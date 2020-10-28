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На Одещині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

На Одещині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, - ДСНС

У селі Новокрасне Одеської області вранці 28 жовтня сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виклик у службу порятунку 101 надійшов о 09:57.

"Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців)", - повідомили в ДСНС.

Станом на 10:33 пожежу було локалізовано, тривають роботи щодо її ліквідації.

До ліквідації пожежі залучено 4 рятувальники особового складу та одна одиниця основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Наталя Джума
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Боже, детки ж совсем манюсенькие! Прими, Господь, души твоих маленьких Ангелочков!
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28.10.2020 11:27 Відповісти
а родители? где шастали эти...
какая беда...(не дай Боже)
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Царство Небесне Янголятам...
На Одесчине во время пожара в жилом доме погибли двое детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 760

...
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28.10.2020 11:30 Відповісти
К сожалению, с наступлением холодов и повышения тарифа на газ, пожары будут учащаться. Люди начинают топить старые печки.((((((((
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28.10.2020 11:34 Відповісти
 
 