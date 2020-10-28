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Новини Політика України
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Ляшко (976) Чернігів (584) Михайлівський (11) Гунько Анатолій (29)

"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Члена "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі Чернігова, судили в 2018 році за заволодіння ділянкою землі стратегічного значення в Броварах на Київщині.

Про це повідомив журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.

За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання", - написав Руденко.

Також журналіст повідомив, що "Гунько був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука - власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували в доведенні "Михайлівського" до банкрутства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце

Слугу народу Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Спасибо что напивали об этом после выборов "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броворах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 9760
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28.10.2020 13:30
+17
Прылессссна! Зебуины - это ваше все!
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28.10.2020 13:30
+15
ну ведь не дважды судимый - зеленые дебилы
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28.10.2020 13:30
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Спасибо что напивали об этом после выборов "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броворах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 9760
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28.10.2020 13:30 Відповісти
а це вони хвастаються, - мовляв, зробили разом ще раз
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28.10.2020 13:57 Відповісти
"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7535
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28.10.2020 16:33 Відповісти
пан зебил, читаєм уважно, он сначала баллотировался от тимохи "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 5653
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28.10.2020 14:03 Відповісти
сьогодні - брехун, маніпулянт, злодій, бандит, це як би преференція у (для) "виборців"... "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 5801, а потім скиглять по кухням, та тролейбусам
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28.10.2020 14:45 Відповісти
Прылессссна! Зебуины - это ваше все!
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28.10.2020 13:30 Відповісти
Хто всравсь-невістка,її нема ,так труси ж висять. "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 2456
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28.10.2020 13:36 Відповісти
ну ведь не дважды судимый - зеленые дебилы
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28.10.2020 13:30 Відповісти
Радий бачити.
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28.10.2020 13:44 Відповісти
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 5983
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28.10.2020 13:31 Відповісти
Які тупі у нас люди....
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28.10.2020 13:31 Відповісти
А чогл он это перед выборами не сказал или хоть бы додумался Ляшку продать, дятел))
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28.10.2020 13:32 Відповісти
Люди могли и не знать! Тем более по округу аномально высокая явка!
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28.10.2020 13:33 Відповісти
ну так прежде что бы идти голосовать хоть бы поинтересовались интернет в помощь
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28.10.2020 13:52 Відповісти
так шоры с башки не снимают.. половину опроси за кого голосовали и почему .. ничего вразумительного не ответят
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28.10.2020 13:51 Відповісти
Чем хуже, тем лучше! Все идет по плану зе.
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28.10.2020 13:31 Відповісти
Жду когда Янукович от слуг народа балотироваться будет!
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28.10.2020 13:32 Відповісти
Потому что "Слуга Народа" - это и есть ОПГ чистой воды, вот удивили.
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28.10.2020 13:32 Відповісти
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 4210
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28.10.2020 13:34 Відповісти
После избрания убийцы Лозинского этот Гунько выглядит , как плюшевый медвежонок
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28.10.2020 13:34 Відповісти
Проходимец. Но, других в слуги и не берут
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28.10.2020 13:38 Відповісти
Зеленый дурдом продолжает свои гастроли.
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28.10.2020 13:38 Відповісти
Так, а рішення суду є чи ні? ВААЩе в нього сірЙОзна стаття, не то Шо у Алєшки Небраврота "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8424
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28.10.2020 13:40 Відповісти
Краще б дивились кого ви в ОПЗЖ на обирали.Цей присвоїв гектар а ті хочуть здать окупанту всю країну. "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8300
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28.10.2020 13:40 Відповісти
27 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури затримали переобраного голову Олешанської ОТГ (Тлумацький район) Богдана Двояка.

Його затримали за хабар у сумі 500 доларів за земельні ділянки.

Через день після виборів зразу почав свою улюблену справу - брати хабарі. А так багато обіцяв співмешканцям, такого чесного з себе видавав.
"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 1576
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28.10.2020 13:41 Відповісти
если это так, то почему Ляшко про это не трубил до выборов, а предпочем вместо этого зарегистрировать еще двоих однофамильцев Гунько? На самом деле, если бы не эта грязная игра ЛяшкаЮ Гунько бы выиграл с еще более заметной разницей. Пора пану Олегу на покой, нянчить внуков. Его политическая молодость стремительно подошла к логическому закату, слишком тесно стало на поляне оголтелых популистов, которые ведут борьбу за голоса преимущественно избирателей с низким IQ
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28.10.2020 13:42 Відповісти
зато политическая молодость коррупционеров и воров из слуги народа расцвела...
радуешься этому?
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28.10.2020 13:46 Відповісти
нет, я из двух этих говен болел за Ляшка. Он хотя бы веселый. Но все же при этом стараюсь быть объективным, и не делать вид что не замечаю грязной игры от главного радикала)
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28.10.2020 14:11 Відповісти
істінний слуга! там у фракції практично всі такі "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 6447
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28.10.2020 13:44 Відповісти
ну так хозяйва слуг выбирали...
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28.10.2020 13:53 Відповісти
Це лише плюс. Он "лозінський" застрелив смерда і пройшов на виборах без проблем
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28.10.2020 13:58 Відповісти
не удивляет теперь и аномальная явка) Очевидно, что пациент такой хороший человек что зебильі бросили все дела и побежали голоснуть
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в ВР по 208 правонарушениях, в том числе, в хищении государственного имущества.
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.

Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Ляшко та його помічники не можуть (не схотіли?..) навіть прорахувати свого опонента та ЗАВЧАСНО використати таку інформацію (яку навіть шукати не треба..) - дуже дивно. Ймовірно якийсь договорняк...або підстава Ляшко його помічниками, які повинні були перевіряти...
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28.10.2020 14:21 Відповісти
свіжа куля в обойму мертветчука. Імхо краще вже б ляшко чим цей.
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28.10.2020 15:37 Відповісти
Та й і Ляшко своє відсидів. За шахрайство з майном громадян. Тепер шахраює на довірі громадян. На жаль, за таке передбачена лише політична відповідальність, і ніяка інша.
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28.10.2020 16:21 Відповісти
Ох і плющить вас , пипець!!!!
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28.10.2020 16:30 Відповісти
і що? Крадіжки у великих розміра - ознака елітності. "Крадуна в законі" навіть нагородили відзнакою "герой України" а не якимось там депутатством.
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28.10.2020 16:46 Відповісти
"який піп- такий приход", яка партія- такі і педставники
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28.10.2020 17:33 Відповісти
 
 