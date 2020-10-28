Частка нелегальних сигарет на українському ринку продовжує зростати, - гендиректор JTI Україна Холловей
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Незважаючи на зусилля правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів, частка контрабандних і контрафактних сигарет на українському ринку зростає.
Одним з механізмів боротьби з цим явищем могла б стати криміналізація контрабанди тютюнових виробів, пише Українська правда.
За словами генерального директора JTI Україна Пола Холловея, українці витрачають на сигарети близько 25% своїх доходів. І ціни на сигарети продовжують рости, оскільки зростає акциз. Коли сигарети стають занадто дорогими, зростає попит на нелегальні цигарки. "Частка нелегального обігу тютюнових виробів в 2019 році склала 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Згідно з дослідженням Kantar, у серпні 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9% ", - говорить Холловей.
У такій ситуації страждають як легальні виробники сигарет, так і сама держава. Якщо в минулому році торгівля сигаретами в обхід касового апарату коштувала бюджету 4,7 млрд грн, то тільки за 8 місяців 2020 року бюджет уже недоотримав 4,5 млрд грн. Значну частину нелегальних сигарет реалізують через інтернет. Боротися з такими сайтами важко, оскільки вони знаходяться за межами України. "Впливати на роботу сайтів можна опосередковано - через людей, які роблять замовлення. Вилучаємо сигарети, відстежуємо, звідки вони прийшли. Так знаходимо складські приміщення, але це, скоріше, наслідки", - коментує в.о. керівника ДФС Сергій Солодченко.
Заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Никифоренко зазначає, що сигарети - у лідерах контрабанди. Близько 60% реалізується через порти, де затримують великі партії сигарет. Наприклад, недавно виявили партію на 80 млн грн. Проблемою залишається те, що в Україні, на відміну від сусідніх країн, немає кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет.
"У Румунії за 10 ящиків сигарет можна отримати 5 років тюремного ув'язнення. Румуни менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів "спеціалізується" на контрабанді", - пояснює Никифоренко. Гендиректор JTI Україна Пол Холловей уточнює, що якщо буде кримінальна відповідальність, то людина двічі подумає, чи варто поширювати незаконні тютюнові вироби.
Будь ласка, зачекайте...
Одни глупцы..
Черчилль, Эйнштейн, Кастро, Фрейд, Сталин, Пикассо, Твен...
и так далее...
А ты умён... мудр... Только нет тебя в списках знаменитых
При "барИге" такого не было. А, что по этому поводу скажет грузинский нахлебник некто Саакашвили? А Егорка Хорьков, пардон, Соболев? А его маричка что метала г ртом на тв Г+Г? Ну, и прочая мразь?
где такое еще возможно?
"государство страдает"? Так нахер такое гос-во(чиновники) если граждане седня покупают по 30 грн., завтра по 50, а послезавтра - турма, ибо "а ты купил с левой акцизкой" пачку?
кстати - где живет и на чем ездит этот у... ну, то есть, чинуша?
В хрущевке? На ланосе?
Не думаю.
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Кемел делают на донецкой фабрике "Амадей". Фабрика специализируются на "люксових" марках цигарок
Говорю так, потому что покупал. Я - моряк.