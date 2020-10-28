Частка нелегальних сигарет на українському ринку продовжує зростати, - гендиректор JTI Україна Холловей

Незважаючи на зусилля правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів, частка контрабандних і контрафактних сигарет на українському ринку зростає.

Одним з механізмів боротьби з цим явищем могла б стати криміналізація контрабанди тютюнових виробів, пише Українська правда.

За словами генерального директора JTI Україна Пола Холловея, українці витрачають на сигарети близько 25% своїх доходів. І ціни на сигарети продовжують рости, оскільки зростає акциз. Коли сигарети стають занадто дорогими, зростає попит на нелегальні цигарки. "Частка нелегального обігу тютюнових виробів в 2019 році склала 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Згідно з дослідженням Kantar, у серпні 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9% ", - говорить Холловей.

У такій ситуації страждають як легальні виробники сигарет, так і сама держава. Якщо в минулому році торгівля сигаретами в обхід касового апарату коштувала бюджету 4,7 млрд грн, то тільки за 8 місяців 2020 року бюджет уже недоотримав 4,5 млрд грн. Значну частину нелегальних сигарет реалізують через інтернет. Боротися з такими сайтами важко, оскільки вони знаходяться за межами України. "Впливати на роботу сайтів можна опосередковано - через людей, які роблять замовлення. Вилучаємо сигарети, відстежуємо, звідки вони прийшли. Так знаходимо складські приміщення, але це, скоріше, наслідки", - коментує в.о. керівника ДФС Сергій Солодченко.

Заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Никифоренко зазначає, що сигарети - у лідерах контрабанди. Близько 60% реалізується через порти, де затримують великі партії сигарет. Наприклад, недавно виявили партію на 80 млн грн. Проблемою залишається те, що в Україні, на відміну від сусідніх країн, немає кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет.

"У Румунії за 10 ящиків сигарет можна отримати 5 років тюремного ув'язнення. Румуни менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів "спеціалізується" на контрабанді", - пояснює Никифоренко. Гендиректор JTI Україна Пол Холловей уточнює, що якщо буде кримінальна відповідальність, то людина двічі подумає, чи варто поширювати незаконні тютюнові вироби.