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Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату

Кабінет міністрів зняв обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів і членів наглядових рад державних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчить постанову № 996 від 26 жовтня.

"Встановити, що в жовтні 2020 року і в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів і винагороду членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається відповідно до умов контрактів", - йдеться в постанові.

Таким чином, Кабмін відновив дію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".

Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців з 1 квітня не повинні перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників і суддів в 10 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата зараз встановлена ​​на рівні 4 723 гривень).

Також читайте: МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
кінець епохи Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 2092....
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28.10.2020 11:57
+13
Не бачу причин чому потрібно відміняти обмеження на зарплати! Коронавірус наступає, війна триває, економіка в кризі, за що платити більше, за яку таку роботу чиновників та спостережних рад? Хоч хтось показав результати за які можна було б заплатити велику зарплату?
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28.10.2020 11:58
+11
"Пір во врємя чуми"! Жесть! Вони точно слуги народу?
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28.10.2020 11:58
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кінець епохи Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 2092....
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28.10.2020 11:57 Відповісти
Клятий Порошенко. Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 9059
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28.10.2020 12:01 Відповісти
Да, это он!
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 6967
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28.10.2020 12:09 Відповісти
Мабуть справді відчувають свій кінець, тому вирішили не соромитися
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28.10.2020 12:38 Відповісти
Не бачу причин чому потрібно відміняти обмеження на зарплати! Коронавірус наступає, війна триває, економіка в кризі, за що платити більше, за яку таку роботу чиновників та спостережних рад? Хоч хтось показав результати за які можна було б заплатити велику зарплату?
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28.10.2020 11:58 Відповісти
Результат?, не финансвые показатели гос.предприятий они, как раз все в убытках,а наобот, чем меньше зарплаты у рабочих и прибыль предприятия тем выше зарплата у "руководства" и наблюдательного совета, ну как по всейстране, чем хуже народ живет темлуше живет власть и олигархи, но действительно непонятно за что отвечают наблюдательные советы и получают огромные деньги?,за то что наблюдают как директорат грабит предприятия и не поатит налоги как Нафтогаз - неплохая работа - наблюдать , как раворовываются предприятия и получать за это как канслер Германии, так может нам Меркель нанять вместт Зеленой саранчи? что за идеотизм и кто с ними подписыват контракты - Шмыгаль и Зелерский Ахметовские? тогда понятно за какой результат им платят на примере использования фонда короновируса.
Чем больше украинцев умрет от короновируса или еще там какой заразы, тем больше территорри мы для их "освободим" , тем больше они Земли смогут украть.
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28.10.2020 14:13 Відповісти
Я не проти платити високі зарплати, але де результати роботи всіх цих високооплачувальних радників, членів рад директорів та наглядових рад! Де збільшення прибутків та зменшення збитків? Німецька залізниця Доче бан виплачує мільйони євро кожному директору, але ж там і фінансові результати шикарні - прибутки під 3 млрд. євро щороку, при тому що вантажів вони перевозять не більше Укрзалізниці!
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28.10.2020 14:16 Відповісти
Да и зарплата рабочих на Дойче бан 3, 5 тыс евро в месяц, но грузов они перевозят наверное не меньше,но спорить не буду.
Конечно если бы олигархи заплатили по таким тарифам , как народ за комуналку , то прибыль тоже была бы приличной до такой стать "расходов", как разворовывание гос.средтв, а таа маэмо що маэмо.
Сами олигархи платить не будут, скорее им Зеленский заплатит с бюджета и получит откат,то прибыль тоже была бы 3 миллрд.евро до такой стратьи расходов , как "разаровывание", ,
Так что власть платит зарплаты своим мереддерам за вредительство, как с фондом короновируса, чем больше украинцев умрет от короновируса, тем больше власть жировать будет.
Мы говорим о том, что действия власти не поддаются логике,но логики здесь не будет они просто лгут нам в лицо, а где логика? когда при смертельной эпидемии если они так за народ, половину фонда пошла на что угодно толькоко не на защиту народа от инфекции , а вторая половина просто лежит на счету, а в это время медики и население без защиты, без тестов , лекарств тяжело болеют и умирают.
