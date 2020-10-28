Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко

Завтра, 29 жовтня, відновлюється навчання після канікул у столичних школах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

"З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів в 186 школах Києва - через захворювання педагогів і учнів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані ділянки, здійснили дезінфекцію. А 95 відсотків навчальних закладів - 420 шкіл - за заявками директорів вже підключені до опалення.

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"Думаю, учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але, підкреслю: ми тримаємо ситуацію на контролі й оперативно приймаємо рішення щодо карантину в окремих школах. Або про переведення окремих класів на дистанційне навчання", - зазначив Віталій Кличко.