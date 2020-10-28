За фактом фальсифікацій на виборах у Борщагівській ОТГ відкрито три кримінальні провадження, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Поліція відкрила три кримінальні провадження через порушення на виборах у Борщагівській ОТГ під Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

"Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами підкупу виборців, перешкоджання діяльності народного депутата України, а також надання неправдивих відомостей до Державного реєстру у Петропавлівській Борщагівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардепка Сюмар повідомила, що в Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська Солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів.

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