Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада

У відкритому тиждень тому новому пасажирському терміналі міжнародного аеропорту "Запоріжжя" вандали зіпсували деякі деталі інтер'єру.

Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У вбиральнях повивертали крани, зламали ручки і зіпсували техніку операторів", - йдеться в повідомленні.

Запорожців закликали бережно ставитися до майна громади, поводитися відповідально і не скоювати актів вандалізму.

Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочав роботу 19 жовтня. У перші дні тут обслуговували тільки внутрішні рейси в Київ, а з 21 жовтня почали обслуговувати і міжнародні рейси.

Дивіться: На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, в аеропорту, в одному з перших в Україні проходить тестування інклюзивна система, яка допоможе покращити рівень обслуговування людей з порушеннями слуху.