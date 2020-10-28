Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала "референдум" за НЗФ "ДНР", - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Депутатці Лиманської міськради повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, жінці загрожує від 5 до 10 років за гратами.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року 49-річна мешканка м. Лиман, виконуючи функції члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій, приймала участь у проведенні так званого "загального обласного референдуму" з питання визнання державної самостійності "ДНР". Після завершення псевдо-референдуму бюлетені, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, передано представникам окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області", - сказано в повідомленні прокуратури.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна.
Будь ласка, зачекайте...
Вот жеж люди....
Зульфія, я тобі халву купив! На!
дає халву Зульфії
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
знов дуже нервовий
Кажу, ***, пустіть, ***, вони халву, ***!
ЗУЛЬФІЯ
жере халву
Халва яхший.
АЛАДІН
Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!
Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
дражниво
Звізда моїх очей, ****** село.
© Лесь Подерв'янський.Восток.
Чомусь "навіяло" "турецькою" тюллю.