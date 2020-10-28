Стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися незалежно від того, хто переможе на виборах американського президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Моє єдине побажання щодо американських виборів полягає в тому, щоб вони якомога швидше закінчилися, обраний президент США склав присягу, і ми могли рухатися далі в розвитку стратегічного партнерства між нашими країнами, яке, я впевнений, буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку", - сказав глава МЗС України
Він підкреслив, що Україна була, є і буде осторонь від президентської кампанії, що відбувається в США. "Ми були, є і будемо осторонь від цієї кампанії. Ми вважаємо, що американська демократія досить зріла для того, щоб приймати рішення і робити вибір, який відповідає інтересам американського народу", - підкреслив Кулеба.
Міністр також зазначив, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка.
"Насправді, є чітка позиція президента, яка підкреслювалася неодноразово, є чітка позиція МЗС про те, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка. Це основоположний принцип нашої політики щодо США. Прізвище президента або його партійна приналежність не має значення доти, поки Україна будуть однаково підтримувати і демократи, і республіканці", - додав Кулеба.
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1) "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы"© (сокращённая вариация)
2) "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет."© (ещё с тех времён)
3) "Мир - прекрасная вещь, а война - великое несчастье. Но есть много вещей, более ценных, чем мир, и многие вещи намного хуже войны."© - сказано за 100 лет до появления ядерного оружия, потому теперь касается только тех, у кого его нет.
про Украину речи не шло, ибо если в Украине президентом Клоун - скорость стремиться к НУЛЮ.
а если президентом "вдруг" станет кто-то типа Мертведчука - скорость устремиться к МИНУС бесконечности.
Главное - направление.
Но не при любом в Украине. К примеру, сейчас отбывающиму свою каденцию, малороса-пацифиста и импотента Зе.