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Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, дев'ять зазнали різних травм, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок вибуху на газопереробній станції в Харківській області загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"За попередньою інформацією, в результаті події дві людини загинули, 9 зазнали різних травм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що близько 11:47 до службу 102 надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого горіння. Задимлення охоплює майже 200 кв. метрів.

Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 01

На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

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Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 02

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 03

Автор: Наталя Джума
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ватный терракт Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция - Цензор.НЕТ 1867
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28.10.2020 13:22 Відповісти
проводили ремонт.
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28.10.2020 13:26 Відповісти
Пороблено.
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28.10.2020 13:23 Відповісти
В промрайоне под Харьковом.Явно пытались незаконно врезаться .Моё предположение.Отопительный сезон начался.Судя по фото,явно не газовщики.
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28.10.2020 13:32 Відповісти
"Десять кар египетских" - с 2019 года.
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28.10.2020 14:01 Відповісти
Тут другое скорее. Судя по асфальту на фото, по красному кирпичу, там здание маленькое и конструкция трубы дымовой, этому комплексу за 50 лет с гаком. Это когда тянули трубы газовые к братам, сдавали к датам и любой ценой. Особо надо давно, срочно провести тех-экспертизу что сдавалось к ноябрю 1967г---50лет революции. Тогда был чистый сюр и угар по здаче всего что выше 1 метра. Это источники техногенных катастроф. Но есть и хуже. А где контора по кличке *Технадзор*? Взорвёмся все! Правда по разному.
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28.10.2020 14:05 Відповісти
Просто зливали газолін на постійній основі.
Поруч видно будівлі Арго горезвісного депутата Салигіна.

Селище Березівське, Харківська область. Завод та санаторій Березівські мінеральні води.
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28.10.2020 17:59 Відповісти
 
 