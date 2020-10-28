Я не бачу нині доцільності змінювати "нормандський формат": він функціонує, - Кулеба

Нині немає доцільності змінювати переговорний "нормандський формат" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), бо він функціонує, але це не означає, що Україна не залучає інших гравців для того, щоб сприяти цим домовленостям, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо когось формально немає в складі нормандського формату, це не означає, що він не бере участі в цьому процесі в тій чи іншій важливій формі, це стосується ЄС, США. Я не бачу зараз доцільності змінювати "нормандський формат", оскільки він функціонує . Важко, він ніколи не функціонував легко і бадьоро, але він є, і в цьому колі потрібно домовлятися. Але це не означає, що ми не залучаємо інших гравців для того, щоб сприяти цим домовленостям", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також наголосив, що все позитивне, що було досягнуто в процесі мирного врегулювання, в тому числі припинення вогню, повернення наших ув'язнених, повернення кораблів - все було досягнуто в "нормандському форматі".

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За його словами, питання опитування президента про Будапештський меморандум було спрямоване на те, щоб вивести на новий рівень дуже предметну розмова про гарантії безпеки для України. "Це питання не стільки спрямоване на те, щоб відродити Будапештський меморандум з попелу історії, скільки на те, щоб вивести на новий рівень дуже предметна розмова про гарантії безпеки для України: як вони мають бути надані, які інструменти нам потрібні. Я б у саме такому ключі закликав дивитися на це питання", - пояснив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО, але шлях до нього ще займе певний час. "Тому ми, безумовно, маємо йти шляхом євроатлантичної інтеграції і зміцнювати наші Збройні сили, але паралельно ми маємо вибудовувати союзи і альянси, які будуть робити нас сильнішими", - сказав він.

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"Наприклад, коли президент України їде до Великої Британії і домовляється про додаткові ресурси на зміцнення українського флоту - це теж внесок у нашу гарантію безпеки. Коли президент їде в Туреччину і домовляється з президентом Туреччини про розвиток військово-технічного співробітництва, виробництво безпілотних ударних апаратів, співробітництво в чорноморському басейні, це теж створення гарантій нашої безпеки. Не треба дивитися на це лінійно: сіли, підписали документ і маємо гарантії. Реальні гарантії - це коли у тебе є міцні збройні сили, стійке суспільство і потужні союзники", - резюмував Кулеба.