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аеропорт (684) Запоріжжя (1441) вандалізм (399)

Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Події

Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту

У відкритому тиждень тому новому пасажирському терміналі міжнародного аеропорту "Запоріжжя" вандали зіпсували деякі деталі інтер'єру.

Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У вбиральнях повивертали крани, зламали ручки і зіпсували техніку операторів", - йдеться в повідомленні.

Запорожців закликали бережно ставитися до майна громади, поводитися відповідально і не скоювати актів вандалізму.

Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочав роботу 19 жовтня. У перші дні тут обслуговували тільки внутрішні рейси в Київ, а з 21 жовтня почали обслуговувати і міжнародні рейси.

Дивіться: На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, в аеропорту, в одному з перших в Україні проходить тестування інклюзивна система, яка допоможе покращити рівень обслуговування людей з порушеннями слуху.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Мне это напоминает посещение рашистами КПВВ ЧОНГАР, когда сп**дили все, вплоть до плафонов и розеток. УБЛЮДКИ!!! ЧУМУ НА ВАШУ ПУСТУЮ БАШКУ!
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28.10.2020 11:52
+8
Мудрий нарід, любителі русскіх.
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28.10.2020 11:51
+4
І в цей час поліція отримує два лярда з COVID фонду, як борці з короновірусом...
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28.10.2020 11:52
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А не потрібно купляти побутові прилади для громадських місць, де має стояти професійна сантехніка, вандалостійка, яку неможливо пошкодити! Хто купляв побутові крани для аеропорту - хай за свої тепер ставить такі які неможливо виламати! Є професійна сантехніка з товстої неражавійки, для громадських місць, для тюрем, для вокзалів, де немає кранів, де стоять фотоелементи і сам змішувач неможливо викрутити або виламати без спеціального обладнання! Але ж хтось з керівництва проїпав цей момент, купив дешеве лайно замість професійного обладнання і тепер вандали все ламають.
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28.10.2020 11:56 Відповісти
"... купив дешеве лайно замість професійного обладнання..."
Оприходовал как дорогое, а разницу прикарманил.
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28.10.2020 12:49 Відповісти
100500 %%
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28.10.2020 15:08 Відповісти
нет таких крепостей....
большевики сэр!
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28.10.2020 13:10 Відповісти
Повірте на слово, вони знали різницю між тим, що ТРЕБА БУЛО і що вони закупили.

Розум там заточений тільки на бабло.
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28.10.2020 15:11 Відповісти
Фигня какая-то..А где охрана?
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28.10.2020 11:50 Відповісти
ну они же не могут над каждым писсуаром стоять
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28.10.2020 11:56 Відповісти
"испортили технику операторов" - это тоже писсуар, Уважаемый Кролик? ))
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28.10.2020 12:03 Відповісти
ну тогда нужно проводить расследование по статье "теракт"
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28.10.2020 12:36 Відповісти
Наверное ситуация попроще и банальнее - вводили в эксплуатацию под выборы, охранные системы не закончили в нужной мере, какая-то обслуга (строители возможно) об этом знала и поживилась по мелочи.
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28.10.2020 12:46 Відповісти
могли. Но статья "теракт" все равно нужна. Чтоб неповадно было.
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28.10.2020 12:51 Відповісти
Ага и тогда приедет СБУ и "конфискует" себе остатки техники и охранных систем))
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28.10.2020 13:01 Відповісти
СБУ конфискует? А ты случайно не из тех строителей? Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада - Цензор.НЕТ 8289
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28.10.2020 13:13 Відповісти
Так то охорона і вкрала. Вони єдині хто має на це час і натхнення. Теж мені новина!
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28.10.2020 12:12 Відповісти
да. Охранников не мешало бы проверить.
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28.10.2020 12:37 Відповісти
Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада - Цензор.НЕТ 6295
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28.10.2020 13:14 Відповісти
А где в это время побывали менты,охраняющие терминал? В соседнем баре со шлюхами?
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28.10.2020 11:50 Відповісти
P.S. Ах,в уборных? Тогда вопросов к ментам нет. Есть только вечный вопрос о существовании животных в человеческом обличии.
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28.10.2020 11:54 Відповісти
Мудрий нарід, любителі русскіх.
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28.10.2020 11:51 Відповісти
Сакральное місце для них
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28.10.2020 11:55 Відповісти
перемикаючи регістри авто коректор тут як тут))
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28.10.2020 11:56 Відповісти
Не руSSкіх, а параші.
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28.10.2020 15:13 Відповісти
А камеры? А регистрационные данные?
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28.10.2020 11:51 Відповісти
в туалетах камер нет.
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28.10.2020 11:57 Відповісти
теперь будут .... наверно
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28.10.2020 14:28 Відповісти
Дикари
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28.10.2020 11:51 Відповісти
Псарня работает.
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28.10.2020 11:51 Відповісти
Эм это же новый терминал там должно быть куча камер наблюдения, что никак не определили до сих пор кто вандалил?
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28.10.2020 11:52 Відповісти
Мне это напоминает посещение рашистами КПВВ ЧОНГАР, когда сп**дили все, вплоть до плафонов и розеток. УБЛЮДКИ!!! ЧУМУ НА ВАШУ ПУСТУЮ БАШКУ!
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28.10.2020 11:52 Відповісти
так это они и есть, это то быдло шестерки рашистов сепарня.
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28.10.2020 12:02 Відповісти
І в цей час поліція отримує два лярда з COVID фонду, як борці з короновірусом...
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28.10.2020 11:52 Відповісти
очередная сказочка, имя вандалам застройщик или охрана.
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28.10.2020 11:54 Відповісти
вполне возможно
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28.10.2020 11:58 Відповісти
Кого вибирают себе в президенты, мэры, депутаты такой и металитет у населения. Одним словом потомки переселенных кацапов йоськой сралиным.
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Вандали є всюди, в кожній країні. В 99% це підлітки, які не мали достатньо виховання, щоб навчитися шанувати суспільне майно чи об'єкти загального користування. Іноді мали виховання, проте стадні інстинкти його перемогли.
У віці 10 років, демонструючи дівчатам-однокласницям "карате", я зламав з 3 штахетини в шкільному паркані. Звичайно, мене "вичислили" і після суворої розмови з моїм суворим батьком і педагогами я 5 днів після уроків під дощами і градом ремонтував весь довжелезний паркан, міняючи криві чи тріснуті штахетини, підганяючи розмір тощо. Потім тиждень його фарбував. Керував виправними роботами вчитель праці. Цього виховання вистачило.
Аеропорт - це режимний об'єкт. Якщо не зловили вандалів, то і терористів не зловлять. Охорону треба звільняти, а підрядник, який проектував та монтував технічну систему безпеки, повинен повернути кошти.
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28.10.2020 12:15 Відповісти
Подрядчик списывает на убытки от вандалов собственные откаты и кражи исполнителей
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28.10.2020 12:30 Відповісти
Дикуни , що ще мона скаати...
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28.10.2020 13:43 Відповісти
мабуть коли уходілі папєрєдникі - забрали "все своє"
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28.10.2020 15:04 Відповісти
 
 