За добу від COVID-19 померли 15 киян, одужали - 221, виявлено 563 нові випадки, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 563 людини, 15 хворих померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.
"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 563 людини. Померли 15 хворих. Усього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450", - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли: 296 жінок віком від 18 до 96 років і 19 дівчаток від двох до 17 років. А також 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв і 20 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 14 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 221 людина. Усього коронавірус подолали 12 146 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 84 та в Солом'янському районі – 80 випадків.
"На жаль, збільшується в нас і кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти - у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікують 491 хворий", - зазначив мер Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Недавно вышла интересная передача в которой рассказывают какие продукты помогают не заболеть ковидом и что не надо бояться матового стекла легких и что не надо бежать делать КТ. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=c9B5yd3QJUU
Говорят от ковида нет таблеток. Да, он так и разрабатывался. Но он бессилен перед народным лечением. Ведь народное лечение запрещено за рубежом, там только по лицензии и только таблетки.
Попробуйте принимать - можно добавлять в кофе - пол чайной ложки куркумы плюс маааленькая щепотка красного жгучего и черного перцев. залитого четверть или пол стаканчика горячей воды. Можно это добавлять в чай - он будет по цвету - светло желтенький, а по вкусу почти не заметите разницы. Вы сразу почувствуете как словно эликсир жизни разливается по телу. Проходят температура, ломота, больное горло, лечится расстройство желудка. Все это лечит красный острый перец. Перцы увеличивают силу куркумы в сто раз. А куркума считается мощным средством от всего перечисленного также, фактически аналог антибиотику - природное средство. Кроме того, кто не может пить кофе от давления - куркума нормализует давление.
Если вы имеете возможность и у вас кашель - очень помогает вкусный сладкий десерт - минут пять прокипятить три сухих инжирины в небольшом количестве молока - чтобы покрывало чуть-чуть и уже когда будет рассыпаться под вилкой через минут пять - размять или железной ногой блендера размолоть в крем - очень вкусный и сладкий - прекрасно лечит кашель. А вирусы в легких убивает средство для детей - луковицу среднюю натереть на терке или размолоть блендером со столовой ложкой сахара и выдержать 8 часов, чтобы вышло зло от лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Избавляет от всех вышеперечисленных простудных бед также пол чайной ложки соды на пол стакана закипающей воды(90 градусов или до первых пузырьков - кипение белого ключа).
Надо охладить до тепленького и выпить.Только все время я соду не пью, потому что иногда распухает вена - столько грязи она выносит в кровь. В таком случае надо выпить большой стакан воды - вена разглаживается.
Если все же заболели сильным кашлем и сильная слабость, то силы организму преодолеть напасть придает средство для туберкулезников и обновляющее кровь - настойка алоэ, кагор, мед - вот ссылка:
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Это очень вкусная настойка, но ее надо пить не больше столовой ложки за раз, а то повысится давление. Если же, все таки, перепили по незнанию, или кто-то из родных не знал и выпил больше и повысилось давление то вот средство укрепляющее сердце и нормализующее давление надолго. Картофельную кожуру прокипятить в воде, чтобы чуть покрывала минут 15 и отвар выпить. А то и остаток перелить в железную круужку и заморозить. Повысилось давление - поставили кружку на газ , растопили сколько надо, выпили, а остальное опять в морозилку. Давление нормализуется быстро - минут через 15.
Хорошо бы все эти народные рецепты передать нашим воинам на фронт - у них мало лекарств, а такие простые и дешевые средства помогли бы им быть здоровыми в тяжелых полевых условиях.Ваши сыновья, мужья и браться будут здоровыми, а наша украинская армия - крепче и сильнее.
Если такое будете применять в жизни, то всегда будете здоровы.
Желаю всем крепкого здоровья!