Дистанційна освіта не замінить очне навчання, але Україна готова до його впровадження, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Україна на сьогодні готова до дистанційної форми освіти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра Сергій Шкарлет.
"Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників, які доволі наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.
Шкарлет звернув увагу на те, що заклади освіти в усьому світі сьогодні намагаються пристосуватися до умов пандемії, враховуючи, що це незвичні умови.
"На моє переконання, з урахуванням і позиції фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування, який є в очному, повноформатному навчанні. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять", – зазначив т.в.о. міністра.
За словами Шкарлета, організація освітнього процесу, в тому числі в дистанційному або змішаному форматах в умовах пандемії, потребує не тільки коштів, але і значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.
Будь ласка, зачекайте...
Семья: мама, папа, 2 детей.
Мама и папа были частными предпринимателями на которых по словам... неких адептов "могучей руки рынка" держится экономика. Их мини сеть кофеен закрыли ибо ковид.
Денег нет.
Дети должны получать образование. Но комп один. Что делать?
Как государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования, ради которого собственно и есть некто Шкарлет, который получает и з/п и премию вне зависимости от ковид?
Епрст, ну ладно. Двое родителей. Врач семейный + медсестра в манипуляционном кабинете районной больницы (закрытый на период пандемии всех за свой счет - реальная история из одной из киевских больниц). 2 детей. Твой ход.
Я представляю эффективность образования со смартфона.
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
..*****, аж глаз задергался.
СТАЦИОНАРНОЕ, мля, грамотеи. нуфф саид.