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Новини Суспільство
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контрабанда (1551) цигарки (622)

Частка нелегальних сигарет на українському ринку продовжує зростати, - гендиректор JTI Україна Холловей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Частка нелегальних сигарет на українському ринку продовжує зростати, - гендиректор JTI Україна Холловей

Незважаючи на зусилля правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів, частка контрабандних і контрафактних сигарет на українському ринку зростає.

Одним з механізмів боротьби з цим явищем могла б стати криміналізація контрабанди тютюнових виробів, пише Українська правда.

За словами генерального директора JTI Україна Пола Холловея, українці витрачають на сигарети близько 25% своїх доходів. І ціни на сигарети продовжують рости, оскільки зростає акциз. Коли сигарети стають занадто дорогими, зростає попит на нелегальні цигарки. "Частка нелегального обігу тютюнових виробів в 2019 році склала 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Згідно з дослідженням Kantar, у серпні 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9% ", - говорить Холловей.

У такій ситуації страждають як легальні виробники сигарет, так і сама держава. Якщо в минулому році торгівля сигаретами в обхід касового апарату коштувала бюджету 4,7 млрд грн, то тільки за 8 місяців 2020 року бюджет уже недоотримав 4,5 млрд грн. Значну частину нелегальних сигарет реалізують через інтернет. Боротися з такими сайтами важко, оскільки вони знаходяться за межами України. "Впливати на роботу сайтів можна опосередковано - через людей, які роблять замовлення. Вилучаємо сигарети, відстежуємо, звідки вони прийшли. Так знаходимо складські приміщення, але це, скоріше, наслідки", - коментує в.о. керівника ДФС Сергій Солодченко.

Заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Никифоренко зазначає, що сигарети - у лідерах контрабанди. Близько 60% реалізується через порти, де затримують великі партії сигарет. Наприклад, недавно виявили партію на 80 млн грн. Проблемою залишається те, що в Україні, на відміну від сусідніх країн, немає кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет.

"У Румунії за 10 ящиків сигарет можна отримати 5 років тюремного ув'язнення. Румуни менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів "спеціалізується" на контрабанді", - пояснює Никифоренко. Гендиректор JTI Україна Пол Холловей уточнює, що якщо буде кримінальна відповідальність, то людина двічі подумає, чи варто поширювати незаконні тютюнові вироби.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Хм, а вы еще больше акцизы повышайте. Гасите пламя бензином.
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28.10.2020 13:10
+11
Ви ще ціни на цигарки підніміть - тоді точно чорний ринок щезне Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 3415.
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28.10.2020 13:11
+6
Бо зє рехформатори дєбіли!
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28.10.2020 13:07
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Бо зє рехформатори дєбіли!
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28.10.2020 13:07 Відповісти
Не можешь победить - возглавь! 😉
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28.10.2020 13:09 Відповісти
Хм, а вы еще больше акцизы повышайте. Гасите пламя бензином.
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28.10.2020 13:10 Відповісти
Ви ще ціни на цигарки підніміть - тоді точно чорний ринок щезне Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 3415.
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28.10.2020 13:11 Відповісти
Курить надо бросать. Не модно, вредно и дорого.
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28.10.2020 13:14 Відповісти
уже снова модно Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 8560
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28.10.2020 13:17 Відповісти
Тогда пускай не жалуются, мода требует жертв. Впоочем это модно у людей недалеких. Глуповатых.
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28.10.2020 13:18 Відповісти
та да...
Одни глупцы..
Черчилль, Эйнштейн, Кастро, Фрейд, Сталин, Пикассо, Твен...
и так далее...
А ты умён... мудр... Только нет тебя в списках знаменитых Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 930
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28.10.2020 13:26 Відповісти
Дорожче ніж вибрати клоуна в президенти і потім дивитися як ціни на все підлітають?
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28.10.2020 13:20 Відповісти
Та ви шо! А як що ще кілька фабрик закрити ситуація не виправиться?
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28.10.2020 13:13 Відповісти
Слава ЗЕ! Слава ЗЕ!
При "барИге" такого не было. А, что по этому поводу скажет грузинский нахлебник некто Саакашвили? А Егорка Хорьков, пардон, Соболев? А его маричка что метала г ртом на тв Г+Г? Ну, и прочая мразь?
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28.10.2020 13:13 Відповісти
25% тратят на сигареты = надо шоп тратили 50%
где такое еще возможно?
"государство страдает"? Так нахер такое гос-во(чиновники) если граждане седня покупают по 30 грн., завтра по 50, а послезавтра - турма, ибо "а ты купил с левой акцизкой" пачку?
кстати - где живет и на чем ездит этот у... ну, то есть, чинуша?
В хрущевке? На ланосе?
Не думаю.
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28.10.2020 13:15 Відповісти
Пользуюсь контробандными сигаретами(хотя и среди них есть фуфло).В магазине даже цены не смотрел.А недавно посмотрел-"Киев",который 2 года назад по 18гр. было западло курить,стоит 38гр. Контрабас около 25гр.
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28.10.2020 13:15 Відповісти
А я курю только Camel. Среди контрабаса не видел. В магазине покупаю - уже 57.44 грн. за пачку. С ума сойти!..
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28.10.2020 13:40 Відповісти
Недавно был на рынке. Среди контрабаса кемела нет. Но свободно продается табак кемел. Не скажу на сколько он соответствует - сам курю Ротманс, а кемел пробовал несколько раз. Но при желании можно прикупить табака да накрутить сигарет. Ну или как я предпочитаю трошки подготовить его и в тубку забить.
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28.10.2020 13:58 Відповісти
А я курю только Camel. Среди контрабаса не видел.

