УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12075 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
6 272 33
Держспецзв'язок (174) Кулеба Дмитро (3170) Huawei (8) кібербезпека (653)

Укладення меморандуму Держспецзв'язку з "Huawei Україна" викликало різку негативну реакцію наших партнерів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Укладення меморандуму Держспецзв'язку з

Укладення меморандуму між Державною службою спеціального зв'язку та компанією "Хуавей Україна" викликало різку негативну реакцію партнерів України, з якими вона працює над зміцненням кібербезпеки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Державна служба спеціального зв'язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум, оскільки мала скоординувати свої дії з Міністерством закордонних справ. Вона дуже швидко усвідомила свою грубу помилку і почала зачищати сліди, перебуваючи в стані ганьби, не тільки в очах українського суспільства, але і в очах самих китайців, які побачили рівень партнерства, яке вони намагалися встановити", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї проблеми можна було уникнути, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС.

Також читайте: Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки

"Не буду приховувати, укладення цього меморандуму викликало різку негативну реакцію наших партнерів, з якими ми працюємо над зміцненням кібербезпеки України. Це не якась примха. Ми з одними партнерами працюємо над зміцненням кібербезпеки, а Держспецзв'язку з іншими - підписує меморандум. Насправді це проблема, якої можна було уникнути в один клік, якби Держспецзв'язку просто порадилася з МЗС і почула наші думки з цього приводу. А коли нізвідки береться меморандум, звичайно, виникає сто тисяч питань. Вони самі собі привезли проблему тільки тому, що вирішили, що їм ніхто не потрібен і вони все самі краще знають", - наголосив міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що все, що не стосується військово-технічного співробітництва та кібербезпеки, у відносинах з країнами Азії не має взагалі викликати ніяких емоцій, підозр і критики.

"Але якщо ми розглядаємо можливість взаємодії, наприклад, з Китаєм у цих двох сферах, ми, безумовно, маємо враховувати навіть не позиції наших партнерів, а той рівень взаємодії з нашими західними партнерами, який ми маємо в цих сферах. Тому що є речі, які взаємно доповнюють одна одну, як класична торгівля, а є речі, які взаємно виключають одна одну. І ти мусиш робити вибір, де ти", - додав він.

Також читайте: Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки. СКРИНШОТИ

Глава МЗС України зазначив, що він - проти того, щоб Україна позбавляла себе якихось можливостей у світі тільки тому, що це комусь потенційно може не сподобатися

