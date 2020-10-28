На Одещині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, - ДСНС
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У селі Новокрасне Одеської області вранці 28 жовтня сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що виклик у службу порятунку 101 надійшов о 09:57.
"Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців)", - повідомили в ДСНС.
Станом на 10:33 пожежу було локалізовано, тривають роботи щодо її ліквідації.
До ліквідації пожежі залучено 4 рятувальники особового складу та одна одиниця основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється.
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какая беда...(не дай Боже)
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