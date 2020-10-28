Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв
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Якщо цих повій не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд і люстрацію.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Проститутки в мантіях, які обслуговували всіх президентів і за це розставлялися та зберігаються на високих посадах суддів, іменем України руйнують закони, які з такими зусиллями були ухвалені після Євромайдану.
Якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу - корупціонери просто не звітуватимуть, як у безтурботні для них часи Януковича.
Я віддав важливу частину свого життя, щоб це припинилося. Тепер в мене відчуття, що цю частину в мене відбирають. Якщо цих проституток не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за грати, та багатостраждальну люстрацію", - заявив Соболєв.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
Будь ласка, зачекайте...
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Соболев, а за прошедшее время кто из должностных лиц был наказан и как?
Фамилии в студию!
Ведь ни для кого не секрет о незаконном обогащении депутатов, судей и т. д.