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Кабмін додатково виділив майже 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін додатково виділив майже 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом

Кабмін України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо залучені в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в постанові уряду №966 від 13 жовтня.

Зокрема, Кабмін додатково виділив 1 979 058 000 грн з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Таким чином, сума на доплати працівникам Нацполіції становить 4 228 919 000 грн, а загальна сума на доплати працівникам силових відомств, яка виділена з Фонду боротьби з коронавірусом, становить 4 680 183 300 грн.

Як повідомлялося, в червні Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати безпосередньо зайнятим в боротьбі з коронавірусом співробітникам підзвітних відомств. Зокрема, уряд виділив з Фонду боротьби з коронавірусом 2 701 125 300 грн, в тому числі для апарату МВС - 171 081,6 тис. грн, для Нацгвардії - 125 105,5 тис. грн, для адміністрації Державної прикордонної служби - 103 774 , 7 тис. грн, для Державної служби з надзвичайних ситуацій - 51 302,5 тис. грн, для Нацполіції - 2 249 861 тис. грн.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
наверно, полиция палками и наручниками гоняет короновирус по улицам..
тогда да!.. заслуженная доплата..
нужно Авакову доплатить еще за ОРЗ и герпес.. 2+2 млрд грн..
чего мелочиться..
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28.10.2020 11:29
+13
полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Що? Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9535
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28.10.2020 11:29
+12
Я не бачу поліцейських на вулиці які б перевіряли кількість людей в транспорті, дотримання масочного режиму в громадських місцях! Транспорт переповнений людьми і майже всі без масок! Може це тільки в Одесі така анархія?
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28.10.2020 11:30
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полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Що? Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9535
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом....
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28.10.2020 12:07 Відповісти
наверно, полиция палками и наручниками гоняет короновирус по улицам..
тогда да!.. заслуженная доплата..
нужно Авакову доплатить еще за ОРЗ и герпес.. 2+2 млрд грн..
чего мелочиться..
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28.10.2020 11:29 Відповісти
Я не бачу поліцейських на вулиці які б перевіряли кількість людей в транспорті, дотримання масочного режиму в громадських місцях! Транспорт переповнений людьми і майже всі без масок! Може це тільки в Одесі така анархія?
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28.10.2020 11:30 Відповісти
Везде!!!
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28.10.2020 11:31 Відповісти
Поширення коронавірусу відбувається через бездіяльність поліції. Їм не доплати потрібні, а звільннення за бездіяльність!
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28.10.2020 11:59 Відповісти
А что они конкретно делают???
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28.10.2020 11:30 Відповісти
які забезпечують життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами зв'язку, транспорту, адміністративними, соціальними послугами, а також захист прав дітей та забезпечення правопорядку і безпеки громадян) (далі - працівники) та внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням,
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28.10.2020 11:46 Відповісти
Ничего
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28.10.2020 11:48 Відповісти
а воякам сказали платить из собственного премиального фонда.