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28.10.2020 15:28 Відповісти
"Пір во врємя чуми"! Жесть! Вони точно слуги народу?
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28.10.2020 11:58 Відповісти
Слуги олигархов. Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 9710
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28.10.2020 12:15 Відповісти
Лакеи урода
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Какая трогательная забота о тех, кому и без этого нехило?
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28.10.2020 11:59 Відповісти
Падают на дно (выборы в местные советы показали это) и решили себя перед этим не обидеть! Сейчас дерибан бюджета пойдет по турборежиму!
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 4276
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28.10.2020 11:59 Відповісти
Всё правильно ,лохов надо наказывать ,терпит лохторат ,значит шпиль его сильнее ... Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 6088
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28.10.2020 12:00 Відповісти
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий, с октября чиновники будут получать полную зарплату - Цензор.НЕТ 4752
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28.10.2020 12:02 Відповісти
как свиньи возле корыта раз пять за день приходят жрать зелень!
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28.10.2020 13:02 Відповісти
Так пусть идет на вольне хлеба , там узнает по чем фунт соли так еще и налоги заплатить надо, а то пригрелись на народной груди - выкормыши.
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28.10.2020 14:21 Відповісти
Заботливые - всё о "людях "....(((
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28.10.2020 12:04 Відповісти
За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К. (см. 15.09.2020, 21.‎09.‎2020 г. 09.10.2020 г.)
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28.10.2020 12:05 Відповісти
А какая разница, напечатаем "денег" еще,раздадим фантики - нард доволен, рулим.
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28.10.2020 14:24 Відповісти
Ну, вот!
Выборы прошли, гуляй, рванина!
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28.10.2020 12:12 Відповісти
Слуги в отличии от хозяевов ничем не ограничены.
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28.10.2020 12:23 Відповісти
Ну что граждане, готовимся кормить ненасытные рожи чиновника!! Паскуды, у вас кризис миновал? вернее настал кризис в ваших карманах.. ублюдки!
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28.10.2020 12:24 Відповісти
я так понял затягиваем пояса, пока тбогатый похудеет, нищий кони двинет.. уроды!
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28.10.2020 12:25 Відповісти
"О сколько нам откритій чудних..." готує влада після виборів....
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28.10.2020 12:34 Відповісти
прям перемога за перемогой
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28.10.2020 12:44 Відповісти
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 9869 Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 1349
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28.10.2020 12:45 Відповісти
А кто-то ожидал другого от зе-кретинов? В самой нищей стране самые высокие зарплаты в чиновников. Вам газ почти по 9 грн, а нам зарплаты. Він же не лох.
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28.10.2020 12:57 Відповісти
пенсионерам зарубали 2141 типа погіршить показники бюджету, а этим каклам ничего не погіршить, вот уроды(((
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28.10.2020 13:00 Відповісти
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 5185
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28.10.2020 13:10 Відповісти
Схоже на те,що при владі у нас ні одного нормального нема. Та їх,власне,і не було...
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28.10.2020 13:27 Відповісти
Ребята поняли что рейтинги теперь спасать поздно и началась чернуха.
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28.10.2020 13:35 Відповісти
зашквари з одного на добу плавно переходять у 5 на добу!!!!!!!!!
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28.10.2020 13:52 Відповісти
фух... славно то как! а то ж они бедные оголодали за 3 мес. на "ограниченные" 47 000 грн в мес... значит не такие уж пустые закромаРодины, раз миллионерам вернули их тысячные зарплаты...
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28.10.2020 13:56 Відповісти
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату - Цензор.НЕТ 5164
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28.10.2020 14:05 Відповісти
а 2100 пенсії, ПІДАРАСИ
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28.10.2020 14:42 Відповісти
Хотів би послухати кабмін,які такі вагомі причини повернути чинушам великі зарплати.Шмигаля на телебачення.
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28.10.2020 14:56 Відповісти
хтось же повинен жити "по европейські"!
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28.10.2020 15:06 Відповісти
 
 