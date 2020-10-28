"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко
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Члена "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі Чернігова, судили в 2018 році за заволодіння ділянкою землі стратегічного значення в Броварах на Київщині.
Про це повідомив журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.
За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання", - написав Руденко.
Також журналіст повідомив, що "Гунько був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука - власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували в доведенні "Михайлівського" до банкрутства".
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Його затримали за хабар у сумі 500 доларів за земельні ділянки.
Через день після виборів зразу почав свою улюблену справу - брати хабарі. А так багато обіцяв співмешканцям, такого чесного з себе видавав.
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О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.
Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html