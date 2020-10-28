Один з корпусів пологового в Івано-Франківську готують для прийому пацієнтів з COVID-19, - мер Марцінків

В Івано-Франківську готують корпус пологового будинку для прийому пацієнтів з COVID-19, розглядається також питання розміщення хворих у поліклініці №2.

Про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємо один з корпусів пологового будинку, який сьогодні не задіяний повноцінно, щоб зробити корпус для прийому пацієнтів з коронавірусом. Чому там? Тому що там є кисневі точки", - зазначив Марцінків.

За словами мера, розглядається також і поліклініка №2.

"Поки що система справляється, але вже відчуваємо проблемну кількість хворих. ... Ситуація контрольована, не катастрофічна", - підкреслив Марцінків.

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