Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах
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На ознайомленні в Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування перебувають три законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях, єдиний текст документа парламентарі ще не напрацювали.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Лада Булах.
"У нашому комітеті на сьогодні немає єдиного проєкту закону про медичний канабіс. Як мінімум, особисто я бачила три варіанти. Над яким саме ми будемо працювати, поки не можу відповісти. Але особисто мені імпонує законопроєкт, який не тільки вносить зміни в постанову Міністерства охорони здоров'я про дозвіл використання ліків з медичного канабісу, а (передбачає. - Ред.) більш широке врегулювання цього питання: це внесення змін до п'яти існуючих законів і двох кодексів – Кримінального Адміністративного – для того, щоб Україна отримала можливість для самосійного виробництва цих ліків і використання для українських громадян і навіть для експорту", – зазначила Булах.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання майже 65% респондентів.
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вот заболеешь ты ковидлой - вакцин нет. сиди и лечись канабисом. зато помереть можно счастливым с улыбкой на лице.
"суть не в том что канабис будет применяться в медицине. это хорошо. тут другое - выращивание! а вот это золотое дно для наркодилеров. и всегда можно купив лицензию на медицинский канабис ссылаться на нее"
А вот к примеру мои коллеги до сих пор думают, что главным вопросом был вопрос по СЭЗ...
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Інше питання, що після легалізації медичної коноплі наркодилери вирішили типу "легалізуватися" і під видом медичної вирощувати наркотичну. Ну або пролобіювали медичну марихуану від депресії - і така трава якраз уже вставляє, антидепресант ж))
Так ось, в медичній коноплі вміст THC(психоактивної складової) дуже малий, а вміст CBD(лікувальні властивості) більший, інакше кажучи медична конопля не дає кайфу.