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Кемел делают на донецкой фабрике "Амадей". Фабрика специализируются на "люксових" марках цигарок
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28.10.2020 16:24 Відповісти
Разницы нет. Кемел курят по всему миру, и было бы наивно думать, что его производят только на одной фабрике в США.
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28.10.2020 16:34 Відповісти
не против, но амадей штампует подделку. То есть, для "зубажилих" кладут в сигарети просто табак, а для "успешних миллионеров" - тот же табак, но с ароматизаторами.
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28.10.2020 17:45 Відповісти
Не знаю на счёт "Амадея", но те сигареты, что я покупаю в Сильпо и курю, ничем не отличаются от сигарет Camel из других регионов Земного шара, в том числе и из США.
Говорю так, потому что покупал. Я - моряк.
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28.10.2020 18:21 Відповісти
А вы еще выше акциз задерите. Дебилы. Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 1534
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28.10.2020 13:15 Відповісти
А вы ещё гривень на 20 на пачке подымите акцыз, а потом удивляйтесь - чего это сборы меньше.
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28.10.2020 13:16 Відповісти
Был священный обряд у индейцев- трубка мира . Каждый пыхал раз в год по пару тяг. Пока не пришла цивилизация и не начала извлекать из обряда прибыль. Никотин на 3м месте в мире по зависимости после наркоты . Не курите лучше )
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28.10.2020 13:19 Відповісти
Купил Вирджинию от graff и мак баррен ароматизированный . Иногда балуюсь. Думаю маленькую трубочку прикупить . Ни не курю постоянно. Иногда для удовольствия.
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28.10.2020 14:40 Відповісти
Табачка Прилуки ушла с Украины и сигарет не производит - их вышвырнули с рынка(и не только их)для захода на рынок монополии ручных контрабандистов табачных изделий.. Зе жгут !!! Доля нелегальных сигарет на украинском рынке продолжает расти, - гендиректор JTI Украина Холловей - Цензор.НЕТ 5217
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28.10.2020 13:19 Відповісти
правильно сделали що вышвырнули, бо алчность один из библейских смертных грехов.
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28.10.2020 16:32 Відповісти
Раніше дві зміни пересічної "тютюнки" працювали легально,а лініі третьої нічної гнали контрафакт...І третя нелегальна зміна давала прибуток куди більшій,ніж дві легальні...А тепер рєбята подивились,як оті зелені вилупки "боряться" з корупцією і подумали - а на фіга нам взагалі платити податки,відрахування тощо?..Та простіше заплатити Зєлі за якесь там соцопитування,перевести все "наліво" і мати спокій...
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28.10.2020 13:35 Відповісти
еще бы, их же полиция крышует. Уверен при желании всех лоточников, как впрочем и придорожных продавцов бензина зачистили бы за несколько часов. Я пока прошел сегодня утром от спортзала до дома вдоль проспекта (примерно полкилометра, Харьков) - увидел двух лоточников с кацапскими сигаретами, и одного корчевода-баклажечника с белгородским бензином. Никто не прячется, по проспекту регулярно курсируют экипажи полиции
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28.10.2020 13:50 Відповісти
Вот и отлично что растет.Когда ЗЕленого придурка предупреждали,не повышай акциз,придурок не слушал.
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28.10.2020 16:13 Відповісти
природний процес: быльш жадоба до наживи - менш гешефт
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28.10.2020 16:15 Відповісти
 
 