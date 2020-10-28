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Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв

Якщо цих повій не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд і люстрацію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Проститутки в мантіях, які обслуговували всіх президентів і за це розставлялися та зберігаються на високих посадах суддів, іменем України руйнують закони, які з такими зусиллями були ухвалені після Євромайдану.

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Якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу - корупціонери просто не звітуватимуть, як у безтурботні для них часи Януковича.

Я віддав важливу частину свого життя, щоб це припинилося. Тепер в мене відчуття, що цю частину в мене відбирають. Якщо цих проституток не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за грати, та багатостраждальну люстрацію", - заявив Соболєв.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Так вы же, козлы, до этого и довели.

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 2988
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28.10.2020 11:56
+12
В нього дружина працює на Бєню і Медведчука, і все Ок, суперпатріоту Єгоркє ніде не тисне.
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28.10.2020 11:59
+10
опа Єгорка, як там на державних харчах у Зелі, разом з Мустафою норм живеться?
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28.10.2020 11:54
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ще одна прасті...ка, яка продалася за зелені Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 1008
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28.10.2020 11:51 Відповісти
опа Єгорка, як там на державних харчах у Зелі, разом з Мустафою норм живеться?
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28.10.2020 11:54 Відповісти
Йому, на відміну від Лєща і Мустафи, Зеля навіть держ харчів не дав... Єгорка в ІТ-шники подався...
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28.10.2020 11:56 Відповісти
В нього дружина працює на Бєню і Медведчука, і все Ок, суперпатріоту Єгоркє ніде не тисне.
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28.10.2020 11:59 Відповісти
Так вы же, козлы, до этого и довели.

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 2988
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28.10.2020 11:56 Відповісти
Наказывать похоже будут уже другие люди ,но наказывать будут обязательно и при чём очень скоро . Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 7939
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28.10.2020 12:01 Відповісти
Какое "сокрытие имущества"? Шо ты мелешь? Имущество давно переписано на жену (с которой, естественно, в разводе) на дальних родственников, водителей и зависимых друзей и знакомых. Вы, и ты в т.ч., эти законы выписали так, что все наши антикоррупционные органы, при всем их желании (что вызывает большие сомнения) не могут никого привлечь к ответственности! Ибо пчелы против меда не бывают!
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28.10.2020 12:01 Відповісти
Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв - Цензор.НЕТ 788
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28.10.2020 12:09 Відповісти
Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - ... Соболев

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Соболев, а за прошедшее время кто из должностных лиц был наказан и как?
Фамилии в студию!
Ведь ни для кого не секрет о незаконном обогащении депутатов, судей и т. д.
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28.10.2020 12:20 Відповісти
Самое приоритетное для борьбы с коррупцией это- 1) привлечение судей КС.2)приоритетного мошеника,похоже на КОЛОМОЙСКОГО.3)посадить своих друзей,на что не мог решится Порошенко.4)всех российских агентов выслать,по крайней мере тех,кто сегодня на виду.5)подробно рассказать народу,что Зеленский делал в Омане.6) изменить парламентом выборный кодекс,право в голосовании дано тем,кто платит налоги.(пенсионерам с включением пониженного коэффициента,а инвалидам как всем).Пять первых пунктов можно делать не замедлительно и это обязанности гаранта . Другой алгоритм будет превращаться в демагогию и импотенцию гаранта или участника коррупции.Хотя он замешан в нарушении Конституции и участии в политической коррупции.
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28.10.2020 12:24 Відповісти
А кто должен остановить проституток КСУ, ни одного человека под КСУ нету, хотя должно уже выйти иысячи, и вынести нах.й всех коллаборантов и отправить за решетку.
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28.10.2020 12:25 Відповісти
Проститутки в мантиях будут защищать своих хозяев Беню, Медведчука, Портнова, которые им обеспечивают роскошную жизнь, до тех пор, пока они гнева народа будут больше бояться, чем их
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28.10.2020 12:25 Відповісти
О, повылазило. А думать? По сути - это смотря для кого. Вопрос-то, как и все остальное, имеет две стороны. Не просто же так все это затевается за несколько дней до выборов в США. Кто-то хочет себя обезопасить, и заработать.
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Свинарчуки отдыхают.
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28.10.2020 13:04 Відповісти
 
 