
Причиною сходження з рейок 15 вагонів на перегоні у Кривого Рогу стало навмисне пошкодження залізничних колій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак.
"Ранок почався з двох поганих новин: сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло у щойно відремонтованому поїзді за маршрутом "Шевченко-Черкаси". Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший - умисне пошкодження колій з явним наміром вчинити аварію, другий - простий вандалізм", - повідомив він.
Жмак наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.
"Зі свого боку ми вже проводимо розслідування за цими фактами і відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального злочину", - зазначив він.
Як повідомлялося, за даними Нацполіції, 14 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок під час руху на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області вночі.
Будь ласка, зачекайте...
"Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, співробітники лінійного пункту на станції Первомайськ-на-Бузі лінійного відділу на ст. Котовськ затримали вісьмох чоловіків, які на 25-й під'їзній колії демонтували 46 метрів залізничного полотна, вирізавши автогеном 92 метри рейок.
"Правоохоронцям робітники розповіли, що їх найняв місцевий підприємець, який повідомив, що в нього нібито укладена угода з державним підприємством «Одеська залізниця» на демонтаж списаної колії», - розповіли в секторі.