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Новини Політика України
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вибори (6160) МЗС (3559) США (14468) Кулеба Дмитро (3170)

Стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися незалежно від того, хто переможе на виборах американського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Моє єдине побажання щодо американських виборів полягає в тому, щоб вони якомога швидше закінчилися, обраний президент США склав присягу, і ми могли рухатися далі в розвитку стратегічного партнерства між нашими країнами, яке, я впевнений, буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку", - сказав глава МЗС України

Він підкреслив, що Україна була, є і буде осторонь від президентської кампанії, що відбувається в США. "Ми були, є і будемо осторонь від цієї кампанії. Ми вважаємо, що американська демократія досить зріла для того, щоб приймати рішення і робити вибір, який відповідає інтересам американського народу", - підкреслив Кулеба.

Міністр також зазначив, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка.

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"Насправді, є чітка позиція президента, яка підкреслювалася неодноразово, є чітка позиція МЗС про те, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка. Це основоположний принцип нашої політики щодо США. Прізвище президента або його партійна приналежність не має значення доти, поки Україна будуть однаково підтримувати і демократи, і республіканці", - додав Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Да конечно... Партнёрство - это когда стороны хотя бы приблизительно, но равны. А когда бедный родственник на паперти, то и у богатого отношение соответствующее. Вообще, внешняя политика любого продвинутого государства прозападного толка описывается тремя высказываниями бывшего английского премьера Генри Джона Темпла Палмерстона 170-летней давности:
1) "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы"© (сокращённая вариация)
2) "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет."© (ещё с тех времён)
3) "Мир - прекрасная вещь, а война - великое несчастье. Но есть много вещей, более ценных, чем мир, и многие вещи намного хуже войны."© - сказано за 100 лет до появления ядерного оружия, потому теперь касается только тех, у кого его нет.
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28.10.2020 14:04 Відповісти
Ну вот не отнять---ну сильный у нас парень что по МИДу старшой! Как излагает? И в тему, и поучительно, и ясно всем простым---и чуть дипломатично, толерантно! Я даже чуть успокоился. Сильные там там наверху. Спи пенс спокойно---кино вино и домино твой удел. Отлегло----у шэфа усё в порядке!
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28.10.2020 14:12 Відповісти
...при любом президенте в США!
про Украину речи не шло, ибо если в Украине президентом Клоун - скорость стремиться к НУЛЮ.
а если президентом "вдруг" станет кто-то типа Мертведчука - скорость устремиться к МИНУС бесконечности.
Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3521
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28.10.2020 14:20 Відповісти
Скорость развития - фигня!
Главное - направление.
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28.10.2020 14:22 Відповісти
При любом Президенте USA.
Но не при любом в Украине. К примеру, сейчас отбывающиму свою каденцию, малороса-пацифиста и импотента Зе.
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28.10.2020 16:18 Відповісти
це добре! На слідуючих можна вибирати президентом козла - їсть що попало та не краде.
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28.10.2020 16:51 Відповісти
 
 