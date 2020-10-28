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Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала "референдум" за НЗФ "ДНР", - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала

Депутатці Лиманської міськради повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, жінці загрожує від 5 до 10 років за гратами.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року 49-річна мешканка м. Лиман, виконуючи функції члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій, приймала участь у проведенні так званого "загального обласного референдуму" з питання визнання державної самостійності "ДНР". Після завершення псевдо-референдуму бюлетені, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, передано представникам окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області", - сказано в повідомленні прокуратури.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Молниеносная реакция правоохранительной системы. В это время СБУ в Одессе отжимает пару рулонов ткани на 7 километре.
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28.10.2020 11:19 Відповісти
Да ничего ей не грозит! Пока зе!бакановы рулят, сепарня может дышать ровно. Это ж вам не риффмастер, елы-палы!
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28.10.2020 11:20 Відповісти
От я думаю, СБУ повинно займатись недопущенням оцих особин до влади, а не відбирати тюль у турка.
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28.10.2020 11:24 Відповісти
А потом они будут плакать и жаловаться на беспредел, самосуд и то чтл ватники на фонарях не аккуратно развешаны.
Вот жеж люди....
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Зрадив Україну, вчиняв проти неї протиправні дії, загрожував її суверенітету, взяв зброю проти України, шкоду її Армії, шпигувати проти неї ... повинен були позбавлений громадянских прав, громадянства, і засуджений за зраду. Потім хай шурують за поребрик якщо не перевиховуються. Держава повинна вміти себе захищати і ЗАХИЩАТИ жорстко. А то впіхнут зебіли якихось даунбасят, блок ЗАЖОПу і ВТРАТИМО ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ.
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28.10.2020 11:39 Відповісти
Ну будет, как всегда,.....понять....простить. У нас только патриотов судят и садят, что при зе, что при порохе. Настоящих патриотов бояться, поэтому и уничтожают, а продажных шлюшек можно использовать многоразово.
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28.10.2020 11:40 Відповісти
За такие дела, ей надо порвать паспорт, лишить гражданства, черный мешок на голову и отправить на эту самую днр и пусть там дальше организовывает референдумы. Не держите у себя всякое говно, лишайте гражданства - она хотела жить в кацапстане, так отправьте ее туда!
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28.10.2020 11:47 Відповісти
Таких деятелей, судя по их реакции на преступления, можно с успехом за смертью посылать.
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28.10.2020 12:04 Відповісти
АЛАДІН
Зульфія, я тобі халву купив! На!
дає халву Зульфії
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
знов дуже нервовий
Кажу, ***, пустіть, ***, вони халву, ***!
ЗУЛЬФІЯ
жере халву
Халва яхший.
АЛАДІН
Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!
Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
дражниво
Звізда моїх очей, ****** село.

© Лесь Подерв'янський.Восток.

Чомусь "навіяло" "турецькою" тюллю. Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала "референдум" за НЗФ "ДНР", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5697
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28.10.2020 12:24 Відповісти
 
 