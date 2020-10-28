Систему електронного декларування в Україні вже ніхто і ніколи не скасує, - "слуга народу" Кравчук
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За будь-якого розвитку подій навколо рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону "Про запобігання корупції" та ст.366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, система декларування, зокрема й електронного, продовжить діяти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Що б там не було в рішенні Конституційного суду в справі про електронне декларування, цю систему вже ніхто і ніколи не скасує", - зазначила нардепка.
За словами парламентарки, навіть у разі негативного сценарію, якщо частина нормативної бази для електронного декларування буде визнана такою, що не відповідає Конституції, "замість цієї частини ухвалимо нову частину - щоб ні у кого не було сумніву в цьому".
"Це ж не хтось там про політичні настрої, які можуть змінюватися - це про обов'язок держави бути чесною і про принципові обіцянки нашим західним друзям", - наголосила Кравчук.
"Тому, корупціонери, не розправляйте плечі. Ви або почнете жити чесно і будете декларувати все, що треба, або залишитеся з відповідальністю відповідно до закону, і не треба оскаржувати в Конституційному суді все, що бачите навколо себе - це вам не допоможе", - підсумувала Кравчук.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
Будь ласка, зачекайте...
Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.