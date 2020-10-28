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освіта (1042) Міносвіти (1128) дистанційне навчання (125) Шкарлет (329)

Дистанційна освіта не замінить очне навчання, але Україна готова до його впровадження, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Дистанційна освіта не замінить очне навчання, але Україна готова до його впровадження, - Шкарлет

Україна на сьогодні готова до дистанційної форми освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників, які доволі наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

Шкарлет звернув увагу на те, що заклади освіти в усьому світі сьогодні намагаються пристосуватися до умов пандемії, враховуючи, що це незвичні умови.

"На моє переконання, з урахуванням і позиції фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування, який є в очному, повноформатному навчанні. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять", – зазначив т.в.о. міністра.

За словами Шкарлета, організація освітнього процесу, в тому числі в дистанційному або змішаному форматах в умовах пандемії, потребує не тільки коштів, але і значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Не було освіти, а тепер вона ще й буде дистанційною..... А потім дивємося, чому гамадріли ходять постійно по колу і наступають на ті ж самі граблі.
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28.10.2020 13:56
+1
Поясню: Дистанционка это шаг. Шаг к разделению:
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
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28.10.2020 14:41
+1
Аби щось ляпнути. У власників мережі кав.ярен один комп... Нема ноута, планшета, смартфона???! Якщо в дітей не було, хай мати позичить дитині, а не сидить в інста
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28.10.2020 15:05
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Не було освіти, а тепер вона ще й буде дистанційною..... А потім дивємося, чому гамадріли ходять постійно по колу і наступають на ті ж самі граблі.
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28.10.2020 13:56 Відповісти
Хто вчився за партою, зможе вчитись і за монітором. Гомодрілов форма освіти не виправить
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28.10.2020 15:04 Відповісти
преподи не хочуть ні чого міняти, їм шо в школу сходив, свої години відсидів, а тут ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА, та й люди побачуть хто добрий вчитель, а хто поганий. А як по старому вони вже звикли. Лише б нічого не міняти.
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28.10.2020 16:54 Відповісти
Вообще пора перестраиваться, есть интернет, нет необходимости учиться как в средневековье)
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28.10.2020 14:25 Відповісти
То, що з 29.10 стартує дистанціонне?
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28.10.2020 14:35 Відповісти
Ну... хоть у меня не так, но допустим.
Семья: мама, папа, 2 детей.
Мама и папа были частными предпринимателями на которых по словам... неких адептов "могучей руки рынка" держится экономика. Их мини сеть кофеен закрыли ибо ковид.
Денег нет.
Дети должны получать образование. Но комп один. Что делать?
Как государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования, ради которого собственно и есть некто Шкарлет, который получает и з/п и премию вне зависимости от ковид?
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28.10.2020 14:40 Відповісти
Аби щось ляпнути. У власників мережі кав.ярен один комп... Нема ноута, планшета, смартфона???! Якщо в дітей не було, хай мати позичить дитині, а не сидить в інста
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28.10.2020 15:05 Відповісти
А почему нет? Они как раз свободные средства потратили на открытие очередной торговой точки. И да, один комп.

Епрст, ну ладно. Двое родителей. Врач семейный + медсестра в манипуляционном кабинете районной больницы (закрытый на период пандемии всех за свой счет - реальная история из одной из киевских больниц). 2 детей. Твой ход.
Я представляю эффективность образования со смартфона.
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28.10.2020 15:09 Відповісти
А Ви думаєте, що кожна сім'я має комп'ютер ? Романтик .
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28.10.2020 15:16 Відповісти
Поясню: Дистанционка это шаг. Шаг к разделению:
1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
2) Нормальное образование - платное и для избранных.
Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
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28.10.2020 14:41 Відповісти
Наше майбутнє,як его бачить в.о міністра освіти це 11 років вчитись дистанційно щоб через збирання лего опанувати будову заступа. Заступ складається з трьох частин - полотна заступу, тулейкі і держака. Полотно - це нижня частина заступу, основна робоча частина інструмента, яка безпосередньо впливає на переміщуваний матеріал: грунт, пісок, щебінь, сніг та інше. ... Призначений держак для захоплення двома руками. Про тулейку вивчати вже будуть дистанційно в університеті і на платній основі.
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28.10.2020 17:17 Відповісти
"очное" ??? Это в смысле "глазное" или "вырвиглазное"???.
..*****, аж глаз задергался.
СТАЦИОНАРНОЕ, мля, грамотеи. нуфф саид.
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28.10.2020 17:19 Відповісти
 
 