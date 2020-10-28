Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів

Майже двом сотням аеропортів у Європі загрожує неплатоспроможність у найближчі місяці, оскільки пов'язана з коронавірусом криза продовжує завдавати шкоди галузі.

Про це оголосила лобістська асоціація, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів ACI EUROPE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як повідомляє Politico, Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини її авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору.

Всього в Європі 740 аеропортів. ACI Europe говорить, що в зоні ризику - 193 з них. Асоціація підкреслює, що це в основному регіональні аеропорти, які допомагають підтримувати близько 277 тис. робочих місць.

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"Через вісім місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, щоб залишатися відкритими, а доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати", - сказав генеральний директор ACI Europe Олівер Янковець.

У вівторок ACI Europe повідомила про зниження пасажиропотоку в аеропортах Європи у вересні на 73% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Авіагалузь сильно страждає від обмежувальних заходів, викликаних поширенням коронавірусу. Раніше ICAO прогнозувала багатомільярдні втрати авіакомпаній.

Українська авіакомпанія МАУ просить у держави стабілізаційний кредит на $ 60 млн. В умовах простою компанія витрачає на своє утримання $ 14,5 млн в місяць і просить допомоги у держави для підтримки життєдіяльності.

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З 1 листопада Turkish Airlines відправить іноземних пілотів у неоплачувану відпустку на шість місяців.