"Але я абсолютно проти підходу, на кшталт "Який Китай? У нас же Америка стратегічний партнер". Ніхто нікому не забороняє торгувати з ким завгодно. Але є певний вузький перелік питань, де потрібно враховувати широке коло аргументів. Я проти того, щоб Україна позбавляла себе якихось можливостей у світі тільки тому, що це комусь потенційно може не сподобатися", - резюмував Кулеба.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Хуавей не стесняясь хорошо даёт на лапу. Я даже не сомневаюсь почему именно за "Добрый путь" вдруг начала топить Госспецсвязь .
показати весь коментар
28.10.2020 13:32
+13
Хуавей під американськими санкціями, за чим хорошим ви туди лізете, довбні? Англію паровозом з Хуавеєм мало не вжарили.
показати весь коментар
28.10.2020 13:25
+9
пздц.. хуавей это мировые шпионы и не только за технологиями !! но я смотрю ЗеДятлам пох.. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
28.10.2020 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хуавей під американськими санкціями, за чим хорошим ви туди лізете, довбні? Англію паровозом з Хуавеєм мало не вжарили.
показати весь коментар
28.10.2020 13:25 Відповісти
ах ха хах, кто бы мог подумать...
показати весь коментар
28.10.2020 13:45 Відповісти
Думаю лізуть за величезними відкатами.
показати весь коментар
28.10.2020 17:33 Відповісти
Хуавей не стесняясь хорошо даёт на лапу. Я даже не сомневаюсь почему именно за "Добрый путь" вдруг начала топить Госспецсвязь .
показати весь коментар
28.10.2020 13:32 Відповісти
А для СНБО под руководством Данилова все нормально...
показати весь коментар
28.10.2020 13:35 Відповісти
Самый слабый министр из предыдущих
показати весь коментар
28.10.2020 13:36 Відповісти
Немедленно выходите из этого соглашения. На днях Герхард Шиндлер такое интервью дал The Times, что ой=ой. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9692 German spy chief Gerhard Schindler: China is poised to dominate the world Он сказал, что "одним из главных источников угрозы является проект Huawei по установке в Германии сетей 5G". Он сказал, что это военная технология, которая заходит слишком далеко. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 399
показати весь коментар
28.10.2020 13:36 Відповісти
пздц.. хуавей это мировые шпионы и не только за технологиями !! но я смотрю ЗеДятлам пох.. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
28.10.2020 13:37 Відповісти
А в зє-дятлів є за чим шпигувати? Вони досі "плівками" для компромата користуються. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332
показати весь коментар
28.10.2020 13:40 Відповісти
как я знаю , хуавей в Киеве запустили в КПИ под видом какого-то там фонда помощи молодым студентам..(это только то что я знаю)
показати весь коментар
28.10.2020 13:45 Відповісти
***** не пиши.
показати весь коментар
28.10.2020 13:44 Відповісти
Дилетанти дорвались до влади. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3443
показати весь коментар
28.10.2020 13:40 Відповісти
Анинаучацца!
показати весь коментар
28.10.2020 13:41 Відповісти
КАдА? Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2188
показати весь коментар
28.10.2020 13:44 Відповісти
Скоро, не пройде й трьох років. Заключение меморандума Госспецсвязи с "Huawei Украина" вызвало резкую негативную реакцию наших партнеров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2473
показати весь коментар
28.10.2020 13:45 Відповісти
Ааааа.... А може наніше? Укладення меморандуму Держспецзв'язку з "Huawei Україна" викликало різку негативну реакцію наших партнерів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2520
показати весь коментар
28.10.2020 15:51 Відповісти
Зелена банда неуків, нікчем та невигласів спроможна тільки ганьбити країну де тільки можливо
показати весь коментар
28.10.2020 15:41 Відповісти
бо робити то тре тихо. а не вищати на весь світ. і могли б пояснити багатьом чого ми то робимо, навести приклад британії яка дала дозвіл хуаваей на 5g. і банально пояснити що на даний момент якісного і недорого варіанту нема, і не по кишені. а те що хуавей нині в нелюбові американської влади- то зі зміною трампа все буде інакше
показати весь коментар
28.10.2020 13:43 Відповісти
Вобще то Huawei один из лидеров производства оборудовани базовых станций мобильной связи. Его оборудование имело большой спрос в начале 2000-х. Как сейчас обстоят дела говорить не буду, не вкурсе.
показати весь коментар
28.10.2020 13:44 Відповісти
Похоже на саботаж. Даже школьники знают про то что Huawei под санкциями из-за работы на китайскую разведку.
показати весь коментар
28.10.2020 13:51 Відповісти
Huawei на сегодня еще и лидер в разработках и научной сфере.Это сильная компания,которая начинает конкурировать с западом в фундаментальных исследованиях в IT и связи.Активно финансирует совместные научные разработки во всем мире.Это не нравится штатам,но именно на их рынке побеждает huawei.Сотрудничество в кибербезопасностм могло нам дать хоть какойто доступ к контролю этих процессов на оборудовании хуавея.А вот западные не всегда лояльны к нам,есть даже прямые запреты.Так,что не надо разгонять зраду,и не надо думать что пеки это москва.
показати весь коментар
28.10.2020 14:00 Відповісти
Хуавей дурні, які влізли в співпрацю з спецслужбами і їм вже нічого не допоможе. Навіть ваші сльози і соплі.
показати весь коментар
28.10.2020 16:29 Відповісти
Таким коням под жопу торбу вешают,чтоб не срали где попало.
показати весь коментар
29.10.2020 17:04 Відповісти
Пекин,в смыле
показати весь коментар
28.10.2020 14:01 Відповісти
По собственному опыту скажу,что сегодня флагманы хуавея лучше,чем самсунг.Если они допилят операционку свою,гуглу станет совсем кисло.
показати весь коментар
28.10.2020 14:04 Відповісти
ніфіга вже вони не допилять.
показати весь коментар
28.10.2020 16:28 Відповісти
1. Корпорация Huawei подозревается в тесном сотрудничестве и передаче информации спецслужбам КНР. США прямо обвинили их в шпионаже в пользу КНР.
2.Представитель Госспецсвязи, подписавший Меморандум, будучи государственным служащим, обязан был отправить проект Договора в МИД и согласовать действия Госсспецсвязи с МИД Украины и получить от них директивы для ведения переговоров и подписания конечного документа. Если этого не было сделано, значит в Госспецвязи работают дибилы, которые не знают Закона Украины о "Про міжнародні договори України" и грубо нарушили его.
показати весь коментар
28.10.2020 14:37 Відповісти
А хто цього не розумів? Навіть старому коню на пенсії було це зрозуміло. Я про це тоді й писав. Пошліть нафіг своїх радників, я вам на пів ставки кращу раду дам.
показати весь коментар
28.10.2020 16:27 Відповісти
Это не какая-то прихоть. Мы с одними партнерами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязи с другими - подписывает меморандум.Источник: https://censor.net/ru/n3227607

--------------------------------------------
так це тхнє монополізмом! А в нас, тіпа, "риночні відношення" чи що?
показати весь коментар
28.10.2020 16:38 Відповісти
Це, тхне дурістю та продажністю. Вступати в співпрацю з компанією на яку наклали санкції, а потім просити накласти санкції на ерефію?
показати весь коментар
28.10.2020 16:47 Відповісти
і що? Німеччина наклала санкції на Мордор за Крим та Луга/ндон - а "Сименс" продал турбини Кремлю, а "Мерседес" у 19 році відкрив свій автозавод... У нас війна з Кремлем - а наші патриоти торгують з Кремлем та платять Кремлю налоги...
показати весь коментар
28.10.2020 17:55 Відповісти
 
 