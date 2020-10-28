Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет міністрів зняв обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів і членів наглядових рад державних підприємств.
Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчить постанову № 996 від 26 жовтня.
"Встановити, що в жовтні 2020 року і в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів і винагороду членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається відповідно до умов контрактів", - йдеться в постанові.
Таким чином, Кабмін відновив дію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".
Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців з 1 квітня не повинні перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників і суддів в 10 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата зараз встановлена на рівні 4 723 гривень).
Будь ласка, зачекайте...
Чем больше украинцев умрет от короновируса или еще там какой заразы, тем больше территорри мы для их "освободим" , тем больше они Земли смогут украть.
Конечно если бы олигархи заплатили по таким тарифам , как народ за комуналку , то прибыль тоже была бы приличной до такой стать "расходов", как разворовывание гос.средтв, а таа маэмо що маэмо.
Сами олигархи платить не будут, скорее им Зеленский заплатит с бюджета и получит откат,то прибыль тоже была бы 3 миллрд.евро до такой стратьи расходов , как "разаровывание", ,
Так что власть платит зарплаты своим мереддерам за вредительство, как с фондом короновируса, чем больше украинцев умрет от короновируса, тем больше власть жировать будет.
Мы говорим о том, что действия власти не поддаются логике,но логики здесь не будет они просто лгут нам в лицо, а где логика? когда при смертельной эпидемии если они так за народ, половину фонда пошла на что угодно толькоко не на защиту народа от инфекции , а вторая половина просто лежит на счету, а в это время медики и население без защиты, без тестов , лекарств тяжело болеют и умирают.
Выборы прошли, гуляй, рванина!