Бубочка закоханий в поліцію більше, ніж в армію
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28.10.2020 11:30 Відповісти
Они меняют капельницы больным?
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28.10.2020 11:30 Відповісти
а как они с ним борятся????
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28.10.2020 11:32 Відповісти
Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6631
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28.10.2020 11:35 Відповісти
Вирус, стой! Стрелять буду!
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28.10.2020 11:39 Відповісти
Элементарно, Ватсон. Вирус не может размножаться вне носителя. Так что если выписать носителю правильную дозу препарата "Дубинал", то вполне можно прекратить его размножение.
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28.10.2020 11:59 Відповісти
"обеспечивают жизнедеятельность населения" - это как, стесняюсь спросить?!
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28.10.2020 11:34 Відповісти
які забезпечують життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами зв'язку, транспорту, адміністративними, соціальними послугами, а також захист прав дітей та забезпечення правопорядку і безпеки громадян) (далі - працівники) та внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням,
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28.10.2020 11:44 Відповісти
Взагалі то вони за це зарплатню отримають. Між іншим, з наших кишень.
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Такий контакт у вчителів, продавців...сусід 8 днів в лікарні до кисню підключений був, каже в маршрутці переповненій підчепив, коли на роботу їхав. І з дружиною педіатром поділився.
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28.10.2020 12:00 Відповісти
а від себе щось додати можете?
Ну, про те, наприклад, як саме поліція забезпечує населення послугами зв*язку, транспортом?
Невже підвозить "воронком" до мусарні і дає бідоласі телефон подзвонити, щоб жінка гроші несла?
Як вона ходить по хатах і допомагає літнім людям приймати ліки замість працівників соціальних служб?
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28.10.2020 12:10 Відповісти
Как трогательно зе!неЛох печется о Нацполиции! Ну как отец родной! А медики,- это что, прокаженные пасынки, не достойные ни внимания, ни финансирования?!!
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28.10.2020 11:35 Відповісти
накатал заяву на муниципалов (пещаных ментов) в отделение г. Ладыжин за то что они выписывали штрафы и общались с людьми без масок и перчаток. есть видео. пришол ответ: порушшень не виявлено. какая нахрен борьба с вирусом? цель нарубить протоколов и показать свой (нелегкий труд). кто может раскрутить, звоните 0974063019
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28.10.2020 11:36 Відповісти
кароче, суки пилят КОВИДный фонд без стеснения..
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28.10.2020 11:36 Відповісти
То есть, вместе с "Ковид Фондом" мусора получают В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ доплат, чем медики!
Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1981
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28.10.2020 11:38 Відповісти
непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом-это как?типа охотников за привидениями?будут ловить вирус и сажать
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28.10.2020 11:39 Відповісти
А знаєте, яке знущання переносять лікарі, щоб отримати виплати в разі перенесення захворювання КОВІДом? Вони зобов'язані двест, що інфікувалися саме на роботі, а не в сім' х, чи в громадському транспорті. Але цього мало. Вони зобов'язані вказати на людину, від якої інфікувалися, а людина має мати підтвердження лабораторних тестуванням факту хвороби. Просто погуглвть, дізнайтеся, скільки лікарів отримали компенсацію. Навіть родичі тих, хто помер не можуть цього домогтися і проходять за довідка и сім кругів пекла.
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28.10.2020 11:41 Відповісти
Було б цікаво подивитися статистику голосувань 2019 року серед медиків. Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8841
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28.10.2020 11:44 Відповісти
Вас здивувало б, наскільки результати відрізнялися б від вчительських. У мене багато знайомих лікарів, бо лише у родині їх 5, і коло спілкування з лікарями у мене доволі велике. Одним словом, вони більш відповідальні. Тому зелена влада їх так не любить.
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28.10.2020 11:47 Відповісти
Щодо відповідальності, категорично не згоден.
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28.10.2020 12:01 Відповісти
Выше 73% и это однозначно.
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Цікаво, вони трупи здають під оплату чи тільки скальпи?
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28.10.2020 11:48 Відповісти
Ну с 2 лярдами наша полиция поборет коронавирус!
Кабмін додатково виділив майже 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8662
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28.10.2020 11:52 Відповісти
то що за чергове дно?!
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28.10.2020 11:55 Відповісти
ржу не могу.
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28.10.2020 11:56 Відповісти
О! С коронавирусом борятся не медики а пилиция? )))
Браво
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Може вони продукти доставляють на самоізоляції? Чи може транспортують хворих на діагностику та до лікаря? Країна ідіотів...
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28.10.2020 12:03 Відповісти
Зрозуміло що ця влада не українська ,вони фінансують силові структури ,поліцію ,судди ,прокуратуру ,СБУ всі ті хто захищає так звану владу і олігархів від народу, вони так боятся за свою шкуру.
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28.10.2020 12:26 Відповісти
по факту это будет узаконенная коррупция на местах, дрессировка церберов: поощрять сраколизов, дулю з маком - честным, но "неудобным" владе полицаям
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28.10.2020 12:31 Відповісти
так може давайте взагалі ВСІ гроші дамо мусорам, то вони тоді взагалі ЩЕ Й РАК І ВСІ СЕРЦЕВО-СУДИННІ ХВОРОБИ ПЕРЕМОЖУТЬ???
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28.10.2020 12:39 Відповісти
А простите ,шо они делают ,как бороться 🤭🙄🤫🤣🤣🤣🤣🤣
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28.10.2020 12:52 Відповісти
больше половину полиции,нужно отправить на передовую ,руководитепем киву,,, они же ни черта ни делают полезного ,а итам их хоть перевоспитают ибудет польза от них,,,,,
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28.10.2020 13:37 Відповісти
Дякуємо тов. Авакову за перемогу над Цовідом.
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28.10.2020 13:39 Відповісти
Беззмістовність формулювань демонструє оцінку зеленими розумових здібностей народу. І вони не дуже помиляються.
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28.10.2020 20:37 Відповісти
 
 