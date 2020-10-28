Систему електронного декларування в Україні вже ніхто і ніколи не скасує, - "слуга народу" Кравчук

За будь-якого розвитку подій навколо рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та ст.366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, система декларування, зокрема й електронного, продовжить діяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Що б там не було в рішенні Конституційного суду в справі про електронне декларування, цю систему вже ніхто і ніколи не скасує", - зазначила нардепка.

За словами парламентарки, навіть у разі негативного сценарію, якщо частина нормативної бази для електронного декларування буде визнана такою, що не відповідає Конституції, "замість цієї частини ухвалимо нову частину - щоб ні у кого не було сумніву в цьому".

"Це ж не хтось там про політичні настрої, які можуть змінюватися - це про обов'язок держави бути чесною і про принципові обіцянки нашим західним друзям", - наголосила Кравчук.

"Тому, корупціонери, не розправляйте плечі. Ви або почнете жити чесно і будете декларувати все, що треба, або залишитеся з відповідальністю відповідно до закону, і не треба оскаржувати в Конституційному суді все, що бачите навколо себе - це вам не допоможе", - підсумувала Кравчук.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

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