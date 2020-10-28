Укладення меморандуму Держспецзв'язку з "Huawei Україна" викликало різку негативну реакцію наших партнерів, - Кулеба

Укладення меморандуму між Державною службою спеціального зв'язку та компанією "Хуавей Україна" викликало різку негативну реакцію партнерів України, з якими вона працює над зміцненням кібербезпеки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Державна служба спеціального зв'язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум, оскільки мала скоординувати свої дії з Міністерством закордонних справ. Вона дуже швидко усвідомила свою грубу помилку і почала зачищати сліди, перебуваючи в стані ганьби, не тільки в очах українського суспільства, але і в очах самих китайців, які побачили рівень партнерства, яке вони намагалися встановити", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї проблеми можна було уникнути, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС.

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"Не буду приховувати, укладення цього меморандуму викликало різку негативну реакцію наших партнерів, з якими ми працюємо над зміцненням кібербезпеки України. Це не якась примха. Ми з одними партнерами працюємо над зміцненням кібербезпеки, а Держспецзв'язку з іншими - підписує меморандум. Насправді це проблема, якої можна було уникнути в один клік, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС і почула наші думки з цього приводу. А коли нізвідки береться меморандум, звичайно, виникає сто тисяч питань. Вони самі собі привезли проблему тільки тому, що вирішили, що їм ніхто не потрібен і вони все самі краще знають", - наголосив міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що все, що не стосується військово-технічного співробітництва та кібербезпеки, у відносинах з країнами Азії не має взагалі викликати ніяких емоцій, підозр і критики.

"Але якщо ми розглядаємо можливість взаємодії, наприклад, з Китаєм у цих двох сферах, ми, безумовно, маємо враховувати навіть не позиції наших партнерів, а той рівень взаємодії з нашими західними партнерами, який ми маємо в цих сферах. Тому що є речі, які взаємно доповнюють одна одну, як класична торгівля, а є речі, які взаємно виключають одна одну. І ти мусиш робити вибір, де ти", - додав він.

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Глава МЗС України зазначив, що він - проти того, щоб Україна позбавляла себе якихось можливостей у світі тільки тому, що це комусь потенційно може не сподобатися

"Але я абсолютно проти підходу, на кшталт "Який Китай? У нас же Америка стратегічний партнер". Ніхто нікому не забороняє торгувати з ким завгодно. Але є певний вузький перелік питань, де потрібно враховувати широке коло аргументів. Я проти того, щоб Україна позбавляла себе якихось можливостей у світі тільки тому, що це комусь потенційно може не сподобатися", - резюмував Кулеба.