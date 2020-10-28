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ВР (11730) легалізація наркотиків (29) легалізація (109) марихуана (108) Булах (10)

Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, -

На ознайомленні в Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування перебувають три законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях, єдиний текст документа парламентарі ще не напрацювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Лада Булах.

"У нашому комітеті на сьогодні немає єдиного проєкту закону про медичний канабіс. Як мінімум, особисто я бачила три варіанти. Над яким саме ми будемо працювати, поки не можу відповісти. Але особисто мені імпонує законопроєкт, який не тільки вносить зміни в постанову Міністерства охорони здоров'я про дозвіл використання ліків з медичного канабісу, а (передбачає. - Ред.) більш широке врегулювання цього питання: це внесення змін до п'яти існуючих законів і двох кодексів – Кримінального Адміністративного – для того, щоб Україна отримала можливість для самосійного виробництва цих ліків і використання для українських громадян і навіть для експорту", – зазначила Булах.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання майже 65% респондентів.

Також читайте: Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
вчера очень в тему сказал Вересень
"суть не в том что канабис будет применяться в медицине. это хорошо. тут другое - выращивание! а вот это золотое дно для наркодилеров. и всегда можно купив лицензию на медицинский канабис ссылаться на нее"
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28.10.2020 11:33
+6
То есть вы,мрази,спёрли деньги у онко больных,которые им нужны уже сейчас и про канабис затрындели?вас не на Майдане повесить надо ,как хотят,а напротив института рака,ублюдки конченые...
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28.10.2020 11:35
+4
Для этого и проводился опрос зе-падлюками.
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28.10.2020 11:36
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Це зараз не на часі! Потрібно вводити воєнний стан, повертати Донбас та Крим, розробляти вакцину від коронавірусу, проводити реформи! Який нах канабіс?
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28.10.2020 11:32 Відповісти
медицинский. Комитет Рады рассматривает три варианта законопроекта о медицинском каннабисе, - "слуга народа" Булах - Цензор.НЕТ 3662
вот заболеешь ты ковидлой - вакцин нет. сиди и лечись канабисом. зато помереть можно счастливым с улыбкой на лице.
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28.10.2020 11:39 Відповісти
Але ЗеКоманді перед тим, що Ви перечислили треба курнути на законній основі.))
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28.10.2020 11:42 Відповісти
вчера очень в тему сказал Вересень
"суть не в том что канабис будет применяться в медицине. это хорошо. тут другое - выращивание! а вот это золотое дно для наркодилеров. и всегда можно купив лицензию на медицинский канабис ссылаться на нее"
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28.10.2020 11:33 Відповісти
Для этого и проводился опрос зе-падлюками.
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28.10.2020 11:36 Відповісти
Дошло, наконец.
А вот к примеру мои коллеги до сих пор думают, что главным вопросом был вопрос по СЭЗ...
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28.10.2020 11:42 Відповісти
Ну да, медичні сорти коноплі мають менше наркотичних речовин, але ж щоб відрізнити їх, треба буде експертиза...
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28.10.2020 11:45 Відповісти
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
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28.10.2020 11:56 Відповісти
Наскільки я розумію, "медичними" спочатку були сорти з меншим вмістом наркотичних речовин. Типу, знеболюють, але мало вставляють... Коноплі ж різні є - ті, які в промислових масштабах для виробництва тканин вирощують, - взагалі майже безобідні, в них наркотичних речовин мізер! І наркоманів на таких полях ви не зустрінете! І споконвіку в Україні росли саме такі безобідні коноплі, а наркотичні переважно росли у теплішому кліматі - Індії, Каліфорнії і тд... Задумайтеся, чому наркотичні коноплі в основному в теплицях вирощують, а промислові - на полі?


