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Новини Політика України
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КС (1154) електронне декларування (1016) Кравчук Євгенія (361)

Систему електронного декларування в Україні вже ніхто і ніколи не скасує, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Систему електронного декларування в Україні вже ніхто і ніколи не скасує, -

За будь-якого розвитку подій навколо рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та ст.366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, система декларування, зокрема й електронного, продовжить діяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Що б там не було в рішенні Конституційного суду в справі про електронне декларування, цю систему вже ніхто і ніколи не скасує", - зазначила нардепка.

За словами парламентарки, навіть у разі негативного сценарію, якщо частина нормативної бази для електронного декларування буде визнана такою, що не відповідає Конституції, "замість цієї частини ухвалимо нову частину - щоб ні у кого не було сумніву в цьому".

"Це ж не хтось там про політичні настрої, які можуть змінюватися - це про обов'язок держави бути чесною і про принципові обіцянки нашим західним друзям", - наголосила Кравчук.

"Тому, корупціонери, не розправляйте плечі. Ви або почнете жити чесно і будете декларувати все, що треба, або залишитеся з відповідальністю відповідно до закону, і не треба оскаржувати в Конституційному суді все, що бачите навколо себе - це вам не допоможе", - підсумувала Кравчук.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Також читайте: Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс?

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ну и какой в ней смысл, если привлечь к ответственности нельзя?
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28.10.2020 11:34
+2
Отмазка для обывателя. Толку от этого декларирования если теперь за незаконные активы не придется отвечать ?
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28.10.2020 11:37
+2
Усі розуміють чим зайняті слуги? В Україні кримінальний Закон має зворотню сили тільки у випадку поліпшення становища підозрюваного/обвинуваченого.
Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.
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28.10.2020 11:45
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28.10.2020 11:18 Відповісти
Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9824
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Имеем ситуацию: решения суда никто не намерен исполнять в силу того, что выполнить их нельзя. Что само по себе подрывает страну изнутри, поскольку решения судов должны исполняться. Пороха обвиняли в том, что он не довел судебную реформу до логического завершения(справедливо или нет - другой вопрос), то чего ждет клоун? Мы ждем пока он придет в чувство(скорая ведь не зря под окнами околачивается), а он чего ждет? Ах да, нельзя что-то делать полезное в бесчувственном состоянии.
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28.10.2020 11:28 Відповісти
Триумф «украинского Цапка». Как на выборах в Незалежной победил убийца .Возвращение Лозинского во власть - это, пожалуй, главное потрясение местных выборов, значительно более сильное, чем провал партии Владимира Зеленского. Ведь еще недавно на Украине были уверены, что этот человек долгие годы проведет за решеткой. Дно... какие нах декларации?? о чем вы??
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28.10.2020 11:34 Відповісти
ну и какой в ней смысл, если привлечь к ответственности нельзя?
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28.10.2020 11:34 Відповісти
Отмазка для обывателя. Толку от этого декларирования если теперь за незаконные активы не придется отвечать ?
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28.10.2020 11:37 Відповісти
Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1529
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28.10.2020 11:42 Відповісти
Усі розуміють чим зайняті слуги? В Україні кримінальний Закон має зворотню сили тільки у випадку поліпшення становища підозрюваного/обвинуваченого.
Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.
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28.10.2020 11:45 Відповісти
так для чого її скасовувати, якщо тепер можна туди вписувати все, що душа забажає і НІЯКОЇ СЕРЙОЗНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за це вже НЕ буде!?
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28.10.2020 11:51 Відповісти
а почему только чиновники? в Европе ВСЕ граждане стран декларируют свои доходы. а то у нас все честные - все коммерсанты работают в "0", но по три раза в год летают на моря, каждый год авто меняют, детям жильё покупают - за что? за украденные у страны деньги! от деклараций должны быть освобождены только неработающие пенсионеры. Власть, которая против декларирования доходов всеми гражданами есть соучасником преступления - воровства львиной части налогов!
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28.10.2020 12:02 Відповісти
Тада. Просто декларации можно подавать как попало и липовые и ничего за это не будет.
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28.10.2020 12:06 Відповісти
Клоуни зламали систему декларування і втирають, що все нормально. Так, все для вас нормально, бо ви за півтора року накрали, що і в декларацію не вміститься.
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28.10.2020 12:09 Відповісти
Теперь в декларации можно записать все на соседского Шарика
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28.10.2020 12:35 Відповісти
Я бачив цю самозакохану с№ку на одному з талеканалів! Вона абсолютно впевнена, що усі хто не проліз у депутати, барани. Хоча судячи з її висловлювань, дама недалека. А суть рішення КС у тому, що поки Зеленський подасть... ВР прийме, пройде час! І за цей час усі корумповані чиновники подадуть декларації. Кінець року! Потім буде новий закон... Потім будуть ловити корупціонерів на брехні у деклараціях... А вони були подані тоді, коли за брехню не було відповідальності! Що і треба було довести!
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28.10.2020 13:01 Відповісти
Да нахера это декларирование, если "государев человек" может НЕ отвечать за ФАКТИЧЕСКОЕ пользование невоизмеримыми с его зарплатой ценностями?! НА-ХЕ-РА ????????
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28.10.2020 13:46 Відповісти
Проклятые "шоу-мены от борьбы с коррупцией", у нас у каждого рядового таможенника в декларации все "чики-пуки"! А живет он ГДЕ ? А ездит на ЧЕМ ? Кончайте это шоу на самой болезненной теме для Украины?! Да наши нувориши-прокуроры/судьи/таможенники/полицейские ХУЖЕ Путина - ФАКТ ! Этот - вражина, понятно! А "наши" мрази, под борцов с коррупцией рядятся, председателей задрипанных сельсоветов садят НЕ ВЫХОДЯ ИЗ "МЕРСЕДЕСОВ" !!!!
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28.10.2020 13:50 Відповісти
 
 