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Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів

Майже двом сотням аеропортів у Європі загрожує неплатоспроможність у найближчі місяці, оскільки пов'язана з коронавірусом криза продовжує завдавати шкоди галузі.

Про це оголосила лобістська асоціація, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів ACI EUROPE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як повідомляє Politico, Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини її авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору.

Всього в Європі 740 аеропортів. ACI Europe говорить, що в зоні ризику - 193 з них. Асоціація підкреслює, що це в основному регіональні аеропорти, які допомагають підтримувати близько 277 тис. робочих місць.

Дивіться: "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19. ВIДЕО

"Через вісім місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, щоб залишатися відкритими, а доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати", - сказав генеральний директор ACI Europe Олівер Янковець.

У вівторок ACI Europe повідомила про зниження пасажиропотоку в аеропортах Європи у вересні на 73% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Авіагалузь сильно страждає від обмежувальних заходів, викликаних поширенням коронавірусу. Раніше ICAO прогнозувала багатомільярдні втрати авіакомпаній.

Українська авіакомпанія МАУ просить у держави стабілізаційний кредит на $ 60 млн. В умовах простою компанія витрачає на своє утримання $ 14,5 млн в місяць і просить допомоги у держави для підтримки життєдіяльності.

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З 1 листопада Turkish Airlines відправить іноземних пілотів у неоплачувану відпустку на шість місяців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Надо всем раздать стабкредиты, но поровну. А потом всем дружно умереть. Уехать и улететь будет некуда,кроме Африки и Азии, да и то не все страны будут открыты. Складывается впечатление на искусственно создаваемый апокалипсис... Мозги всех поразила корона?...
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28.10.2020 13:36
+1
Ну ,и зашибись.
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28.10.2020 12:04
+1
А мы на футбол на выборы в кинотеатр ходим И НЕТ ЭТОЙ КОРОНЫ ((((((((
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28.10.2020 12:13
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Нехай щастить!
А якщо без жартів, не одним їм сутужно від карантину.
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28.10.2020 12:02 Відповісти
Жопа продолжается...
Не то, что в паРаше, на ковид просто не обращают внимание)
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28.10.2020 12:03 Відповісти
Ну там на уровне государства всегда политика выражалась в фразе "Ничаво, бабы еще нарожают".
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28.10.2020 12:06 Відповісти
Літаки це замкнутий простір, в якому вірус гарантовано передається всім пасажирам літака. Проведено наукове дослідження розповсюдження коронавірусу від одного пацієнта по вентиляційним системам літака і науковці з'ясували що коронавірус за лічені хвилини заповнює собою весь повітряний простір всередині літака! Вихід може бути тільки в окремих дихальних системах-масках для кожного пасажира, але це також сумнівне рішення. Тільки ефективна медична сертифікація пасажирів може забезпечити біологічну безпеку на борту.
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28.10.2020 12:04 Відповісти
Не рассказывайте страшилки, далёкие от реальности. Воздух в самолете постоянно обновляется. Если лететь в маске и соблюдать гигиену, риск заразиться 1%. А вот в магазинах, куда мы ежедневно вынуждены ходить за едой, где нет вентиляции (а не кондиционирования), там возможность заражения короной значительно бОльше
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28.10.2020 13:42 Відповісти
Дослідження західних університетів, говорить про те що ймовірність отримати коронавірус в дихальну систему людини, яка перебуває в літаку при наявності хоча б одного хворого на коронавірус - майже 100%!
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28.10.2020 13:45 Відповісти
в сентябре проверено на практике)) хорошая вентиляция,маска и дистанция в самолете при входе и выходе - это работает.
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28.10.2020 14:32 Відповісти
Ну ,и зашибись.
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28.10.2020 12:04 Відповісти
А мы на футбол на выборы в кинотеатр ходим И НЕТ ЭТОЙ КОРОНЫ ((((((((
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28.10.2020 12:13 Відповісти
Будет.
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28.10.2020 13:38 Відповісти
Может, это мор, который в Библии предсказан?
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
- Откр. 6:7-8
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28.10.2020 12:33 Відповісти
то есть четверть населения погибнет? Европе грозит авиаколлапс из-за пандемии коронавируса: могут быть закрыты почти 200 аэропортов - Цензор.НЕТ 8240
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28.10.2020 12:34 Відповісти
200 аеропортів закрито -- і це апокаліпсис? Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів - Цензор.НЕТ 8099
Он в "луганДон" вже 6-ий рік живуть без аеропортів, ще нахвалюють таке життя Європі загрожує авіаколапс через пандемію коронавірусу: можуть бути закриті майже 200 аеропортів - Цензор.НЕТ 3776
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28.10.2020 12:52 Відповісти
Надо всем раздать стабкредиты, но поровну. А потом всем дружно умереть. Уехать и улететь будет некуда,кроме Африки и Азии, да и то не все страны будут открыты. Складывается впечатление на искусственно создаваемый апокалипсис... Мозги всех поразила корона?...
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28.10.2020 13:36 Відповісти
 
 