Інше питання, що після легалізації медичної коноплі наркодилери вирішили типу "легалізуватися" і під видом медичної вирощувати наркотичну. Ну або пролобіювали медичну марихуану від депресії - і така трава якраз уже вставляє, антидепресант ж))
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28.10.2020 12:03 Відповісти
Ні. Слово ;медичний; лише означає що типу для медичних цілей.
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28.10.2020 12:07 Відповісти
Ви не в темі. В коноплі є 2 основних діючих речовини: CBD і THC
Так ось, в медичній коноплі вміст THC(психоактивної складової) дуже малий, а вміст CBD(лікувальні властивості) більший, інакше кажучи медична конопля не дає кайфу.
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28.10.2020 12:53 Відповісти
Без THC він майже не дієвий. Тому в чистому вигляді від до сраки.
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28.10.2020 12:57 Відповісти
Звідки така інфа?
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28.10.2020 13:05 Відповісти
Гугл в поміч. Навіть за твоїм посиланням. Ти ж не накурений зараз?
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28.10.2020 13:06 Відповісти
Лікування епілепсії Результати, отримані американськими медиками, свідчать, що на тлі препарату для лікування епілепсії на основі канабідіола Епідолекс (Epidiolex) (В дозуванні 20 мг / кг / добу), частота нападів у хворих впала до 42%. Препарат виготовлений у формі сиропу, а діючою речовиною є очищений канабідіол. Ліки не містить тетрігідроканнабінолу(THC) - по посиланню вище.
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28.10.2020 13:20 Відповісти
Є і кращі препарати. Але планокури придумали панацею.
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28.10.2020 14:25 Відповісти
Тобто застосовувати опіати(морфін і т.д.), якими дуже легко викликати передозування та звикання, це ОК, а препарати на основі коноплі, яка майже не викликає звикання і не було відомо жодного випадку смерті від передозування - це погано??
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28.10.2020 14:55 Відповісти
Морфін застосовують при епілепсії?
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28.10.2020 15:40 Відповісти
До чого епілепсія? Препарати з канабісу використовують для знеболювання(морфін теж), для лікування стресу, захворювань опорно-рухового і т.д.
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28.10.2020 16:15 Відповісти
А, ну справді, на умняк як висаде- людина спокійна як двері, тільки кліпає.
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28.10.2020 17:03 Відповісти
Без проблем виписати морфій?дядя ти дебіл?
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28.10.2020 13:27 Відповісти
Я сказав онкохворим, недебіл ти наш. А якщо тобі тупо хочеться кайфонуть- для тебе ;крокодил; в самий раз буде.
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Ці Зелені ****** вже приготували 3 проекта закона!!! Мовчки ! Дійсно, правий Вересень- закон про землю під вирощуваннчя у них вже є!
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28.10.2020 12:38 Відповісти
В багатьох штатах США і в сусідній Канаді взагалі повна легалізація коноплі(в тому числі і для рекреаційного вживання).
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28.10.2020 13:07 Відповісти
Любиш курнути?
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28.10.2020 15:50 Відповісти
значит медицинский самогон тоже можна
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28.10.2020 11:34 Відповісти
То есть вы,мрази,спёрли деньги у онко больных,которые им нужны уже сейчас и про канабис затрындели?вас не на Майдане повесить надо ,как хотят,а напротив института рака,ублюдки конченые...
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28.10.2020 11:35 Відповісти
Кто о чем,а зелёные только о Канабисе думают!Телек больше не работает,хотят страну обкурить!!!
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28.10.2020 11:37 Відповісти
С канабисом украинцам проигрывать деньги от проданной земли будет веселее.
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28.10.2020 11:41 Відповісти
я такое когда-то в "Южном парке" уже смотрел
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28.10.2020 11:41 Відповісти
Це проблема! А що закону про медичний "Тромадол" мало? Все одно рецепти і аптека в долі!
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28.10.2020 11:41 Відповісти
Чи таблетки від кашлю з кодеїном...
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28.10.2020 11:46 Відповісти
Да там їх... В мене знайомий провізор, якось називав ті "спец набори", таблетки + мікстурка.
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28.10.2020 11:53 Відповісти
прекурсоры
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28.10.2020 12:06 Відповісти
Возьмите за основу португальский вариант.
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28.10.2020 11:51 Відповісти
В Україні нема інших проблем- тільки легалайз наркоти. І то правда- укуреним ;Квартал-95; краще заходить.
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28.10.2020 11:55 Відповісти
Необходим еще для нашего дегенерата и наркомана ЗЕянелоха закон о медицинском кокаине. Он очень помогает нашему ПЕРДзеденту и Говнокомандующему.
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28.10.2020 12:07 Відповісти
До речі, героїн- чудодійні ліки від кашлю!
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28.10.2020 12:12 Відповісти
это делается для того чтоб Зелёного наркошу отмазать в будущем ?)
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28.10.2020 12:48 Відповісти
А де три законопроекта про пожиттєве ув"язнення корупціонерів??? Всрались?
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28.10.2020 14:47 Відповісти
 
 